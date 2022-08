LOMAS DE CASASCO, EL ESTADO MUNICIPAL DESPLIEGA SU PLAN MULTIAGENCIAL-

El gobierno municipal despliega varias Secretarías en el territorio de Lomas de Casasco. Lo llama abordaje integral, actuación diagramada con soportes también de la Provincia de Buenos Aires. Colocación de video cámaras, arreglo de calles, fortalecimiento de espacios públicos, intervención de Casa Pueblo, presencia de efectivos policiales mientras los trabajadores comunales cortan el pasto y levantan la basura en una de las plazas. Los motores de las máquinas de gran porte se escuchan en la mañana. Es el plan de «pacificación» que tiene en la palabra de Nahuel Berguier, Secretario de Justicia y Derechos Humanos, varias consideraciones para escuchar y analizar:

¿Qué es lo que se está haciendo y cuál es el plan que tienen ustedes?

Es un trabajo que en definitiva es el multi agencial que lleva adelante el Estado municipal en todos los barrios de Moreno. Con un esfuerzo muy grande, sabemos del atraso que tenía nuestro Municipio y la Intendenta por supuesto nos ha ordenado al conjunto de las secretarías trabajar muy fuerte en todos los barrios. Se ha trabajado en un índice de inseguridad barrial relacionado a las violencias, y este es uno de los barrios por supuesto que ha tenido mayores situaciones, no solo los delitos que se denuncian sino llamadas al 911 por emergencias, porque la gente escucha disparos. Básicamente lo que queremos es que no se viva con miedo. Repito, es un trabajo integral de varias áreas del municipio, está trabajando muy fuerte en el proceso de Casa Pueblo, de trabajo con jóvenes en situaciones con consumo problemático, se articula con las escuelas, se está trabajando muy fuerte con el Ministerio de Educación de la provincia. Y también en coordinación con el Ministerio de Justicia. Está trabajando Obras Públicas en el barrio, es un barrio muy relegado. Las situaciones de inundación, cuestiones con el arbolado, con las ramas, con la limpieza. Desde hace tres días que hay camiones levantando basura, ordenando la tierra. Es un trabajo integral, se están colocando cámaras de seguridad, y estas cosas hay que contarlas, ayer se colocaron cámaras y lamentablemente en la madrugada algunas fueron vandalizadas.

Están en altura las cámaras ¿las rompieron?

Sí. Le han tirado piedras. Eso simplemente tiene que ver con que hay una necesidad también de forzar el trabajo en materia de seguridad. Están todas las áreas interviniendo.

Que haya policías mientras trabajan los operarios del municipio ¿es porque hay un riesgo para los operarios a esta hora de la mañana? Porque es lo que me decían las vecinas.

La policía está trabajando en un esquema preventivo que es una orden de servicio, ordenada por el Ministerio de seguridad de la provincia. Es un trabajo integral te vuelvo a decir, es preventivo y también de acompañamiento del municipio. No es ninguna novedad si te digo que en algunos lugares ha ocurrido que se le han tirado piedras a máquinas, no en particular acá, sino en general. Hay un acompañamiento en algunas ocasiones cuando trabajan obras públicas con algún acompañamiento policial, pero no me parece que es la centralidad del asunto. Vuelvo a decirte, hay una orden de servicio ordenada por el Ministerio de Seguridad que tiene que ver con profundizar la actividad preventiva en este barrio. Está trabajando mucho la Secretaría de Educación y Deportes junto a vecinos /as para profundizar un circuito porque los chicos hacen carreras, juegan.

Por eso te decía al principio si es pacificación…

Podemos utilizar el término pacificación, algunas personas utilizan eso. A mí me parece que es un trabajo para mejorar el hábitat, mejorar la calidad de vida. Los índices de vulnerabilidad barrial vinculados a las violencias, ésta es una zona que preocupa específicamente a la Provincia, al Municipio, así que en ese sentido se está trabajando con muchísima dedicación.

Entendiendo la integralidad. Cuando se acerca un vecino o una vecina ¿qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que se presenta como la primera urgencia?

Las preocupaciones son, primero de muchísimos años de postergación. Hay preocupaciones vinculadas a la obra pública, al agua, vinculadas a esto, a calles que no tienen circulación. En este lugar donde estamos ahora había calles directamente que estaban anegadas, no se podía transitar. Todo eso gracias al trabajo que hizo la Secretaría de Obras Públicas con el acompañamiento de otras secretarías, hoy esas calles están transitables. Entonces esa preocupación está, por supuesto que la seguridad también es una preocupación. Pero vuelvo a decirte, hay mucho planteo con esto, con que haya espacios de esparcimiento para los chicos, la plaza de Casasco mismo el año pasado fue arreglada, renovada, tiene juegos, tiene luces. Hay trabajo del IMDEL también, como espacio municipal. También hay mucho pedido de profundizar esa política, son planteos integrales vinculados con la mejora del hábitat.