RESPUESTAS DE LA SECRETARIA DE SALUD, ANA CABAÑA –

Hoy finaliza el operativo en barrio Lomas de Casasco. No hay testeos masivos, es un Casa por Casa con el bautizado Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina (DETeCTAr), pero el mandamiento es hisopar a las personas que presenten síntomas o cuadros compatibles con COVID -19, decisión que toman los profesionales que están en el sitio elegido. Es para algunos /as, no puede ser para todos /as.

Ana Cabaña, Secretaria de Salud municipal, definió la próxima zona del DETeCTAr y habló de los contagios, lógicos y previsibles, del personal de salud:

Pregunto por dos lugares, uno es el barrio La Gloria en Moreno Norte y Los Hornos en Cuartel V, ¿están dentro del mapeo que tienen?

Si, Los Hornos está. Te cuento para que sepan que se relevan los barrios según la cantidad de casos que haya dentro del mismo y alrededor del mismo. Mediante el testeo de relevamiento/mapeo de situaciones se trabaja a partir de ahí, es decir, de la cantidad de positivos que tenemos.

En La Gloria hay casos positivos y en Los Hornos también, entonces por lo que me da a entender, es la plataforma en la que empiezan a trabajar

Claro, nosotros vamos a ir a Los Hornos la tercera jornada, y son alrededor de 17 a 21 barrios en toda esa zona.

¿Van a hacer toda la zona?

Claro.

¿Tiene un número o porcentaje de trabajadores /as municipales que hayan contraído el virus?

Nosotros con este tema tenemos una ley donde nombre y apellido no se puede dar, somos respetuosos de eso, pero tenemos un porcentaje de personal de salud y de otros Municipios también, eso te lo puede responder el director del Hospital (Emanuel Álvarez), estamos trabajando con COVID y corremos riesgo de algún tipo de contagio.

El Director del Hospital tiene un criterio, que me parece razonable y no da el número, le pregunto a usted como Secretaria de Salud, ¿hay trabajadores municipales del área de salud hay con COVID positivo?

Si, tuvimos, descartamos algunos y tuvimos otros, todos los trabajadores municipales trabajan en otros Hospitales también. Es una pandemia y tenemos que entender que nos puede tocar si no nos cuidamos, si no tomamos las medidas de distanciamiento, si nos juntamos a tomar mate, vamos a tener tiempo para eso y para volver a abrazarnos pero en este momento se extreman medidas en todo sentido y más para el personal de salud. Por ejemplo, el tema de compartir el almuerzo ya no se hace, las medidas de entrada a los lugares son más estrictas, podemos ser transmisores y contagiarnos también.

¿Existe una posibilidad, aunque sea remota, de cerrar un barrio en Moreno como ocurrió en Villa Azul? ¿Ve esa posibilidad latente o no?

Si viste las estadísticas que estamos presentando todos los días no estamos en la situación de hace un mes atrás, estamos alrededor de los 150 casos que van subiendo. Ojalá que no sea la medida de cerrar barrio, por eso lo que estamos haciendo es quedate en tu barrio y en tu casa. Estamos trabajando fuertemente el tema de quedarse en el barrio y en la casa, al abrirse alguna fábrica o comercios y demás en algún otro distrito también corremos riesgo de mayor contagio, lo estamos viendo ahora. Hace un mes cuando el aislamiento era más fuerte y seguro porque estaban en las casas, hoy no sucede porque hay gente que tiene que ir a trabajar porque abrió una fábrica, hoy estamos teniendo más casos y los vamos a tener. Agradezco la nota de (Gollán, Ministro de Salud) donde dice lo mismo, si se llega a abrir todo vamos a tener muchos contagios y tenemos una población vulnerable. Esperamos que no llegue pero somos conscientes de que es una pandemia, estamos trabajando para que esto no pase a mayores. Hay que trabajar mucho con la comunidad que de por si hace mucho esfuerzo, tenemos muchos trabajadores/as que hacen changas y también necesitan comer, estamos trabajando fuertemente con Desarrollo para que lleguen los alimentos.