Esta tarde nuevamente efectivos del Coer, fuerza especial de la policía provincial, volvieron a disparar sobre la comunidad Lafken winkul Mapu de Villa Mascardi con sus armas de fuego poniendo en peligro la vida de sus integrantes que incluyen mujeres y niños, mientras supuestamente se efectuaba un peritaje. Así fue denunciado tanto por integrantes de la comunidad como de organismos de Derechos Humanos como la APDH de Bariloche. Por ANRed.

Luego de los disparos e incendios provocados en la jornada represiva de ayer, esta tarde se desarrollaron nuevos episodios. Luego del episodio, María Nahuel (Tía de Rafael Nahuel) envió un audio informando luego de que el Coer se retiró. “Empezaron a disparar. La idea que tienen ellos me parece que es agarrar a alguien. Supuestamente venían a hacer un peritaje, pero el peritaje deberían hacerlo donde se incendió y no acá, donde prendió fuego la policía” informó Nahuel. “Nosotros no somos quienes estamos provocando, sino el estado es quien nos viene a reprimir. Esto no es nuevo para nosotros” agregó pidiendo mantener alerta. “Esperemos que no vuelvan luego, cuando sea la oscuridad, como hicieron ayer” concluyó.

Difundimos comunicado enviado hoy desde la comunidad.

LAFKEN WINKUL MAPU LOF, TERRITORIO DE RELMU LAFKEN y WEICHAFE RAFAEL NAHUEL.

Expresamos:

Reseña. Hasta la llegada del jesuita Nicolas Mascardi, alrededor de 1670, al territorio Relmu Lafken, está tierra estaba habitada por diferentes Lofche, comunidades Mapuche, en la zona existió el gran Lonko Weichan LINKONAHUEL, más conocido por su incansable lucha en contra de los wingka que llegaron con el propósito de aniquilarnos. Este territorio que abarcó desde el AMUNKAR conocido como Cerro Tronador hasta Nawel Wapi, estaba dividido sólo por accidentes naturales. Con la llegada de Mascardi, Guillelmo, su grupo de jesuitas acompañados por el ejército, llegó el cristianismo, la expropiación y el genocidio a esta parte del territorio. Hubo un gran weichan, una gran resistencia por parte de nuestros Kuifiche, muchos dieron la vida, autoridades Machi, Lonko, pichikeche, fvchakeche… La masacre se hizo inevitable. Aun así, no lograron su objetivo completamente. Weichafe y kona seguían manteniendo firme la lucha, fue así que dos Peñi ajusticiaron a Nicolás Mascardi a orillas del Relmu Lafken, luego de estos sucesos nuestra gente vuelve a fortalecerse y sigue en territorio hasta la llegada del ejercito Argentino en manos de Roca hacia 1890, quien llegó además nuevamente con la iglesia y Perito Moreno.

Avanzaron con fusiles y Biblia en mano, regando otra vez de sangre nuestro territorio, asesinando comunidades enteras, sometiendo y esclavizando a innumerables cantidad de Peñi y Lamngen pu pichikeche, fvchakeche que fueron llevados a distintos campos de concentración arreados por largas distancias donde mucha de nuestra gente murió y otras fueron llevadas a las zonas más urbanas y ofrecidos como sirvientes, mano de obra, esclavizados. Desde aquí empieza la complicidad de los medios de comunicación, en la época diarios como Clarín y La Nación donde se podía leer como suplemento ” hoy reparto de indios”. Grandes Lonko y su gente fueron ejecutados y otros tantos obligados a fuerza de tortura a rendirse ante el Estado Argentino, quienes ya se apropiaban de nuestro territorio. En 1930 ya consolidado el Estado Argentino como estrategia para seguir ocultando la masacre crea el organismo llamado Parques Nacionales cuyo supuesto objetivo es proteger los lugares naturales.

Varios años nos mantuvieron marginados en las periferias de las ciudades, amontonados en territorios reducidos e infértiles. Pero no lograron derrotarnos, con el tiempo fue retornando nuevamente la lucha. El Newen de LINKONAHUEL y todos nuestros kuyfi weichafe vuelve con fuerza a nuestra sangre, por lo tanto, nosotros retornamos a nuestra tierra, a nuestra vida Mapuche, NO SOMOS USURPADORES. Los diferentes gobiernos de turno tanto nacional, provincial, municipal, comisiones de Fomento y Yanakona siguen históricamente coludidos con distintos medios de comunicación y con la iglesia, continúan aliados distorsionando y deslegitimando nuestra lucha. Claro ejemplo de ello fue la colaboración de la iglesia católica en su complejo de alojamiento “weche ruka” en noviembre de 2017, donde alojaron a unos 500 efectivos entre albatros y policía federal, quienes desde ahí hicieron inteligencia y entraron a nuestro territorio intentando desalojarnos y asesinando por la espalda a nuestro WEICHAFE RAFAEL NAHUEL. La posición de nuestra comunidad sigue firme, sin reconocer al wingka ni como aliado ni como amigo, la memoria de nuestros antepasados, la memoria de nuestro weichafe Rafael Nahuel, NO LA NEGOCIAMOS POR NADA, NI CON NADIE, ni mucho menos con algún político de turno. El control territorial y la autodefensa la llevamos adelante con firmeza guiados por nuestros Kuyfikecheiem, kuyfinewen y por nuestros pu lonko. SOMOS LAFKEN WINKUL MAPU, comunidad que habita la tierra del lago y la montaña, nuestra identidad está conforme al territorio en que vivimos.

