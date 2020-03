6 shares







APORTE SOLIDARIO EN RESPUESTA INMEDIATA

No hay dudas cuando la premisa marca la acción. Alguien hace el primer aporte, surge la conexión con un comerciante del rubro textil que tiene su producción detenida, hay respuesta de voluntarios y el proceso queda ensamblado.

Andrés Destéfano explica la reacción en cadena y los barbijos que fueron distribuidos: «Se nos ocurrió con un grupo de compañero fabricar barbijos, buscamos como hacerlo. Damián Contreras nos donó los primeros cinco rollos y un compañero que tiene una textil que no está produciendo prendas de jean, que es a lo que se dedican, se ofreció a cortar la tela con los moldes de los barbijos originales farmacéuticos. Un grupo de alrededor de 15 compañeras los cosen tal cual los barbijos que se venden en las farmacias. Todo es poco para Moreno, puede llegar un o dos camiones que van a ser pocos, por lo que decidimos que solo a las diferentes áreas que tienen contacto con los vecinos de Moreno les podíamos donar o ayudar en reforzar la cantidad de barbijos, porque se ponen durante 1 hora o 45 minutos, lo tienen que tirar y volvérselos a poner, la policía, el SAME, el hospital».

¿Dónde se distribuyeron? ¿Qué cantidad de barbijos pudieron producir en este esquema de producción que armaron?

En un principio se están produciendo entre 5 mil y 6 mil barbijos, aparte unos compañeros de nación nos donaron barbijos hechos, alrededor de 2 mil barbijos que vamos a estar repartiendo. La primer entrega de lo que nos donaron, mil barbijos, se lo entregamos al director del Hospital Emanuel Álvarez, eso va a estar destinado a la guardia que es donde más vecinos se están dirigiendo a atenderse. Ayer le entregamos al SAME doscientos cincuenta barbijos, mañana le vamos a estar entregando al Consejo Escolar otros doscientos.

Al Jefe de la Departamental para ayudar a las Comisarias que están haciendo cumplir la cuarentena y patrullando los barrios le vamos a dar mil más.

Toda la producción la vamos a volver a donar al Hospital, entre el viernes y el lunes mil barbijos más, vamos a repartir también en las áreas que lo vayan necesitando.

Lo que no se encuentra en las farmacias es barbijo, alcohol en gel y guantes, estamos en la situación en que si la población debe salir no cuenta con lo esencial

A un compañero se le ocurrió hacer barbijos, si teníamos todas las posibilidades por Damián que nos donó, otro comerciante también, varios compañeros que podían, la solidaridad de las vecinas cortando, el compañero que tenía la fábrica textil de jean sin producir se puso a cortar tela para hacerlos. Lo hacemos como vecinos, como lo que nos corresponde, la sociedad nos pide nuestro granito de arena. Ojala tuviéramos 10 mil litros de alcohol en gel para donarle al Hospital o a los demás, este en nuestro granito de arena, reforzar las áreas de quienes nos están ayudando enfrentando la pandemia. El otro día recorrimos algunos centros comerciales, supermercados, a los abuelos a los adultos mayores que son de alto riesgo les hicimos poner un barbijo a cada uno, el abuelo no puede comprarlo porque se los cobran fortuna. Las colas de los cajeros para los abuelos que no saben, que no entienden o no pueden, darles esa mano para que desde el supermercado o el cajero este cubierto hasta su casa con un barbijo, está expuesto a todo no solo al coronavirus.