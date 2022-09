Barreiro está de regreso: «Me siento representado por Cristina, no por La Cámpora ni el Frente Renovador»

Fue presidente del Honorable Concejo Deliberante (gestión Mariano West). Dejó la banca en 2019 y volvió a ocupar funciones como trabajador municipal en el Parque Los Robles, asignación que dispuso la Intendencia. Los últimos dos años fueron tiempo de reflexión y reacomodamiento hasta encontrar el sendero por el que conduce su vocación política. Conducido por la diputada Victoria Tolosa Paz, el «Mariscal» está de regreso:

¿Cómo analizás y evaluás la gestión de Mariel Fernández?

Creo que el Frente de Todos tomó la decisión de hacer de Moreno uno de los municipios fundamentales para poder demostrar un cambio, un antes y después. Mariel tuvo mucho acompañamiento del presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof. Y todo eso se va desarrollando en Moreno que empieza a sanar algunas heridas, pero ahora tiene que discutir cuál es el modelo estratégico para poder decir en la mirada, cuál es el futuro que vamos a construir.

El local, ¿es un gobierno del Movimiento Evita?

Es gobierno de movimiento sociales, en algunos gestos puede generar que abra alguna puerta al peronismo. Creoque la nueva etapa del Frente de Todos a nivel nacional y provincial, Moreno no está exento, es una etapa de diálogo donde todos los sectores tienen que empezar a comulgar en una discusión política de cómo empezamos a solucionarle la vida a nuestros vecinos y vecinas. En ese camino creo que lo que viene va enmarcado en esa relación política que es a través de diálogo y a través de los actores políticos incorporando a la comunidad a una nueva forma de hacer política y a un nuevo sector de la política que el Frente de Todos está proponiendo. Hay un antes y un después de lo de Cristina.

Sos un hombre del peronismo. En este regreso ¿buscás fortalecer la construcción de abajo hacia arriba?

Nosotros siempre tuvimos la lógica de construir del territorio hacia arriba y nunca desde arriba hacia el territorio. Y creo que la política se fue componiendo en un mix y que nosotros tenemos que ir actualizándonos a esa nueva relación política de fuerza que tiene.

El armado de la política no es lineal, si pueden acumular varios sectores, después el año que viene se discute una lista, luego los puestos en un Ejecutivo…

Lo que abre todos estos espacios es si logra componer muchos actores que estén sentados en una mesa de decisión. Eso tiene que ser un reflejo de cómo hacemos para que la política esté representada por todos, porque cada uno de esos compañeros militantes que está en el territorio, que están en el barrio, cerca de una problemática, son los que tienen la información certera para poner la discusión política para lo que luego va a ser una política pública que le cambie la vida a nuestros vecinos y vecinas.

Fuiste concejal y presidente del HCD, ¿qué ves de institucionalidad que pueda destacarse del gobierno de Mariel Fernández y del Concejo Deliberante?

Creo que la institucionalidad es mucho más compleja que como se comporta un concejal. Si no es que todas las discusiones puedan pasar por ahí y que sean aceptadas. Y que se puedan construir las herramientas para transformarle la vida a nuestros vecinos. Ese es el gran sistema que tenemos que discutir hoy. ¿Cuál es la institucionalidad hoy? Es la misma que fue siempre. Generar las herramientas, controlar que esas herramientas funcionen y que esas herramientas lleguen a nuestros vecinos.

¿Es transparente el gobierno de Mariel?

Hace un tiempo que no tengo mucha información. Estoy en una etapa de mi vida, después de haber pasado la enfermedad, estoy en una etapa de mi vida donde estoy empezando a tomar otra filosofía de construir la política diaria y la relación con mis compañeros y la relación política con los demás sectores. No tengo mucha información sobre el trabajo de ellos. Lo que se ve es que los fondos nacionales llegan, los fondos provinciales llegan y ellos lo desarrollan en el territorio.

¿Las obras impactan en el sentimiento, en la percepción, en la idea de que esto es lo mejor que le pasó a Moreno en muchos años y esto es garantía de que Mariel sea reelecta en 2023?

