Barrio Los Hornos: calle Portugal, financió Vidal, ahora debe hacerlo Kicillof

Vecinos/as, comunidades, Asociación Civil El Arca, presentación judicial ante la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y un fallo positivo. El gobierno de María Eugenia Vidal queda comprometido a financiar la obra de la calle Portugal, desde la escuela 62, hasta conectar con la Primaria N° 84 en el fondo del barrio Los Hornos.

El 31 de diciembre de 2018 Desalambrar publica la entrevista con Jorge Romero, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y queda definido el trabajo total: «Es un pavimento de hormigón de 7,40 metros de ancho de la calle Portugal, entre Eberth y Lilio, que dan aproximadamente unas catorce cuadras, que se suma a Lilio, entre Portugal y Ricchieri (siete cuadras) que está en relación a la Escuela N° 84 que se está construyendo. Aparte de la obra de pavimento hay algo significativo que no hay que dejarlo pasar porque la obra tiene una resolucíón hidráulica, algo muy importante porque el problema del barrio es que se encuentra muy bajo y entonces el trabajo tendrá casi unas 28 cuadras de conductos pluviales. De esta forma casi todo el barrio podrá evacuar el agua que se acumula permanentemente y que lleva a que vivan en una situación de emergencia».

Ejecutó la gestión Walter Festa y continuó Mariel Fernández. La empresa CARBE, con seguridad, habrá solicitado redeterminación de precios, costos y demás, Visualmente y contando, la obra fue realizada en once cuadras y es largo el aliento de tierra que al llover se vuelve barro. Falta hormigón y financiamiento para terminar Portugal, Lilio y llegar hasta la Escuela 84.

Cristian Cónsoli de la Asociación Civil El Arca actualiza datos sin necesidad de GPS: «Esto viene de una demanda que hacen los vecinos, desde hace varios años. Desde que fallan a favor de los vecinos, creo que en 2016».

¿Fue en la gestión Vidal?

En la gestión Vidal fallan para que se haga la escuela 84, que ya se inauguró, y todo el trazado porque cada escuela tiene que tener un acceso. Todo el trazado de asfalto desde el principio de la ruta. Para el que no conoce el territorio desde la ruta hasta acá deben ser un asfalto de kilómetro y medio más o menos. Se inicia la obra primero con los pluviales que tuvo que ensanchar calles, y cuando se arma en concreto es un primer tramo que se arma por Portugal es un tercio de la obra más o menos, llega hasta ahí nada más, y falta todo el resto de la obra. ¿Qué es lo que sucede con el resto de la obra? Que lo que ya se hizo son de los fondos que efectivamente en algún momento liberó Provincia y que para lograr el trazado de lo que sigue hay que volver a licitar, hay que volver a hacer el proceso nuevamente. Hay voluntad entre Municipio y Provincia de volver a poner fondos porque los anteriores los achicó la inflación.

Es un fondo específico, interviene la justicia, es decir, la fiscalía de Estado intervino. Para la escuela y para la calle Portugal que precisamente tiene que ver con una conexión y una urbanización. Se hizo hasta donde estaba el recurso, nadie me ha dicho que se robaron los fondos o que se utilizaron mal los fondos sino que se achicaron por la propia inflación, entonces ahora se tiene que hacer un nuevo presupuesto, un nuevo proyecto para que se termine lo que ustedes pensaron y que los vecinos creyeron.

Es así exactamente. El fondo no se puede tocar, no es que se le puede meter mano o lo pueden usar para otra cosa y después ver si lo vuelven a poner. El tema es que entre que el fondo llega, y se organiza todo lo que es la obra y se ejecuta la obra, que igual en primer término está pensado un plazo lógico, si eso se demora, obviamente los fondos te alcanzan para cada vez menos cuadras, entonces el Municipio tiene que volver a decirle a la provincia “mira quiero terminar esta obra, tengo que terminarla”. Provincia tiene que decir “bueno, hace porque yo ya mandé los fondos más allá de que no haya sido la misma gestión. Acepto correr con el costo de esta obra”. Y volver a organizar todo eso, volver a organizar una licitación, volver a planificar lo que resta de las calles, en ese punto está hoy, nos quedó paradójicamente el principio del asfalto y la escuela que es el final, que ya está eso inaugurado y está faltando el medio.

AUDIO 1

La irrupción de la pandemia puede abonar al argumento de mayor demora

La pandemia puso muchos escollos administrativos por un lado, pero que no son por ahí lo que yo o nosotros entendemos como organización. También financieros y de recursos, y de establecer prioridades y ver cómo se iba a encarar todo esto. Y por último, la Fiscalía de Estado terminó su trabajo, falló en términos jurídicos y se ejecutó. Ahora todo lo que resta es una discusión entre los poderes públicos y las organizaciones a medida que se las deje intervenir.

AUDIO 2

Calle Portugal es algo más que una arteria. Las calles no asfaltadas integran el recorrido del transporte público y cuando la lluvia se hace presente en la tierra la suspensión del servicio es casi un hecho: «Todos los que vivimos acá en el territorio sabemos que tenemos la entrada por Portugal y todas las alternativas, ahora es muy usada porque está ese pedacito de asfalto. Y todas las alternativas por si llueve o si no llueve, si podés entrar o no podes entrar. Y sabemos que el transporte público funciona en el caso de que las condiciones climáticas no sean muy desfavorables. No solamente falta eso, para el trazado urbano de esta zona falta mucho, acá y en general. Agua no tenemos, tenemos aguas de pozo, nosotros hemos hecho también otro trabajo que fue analizar el agua en algunos lugares, estamos viendo todavía qué es lo que hay. Hemos trabajado con el Secretario de Medio Ambiente (Falfán), que también está en la misma línea. Pero tenés el tema del transporte público, el tema del agua, de las posesiones de las tierras. Acá tenés un municipio que necesitas inversiones gigantescas. El municipio de Moreno tiene más habitantes que Catamarca. Ni hablar de La Matanza, que es más grande. Son situaciones super complejas, pero la complejidad no nos tiene que alejar a las organizaciones o los medios de comunicación a participar de este tipo de cosas, a ser parte de las demandas de los territorios, de la gente, de la comunidad. Y trabajar en medida de lo posible con el Estado y poder, en los casos que está bueno, colaborar con el Estado, cuando el Estado tiene mucha intención y cuando no, presionar un poco para que el Estado tenga ganas de hacerlo. En esa línea delicada uno siempre se mueve, tratamos ser optimistas y ver de que ya hay una parte de la obra hecha. Yo soy optimista y creo que va a estar toda la obra hecha, me parece que se tardó mucho más de lo que hubiésemos deseado pero yo creo que esa obra va a estar hecha en relativamente corto tiempo.