Lafken winkul mapu lof, territorio de RELMU LAFKEN, kuyfi lonko LINKONAHUEL y WEICHAFE RAFAEL NAHUEL IEM….

Sin dar ni un paso atrás las recuperaciones seguirán en todo el WallMapu. Newentuaiñ kom pu Mapuchekeche.

22 de mayo de 2020

21/05/2020

“La policía provincial se está desplegando, están dando disparos de arma de fuego con 9mm y están reprimiendo” afirmó hacia instantes (18.30) la Machi de la Lof Lafken Winkul Mapu a través de Radio Alas de El Bolsón. La ruta 40 está cortada en la zona de Mascardi a la altura del Automóvil Club Argentino (ACA). Por Corresponsal popular para ANRed

Según un miembro de la comunidad la represión habría comenzado a las 17.30 hs. “Personal de la comisaría 42 son los que están disparando y asentados a lado de la Lof, en la ruta. Varios patrulleros están rodeando la comunidad, acá los conas del Lof siguen firmes, vamos a resistir hasta la última gota de sangre en el territorio por la memoria de todos nuestros weichafes, por la memoria de Rafita Nahuel. El Estado argentino pretende distorsionar nuestra digna lucha para que nuestra sociedad se ponga a favor de éstos policías que vienen a disparar acá a la comunidad, ahora están apostados a unos 300 mts, la zona se está militarizando, pero nosotros seguimos firmes, por nuestra lucha, por nuestra forma de pensar, por nuestros ancestros, por toda la gente que sufre, por la sociedad, la gente en los barrios altos son golpeados por esta misma gente de la comisaría 42, que los detienen, los torturan , los mantienen marginados.”

Según fuentes del APDH Bariloche, algunos de los mismos ya están yendo al lugar, al igual que personal de INAI. También indican que fueron avisados el procurador y Fiscalía. (18.40 hs)

A las 19:35 hs la policía se retiró del lugar. En conversación con Radio Alas, Luis Pilquiman, integrante del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI ) expresó “estamos en la comunidad, ahora está tranquilo, surgió un incendio en una casa abandonada, estamos llamando a los bomberos porque hay riesgo de que se pueda prender algún árbol. La comunidad esta bien, tranquila, acá no había nadie cuando llegamos, ni los bomberos que llamamos hace rato. Cuando veníamos para acá desde Bariloche, nos cruzamos con cuatro patrulleros.”

Difundimos comunicado de Medios comunitarios y alternativos locales

El dia de hoy, jueves 21 de mayo, pasadas las 17.30 en la comunidad Lof lafken winkul mapu, ubicada en la zona conocida como Villa Mascaridi, Furilofche, móviles de la policía provincial, comisaría 42, abrieron fuego contra la comunidad.

Allí se encuentran niñes, mujeres y ancianes de la comunidad que están expuestos en este momento a lo que allí está pasando. Los konas de la comunidad sostuvieron la resistencia en la tranquera ante el ataque policial.

Pasadas las 19 hs, segun denuncia la comunidad, los agentes policiales se retiraron unos metros, pero hicieron ingreso por otro sector con bidones de nafta prendiendo fuego una casa en el sector.

En este mismo territorio recuperado fue asesinado por la prefectura naval argentina el lagmen Rafita Nahuel, hechos por los que aún buscamos justicia. Esperamos que desde múltiples lugares se repliquen las palabras de la comunidad y la denuncia de lo que allí está pasando.

En recientes declaraciones radiales el vicepresidente del INAI manifestó que la policía se retiró del lugar y los bomberos no se hacen presentes en el lugar.

El dia de hoy comenzó con la publicación en un diario de tirada nacional, (históricamente reconocido por representar los intereses de la oligarquia nacional) que trayendo a colación hechos del año pasado en este territorio poco claros e investigados trataba de seguir aportando a la construcción del pueblo mapuche como enemigo interno.

Hace poco mas de una semana, el segundo a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación se reunió con la presidenta de la comisión de fomento de Villa Mascardi, Inés Marabolis, a quien la comunidad está haciendo cargo por cualquier cosa que pudiera pasarle a sus integrantes.