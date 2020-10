0 shares







LA MUNICIPALIDAD PROPONE, LA JUSTICIA AGUARDA –

El estandarte plantado, visible para todos /as, SUBSECRETARIA DE POLÍTICA CRIMINAL. Abajo MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Al pie del banner Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Bibiana II levantó sus casillas, perforó la tierra en busca de agua potable, compartió la escasez dominante y armó ollas.

El Estado ausente hasta que recupera su visibilidad, cuando la justicia ordena y el gobierno acompaña. Al fin de cuentas, el dueño de la tierra, al día con tasas e impuestos, agradecerá a la gestión local por la encomiable tarea de hacer pesar la ley, el orden y la propiedad privada (que mañana podría ser un emprendimiento inmobiliario).

El conflicto. Si éste se resuelve por las vías institucionales, fruto del diálogo y la política, la Administración de MF podrá armar un gran producto de propaganda «demostrando que Moreno no es Guernica».

Por eso zarparon las naves de Moreno Centro y tomaron posición en las costas del arroyo Las Catonas. Los que buscan RECONQUISTAR la tierra, hicieron un trabajo institucional:

1- Prometieron reubicar a las familias en Cuartel V y Moreno Sur

2- Quien entienda el acuerdo y firma un acta compromiso saldría de la causa penal que conduce el fiscal Emiliano Buscaglia. Ver atentamente el video.

3- Los camiones para la mudanza están preparados para quien lo demande.

Es lógico que el Municipio tome la «precaución» de preservar el «destino» de las familias que aceptan salir de la Bibiana II. Incluso se les informa que «el desalojo pacífico es por goteo», día a día. Esa táctica (aplicada en otras tomas, en otras gestiones) posee el ingrediente de asignar una tierra donde ya no habrá lanzamientos.

«Están proponiendo mentiras como desde el principio, le están dando papeles truchos a la gente, que no valen nada, solamente están queriendo hacer que la gente firme para irse por su cuenta, pero después en el aire como siempre», es la palabra de una mujer que lee entre líneas y construye sus argumentos para llevarlos a una asamblea.

¿Por qué decís que son papeles truchos? ¿La propuesta cual sería? ¿Una relocalización?

El papel dice que nosotros estamos acordando irnos por nuestros propios medios, después ellos de palabra te proponen tierras pero no hay como garantizar eso, no hay forma porque no hay nada firmado, escrito ni nada.

¿Están firmando? ¿Es un trabajo individual que hace la Municipalidad convenciendo a algunos?

Lo que hacen es agarrar familias individualmente para ofrecerles a cada uno algo diferente. Cuando nosotros desde un principio el barrio fue “a todos lo mismo o no ponés nada”, somos todos unidos acá. Están queriendo individualizar a la gente cuando acá es algo en conjunto, lo que ellos siempre dicen es que van a hacer un censo y después salen con una sorpresa.

El censo ya se hizo porque es necesario por el protocolo que pide la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, no sé cuántos censos más se tienen que hacer pero es otra la decisión que se debe tomar, si todas las familias tienen garantía de suelo para construir su vivienda o no, esa es la discusión.

Claro, pero eso no lo proponen, no hay propuesta de eso, solo nos hicieron firmar un acuerdo para irnos voluntariamente y después queda todo en el aire.

¿Vos firmaste?

Yo no firme.

Hoy habrá camiones para quienes aceptaron una oferta de tierra, lotes que tal vez no tengan los servicios. Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación llegarán los subsidios. Quienes acepten podrían salir de la causa penal.

Un grupo de mujeres recorren en la mañana de hoy, junto a autoridades municipales, los predios asignados para la relocalización… mientras efectivos de la Bonaerense asoman en el horizonte del barrio La Bibiana

COMUNICADO DEL CUERPO DE DELEGADAS Y DELEGADOS DEL BARRIO LA BIBIANA II

Hoy bien temprano las delegadas y delegados salimos con gente del municipio a ver los lugares en los que quieren reubicar a las familias del barrio. Luego a la vuelta evaluaremos las condiciones en los que están esos terrenos en reunión de todos los vecinos. En el día de ayer nos reunimos en Asamblea del barrio en la que decidimos entre otras cosas llevar adelante una movilización a la Fiscalía y Defensoría de Moreno, en fecha a definir, para reclamar el cese de la criminalización de la pobreza y específicamente de nuestra necesidad habitacional en una clara violación a los derechos humanos. Exigimos además se nos entregue una copia del expediente de la causa que se tramita en nuestra contra por usurpación. En reiteradas oportunidades y a través de varios letrados se le solicitó a la Defensoría dicha copia y se nos negó nuestro derecho sistemáticamente desde hace más de 10 meses. Convocamos la solidaridad de las organizaciones sociales y partidos políticos para que nos acompañen y apoyen en este reclamo.

NO AL DESALOJO DEL BARRIO LA BIBIANA II