Banco Provincia le retiene el dinero a la Cooperativa Juan Domingo Perón

Actividad, reclamo, protesta y denuncia. La Escuela de Oficio Luiz Inácio Lula da Silva le reclamó al Banco Provincia la restitución de 13 mil pesos. Walter Collantes habló con Desalambrar sobre el caso, la situación económica y política:

Están reclamando que el banco le libere los $13000 que tiene de su escuela de oficio

Así es, $13000 devaluados pesos, vos lo dijiste, $13000 devaluados porque hace un año prácticamente éste banco nos tiene retenida la plata y para que entienda quizás el oyente de este medio, por una cuestión administrativa, burocrática que le podríamos llamar el papelito del papelito, pero ellos el dinero lo hacen ingresar cuando se lo depositan.

¿De quién es el dinero?, ¿Dónde va después destinada esta plata que el banco tiene retenida?

Nosotros somos una Escuela de Oficio, se llama Inácio Lula da Silva. En su momento cuando arranca la pandemia, nos solidarizamos, cooperamos con distintos estamentos del Estado como, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras de la educación, de la salud, fuerza de seguridad, entregándole barbijos que confeccionaban las y los compañeros.

¿Es un recurso que proviene de un financiamiento productivo?

Tuvimos la posibilidad que el Ministerio de Producción de la Nación nos llamara para hacernos una compra y nos hicieron justamente esta compra de $13000. La cooperativa se encuentra en regla, la cooperativa se llama Juan Domingo Perón, que es la cooperativa que también nuclea la escuela de oficios, se encuentra en regla como tiene que ser, como Dios manda, y ¿qué pasa? El dinero ingresa, venimos a hablar con el Gerente y no nos atendió, no nos recibió, nos recibe la policía que, recién acabo de hablar con un oficial de policía que también vuelven a salir a pedirme los datos y nosotros y nosotras, como clientes, trabajadores y trabajadoras de este banco, queremos hablar con algún trabajador o el mismísimo gerente o el contador, no con la fuerza de seguridad.

Me imagino que durante este año tuvieron comunicación con alguien o para llegar a esta instancia de instalarse en la puerta del Banco Provincia

Hubo comunicación todo el tiempo con la entidad, nosotros vinimos en varias oportunidades a querer hablar, pero siempre te mandan la fuerza de seguridad del banco. Vos lo ves, lo estás viendo ahora, la policía está dando turnos, vos mirá la lógica del banco, vinimos una vez, salió la policía, le dijimos lo mismo que le dijimos recién a la fuerza de seguridad, no es con ustedes, queremos hablar con algún representante del banco, no con ustedes. Salió un representante del banco, esto hace 5, 6 meses atrás y ¿qué nos dijeron? Que no, que había una cuestión administrativa que no permitía de que ellos pudieran liberar el fondo de los 13 mil devaluados y miseros pesos que, justamente vos me preguntás para qué se van a utilizar, para el refaccionamiento de las máquinas y mantenimiento, para tirarle algún mango entre las propias compañeras y compañeros que tanto lo necesitan, era para eso que se iba a utilizar el dinero, entonces, vinimos una vez, vinimos dos veces, tres veces, hay una cadena de e mails que el banco no nos responde nunca y si lo tiene como recibido, entonces creemos que el banco pertenece claramente al sector financiero que en los últimos 4 o 5 años atrás fueron los que más ganancia tuvieron y en la mismísima pandemia siguieron ganando, habrán perdido un punto pero siguieron ganando y así y todo, lo que vemos es que el sector financiero lo que hace es contagiar esa inhumanidad.

A nivel local, territorio de Moreno, un gobierno local que viene de las cooperativas del territorio, ¿tuvo comunicación con ustedes sobre esta situación en particular?

Sinceramente nosotros tampoco le comunicamos al gobierno local de esto por lo tanto si se enteran se van a enterar en este momento. Si puedo contarte que tres veces consecutivas, año 2014, que había otra gestión, año 2017 que había otra gestión y en este año que se hizo vía email, nosotros presentamos dos expedientes y nos falta todavía tener el expediente de este año, de un proyecto de cooperativas de bienes y servicios que es lo que hace, tener en cuenta las cooperativas de trabajo que son el eslabón más vulnerado en la cadena laboral, entonces ¿de qué habla ese proyecto? Tener un apoyo no solamente logístico, sino administrativo, contable, tenemos una universidad en Moreno, por parte de la universidad, por parte no solamente de lo municipal, sino también de la Provincia, y cuando eso no sucede, pasan estas cosas. Lo que vos estás viendo acá, el proyecto habla de eso, de un apoyo contable y fuerte, siempre se habló de eso, pero fue pura espuma, siempre se habló en gestiones pasadas, a nivel nacional y provincial, siempre se habló de eso, pero es pura espuma porque sino, no nos estaría pasando esto. Hay una demonización del cooperativismo a nivel nacional, en general, se demonizó al cooperativismo y estos sectores, lamentablemente, la lógica que debe tener quien conduce este banco debe ser una lógica muy similar al mercantilismo financiero.

Hay un plan nacional que se aplica también en el municipio de Moreno de beneficiar o ayudar a las cooperativas con insumos, maquinarias de las que se necesite. ¿ustedes se inscribieron en IMDEL para poder ser beneficiados o sabés del plan?

No, mirá, acá hay muy poquitos compañeros que reciben un programa social.

El programa es para las cooperativas con la ayuda de maquinarias, microcréditos

No la verdad que no, no nos inscribimos, tampoco nadie nos convocó sinceramente. En nuestra escuela nosotros hacemos carpintería en aluminio, herrería, gasista, electricidad, producimos hormigonado, bloques, adoquines, baldosas y hubo distintas cooperativas, como por ejemplo de General Rodríguez, que nosotros el año pasado le estuvimos enseñando, estuvimos más que enseñando, compartiendo nuestro saberes con esas cooperativas y con esos sectores para que puedan producir en el tiempo, pero acá hay algo bien claro, ¿por qué los proyectos de cooperativa de bienes y servicios? Porque nosotros, las cooperativas, los y las trabajadoras, necesitamos que nos compre el Estado. ¿Por qué necesitamos que nos compre el Estado? Porque vos imaginate nosotros que hacemos carpintería en aluminio, no podemos competir con Techint, el nombre* ni siquiera con Cerramientos Esteban, ni siquiera podemos competir con eso. Nosotros hacemos bloques, no podemos competir con Loma Negra, no tenemos forma de competir con los areneros el señor Nine, no tenemos forma, necesitamos que el Estado lo compre, de esa manera se va a lograr sacar la gran estigmatización que se le tiene a los planes sociales, porque acá lo que hay que hacer es poder generar y potenciar ese trabajo con formación y capacitación real, nosotros sinceramente estamos dispuestos y si es posible hasta ad honorem a poder darle una mano en eso.