Yo creo que hay dos o tres cosas que hay que tener: el clima social, que está muy basado por la economía, el desarrollo de las obras en el territorio, y después cómo esas obras se relacionan con el vivir de nuestros vecinos y vecinas. Y eso genera una ecuación política que da un resultado, que está en construcción, que no tiene hoy una posición, y dentro de seis meses va a ir cambiando esa posición. Es primordial recomponer la economía de cada uno de nuestros vecinos y vecinas, creo que una cosa no va a diferenciar de la otra. Creo que el Frente de todos Tiene que trabajar para recomponer el trabajo, el salario, al que no tiene trabajo recomponer el trabajo, al que no tiene salario bajo, intentar recuperar el trabajo. Hay conflictos, el transporte es uno, la seguridad es otra, son los mismos conflictos que tienen nuestros vecinos y que desarrollan todos los días. Estas cosas tenemos que discutirlas para empezar a transformar algo y que ellos estén mejor.

Hay un tema que se vuelve declaración o título más que debate, las cooperativas cumpliendo ciertos trabajos que antes lo realizaban trabajadores /as municipales

Hay que entender que la parte formal son los empleados municipales, y nosotros tenemos que generar un gobierno peronista que transforme a todos esos cooperativistas en un empleo formal, si son municipales mejor. Si esos cooperativistas pasaran a relación a un privado, eso es bueno. Nosotros tenemos que generar la condición para que esos compañeros tengan un trabajo digno.

Estás en el armado político de Victoria Tolosa Paz, sos su referente en Moreno para pelear en una PASO

Nuestro rol en Camino a la Victoria es generar unidades y no diferencias. Y la primera acción es intentar generar acciones para que esa unidad se dé, si esa unidad no se da está claro que el Frente de Todos va camino a una gran PASO. Pero primero hay que hacer todo el camino de generar las unidades, porque en las peleas el que pierde poder no es el Frente de Todos sino es el vecino o vecina que tiene la diferencia en el territorio, que tiene el mal vivir o lo que pasa todos los días. Después sino se da construir el diálogo tendrán que estar las herramientas necesarias…

Es un Barreiro componedor el de este momento

No soy componedor, es la responsabilidad política que tiene este momento con los vecinos y vecinas.

¿Hay una crisis de representación de las entidades gremiales?

Lo digo hace mucho, hay una gran definición: de qué lado del mostrador estás, o a quién defendés, y esa es la discusión que tiene que dar cada uno.

Peronismo de Moreno, Ateneo Néstor Kirchner, dos espacios peronistas, ¿qué opinión tenés?

Los conozco muy bien a los dos. Nosotros como estructura política hemos tomado la decisión de no participar de ninguno de los dos espacios. Uno tiene una relación muy fluida con Cristina o está más fluida con Máximo y con La Cámpora. Y el otro tiene una relación más política con el massismo. En ninguno de esos dos sectores nos sentimos representados.

No te sentís representado ni por La Cámpora ni con el Frente Renovador…

Me siento representado netamente con Cristina, pero no me siento representado ni por La Cámpora ni por el Frente Renovador. Por eso creo que el trabajo de lo que viene es generar nuevos ámbitos donde los compañeros puedan acumular si no se sienten representados por ninguno de esos sectores.

¿Se gestiona cuando hay mucha plata o cuando hay mucha plata se tapa la mala gestión hasta que después aparecen los grandes huecos?

Cuando te dije que había que sentar las bases para un Moreno estratégico es porque lo creo. No hay que solamente resolver si podemos poner asfalto o no. Hay que ver si ese asfalto le da conectividad a una nueva zona industrial, para que esa zona industrial pueda generar empleo para los vecinos de Moreno, si da una conectividad entre una zona y otra. Romper la lógica de una zona cabecera en el transporte local, el que vive en Álvarez no se puede juntar con el que vive en Trujui. Empezar grandes discusiones que piensen en algo estratégico. Generar más condiciones para el comercio para poder generar mayor tributo para la municipalidad. Ese es el Moreno que tenemos que empezar a discutir entre todos hoy, cada uno desde el sector que tenga ganas de acumular, cada uno en el sector que ideológicamente le parezca mejor, pero dando una base de agenda que podamos discutir un Moreno hacia el futuro.

¿El motor tuyo es volver en diciembre de 2023 al Concejo Deliberante?

No tengo una mirada de cuál es mi rol institucional. Sé cuál es mi rol político, sé que dentro de nuestro espacio hay un montón de compañeros que han crecido y se han desarrollado en la política, que en algún momento tienen que generar la representación en Moreno de nuestro espacio y de muchos espacios. La verdad que, si lo pongo en un dato personal, es una gota que no rebalsaría nunca el vaso. Lo que hay que generar es organización para poder generar representación de que el vecino que está allá lejos, pueda ser escuchado acá.