Otra vez, un grupo ataca a la comunidad Buenuleo. El hecho ocurrió hoy al mediodía. Hay dos jovenes golpeados y uno de ellos recibió una herida de arma blanca. La comunidad Pu Lof Buenuleo de Furiloche (Bariloche) es habitante histórica de la llamada “Pampa de Huenuleo” que fue reconocida desde 1908 en Bariloche. A pesar de ello se debe enfrentar con una acusación de usurpación y las constantes agresiones de patotas armadas para que abandonen el lugar. Por ANRed. –

Algunos testimonios del ataque que empezó hoy al mediodía con la irrupción de una patota. Los comuneros denuncian que la policía debió estar haciendo guardia en la entrada del predio debido a las frecuentes hostilidades de quienes quieren desalojar el lugar. Y denuncian un posible complicidad policial en el ataque, no solo por la falta de presencia, también por el movimiento de la guardia a dos kilómetros de donde esta la comunidad.

Testimonio de la lonko Rosa Bueneleo:

“Estamos pidiendo a fiscalía que detenga a las personas que agredieron a la comunidad Buenuleo. Lo poco que sabemos es que hay un integrante herido de arma blanca”

Los agresores serían las personas que demandan la tierra como propia a pesar de las denuncias de la comunidad y de las pruebas que ha mostrado los familiares sobre el despojo de la tierra.

Recibimos un llamado que subamos porque estaban los Vera (hermanos) golpeando a Ramiro, a viviana y a Sandra. Me dijeron que llame a la policía y que vaya con los demás integrantes de la comunidad. Nosotros desesperados corrimos. Acá hay muchos niños, la nena de mi hermana que tiene 4, la nena de Ramiro y esta el hijo, en total hay unos 6 menores. Ahora, el policía hecho a los Vera pero que garantía tenemos nosotros que vuelvan a la noche. No ha venido ningún fiscal. Es absurdo nos tratan a nosotros como delincuentes. Y nos da a entender que la policía esta con ellos porque viven amedrentando a la gente de la comunidad y no sabemos que va a pasar. Pedimos que hagan algo con los Vera porque parece que están esperando que maten a Ramiro , Viviana o Sandra.

Ramiro esta herido en la cabeza y tiene un corte en la pierna. Viviana y Sandra están golpeados. La patota ingreso a la casa y rompieron ventanas. Esto es constantemente. La policía que debiera estar haciendo guardia no estaba”.

Otro testimonio de una Lamngen: “Al rededor de las 12 de mediodía estábamos trabajado con la leña como es de costumbre y vemos que pasando la tranquera se acercan unas seis personas, dos femeninas y el resto hombres. Yo vuelvo a la casa en donde están los menores. En eso Rodrigo y Viviana trataron de detenerlos. Y nosotros trabamos la puerta con la mesa mientras escuchábamos como le pegagan a Ramiro y a Viviana. Sanchez rompió los vidrios de las ventana con un palo e ingresaron y nos pegaron . A Ramiro le pegaron con las gomeras y lo apuñalaron en un pierna. Mientras a Viviana la tenían en le piso revolcándola.

Olfa flores y su hija y yo con mi niño de dos años en brazos y quise filmar pero vino Victor Sanchez y me pego en el brazo y me robo el celular. Mientras le seguían pegando a los Ramiro y a Viviana. Todavía no vino fiscalía ni tampoco criminalistica porque el cuchillo que apuñalaron a Ramiro quedo acá tirado. Dicen que no vienen por el resguardo de la cuarentena.

Laura Sanoni mientras mi hijo iba al puesto de policía quizo pegarle a mi hijo de 12 años. Ella vino en el auto con la patota y se alejaron y nos empezaron a tirar piedras. Cuando llego la policia el oficial se bajo y nos gritaban “dale filmame ahora gordo pelotudo sabiendo que nos habían robado los telefonos. Luego nadie constató como estábamos y nos dijeron que mañana debemos ir a la fiscalía a realizar la denuncia”.

El predio ubicado en los altos de Bariloche fue habitado por los Buenuleo desde siempre. El abuelo y lonko, Antonio, vivía y criaba sus animales en las 625 héctareas que fueron reconocidas en 1908 como el lote pastoril 127 de la Colonia del Nahuel Huapi. Con el avance de la urbanidad la familia fue cediendo terrenos en donde se montaron barrios. Pero en agosto del 2014 fallece Don Antonio y mientras su familia realizaba el velatorio, Emilio Fiedrich sin titulo de propiedad ocupo las 90 hectáreas de los Buenuleo. Con a penas un boleto de compra-venta que aun no pudo comprobarse su veracidad y en que constataba la compra de las 90 hectáreas por solo 120 mil pesos la familia ancestral era despojada de su tierra.

En septiembre del 2014 la comunidad Buenuleo inició una recuperación territorial ingresando al predio de manera pacífica. Desde aquel momento se sucedieron un sin fin de agresiones a pesar de haberse instalado una guardia policial en la entrada. Mas información aquí.

AUDIOS que amplian la información:

Deolinda Buenuleo de la comunidad Pu Lof Buenuleo de Furiloche (Bariloche)