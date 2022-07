Becas Progresar: problemas para cobrar (Instituto Rojas)

El Progresar es un programa integral de Becas Educativas que acompaña al alumno /a en todos los niveles de formación durante su trayectoria académica, a través de un incentivo económico y un importante estímulo personal, que le permitirá poder avanzar en sus estudios hasta completarlos.

El objetivo del programa es fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes, unificando todas las becas educativas del gobierno nacional. Acompañar a los jóvenes para que terminen sus estudios primarios y secundarios, continúen en la educación superior o se formen profesionalmente para ayudarlos en su desarrollo personal, incluyendo laboralmente a todos aquellos que hasta hoy no podían hacerlo.

También busca promover la opción de becas específicas para las carreras prioritarias y estratégicas que cada comunidad necesita, para impulsar el desarrollo de áreas prioritarias que ayuden al desarrollo del país.

El Gobierno adelantó en junio los aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) que será del 15 %. De esta forma los nuevos montos en bruto (sin los descuentos pero si incluyendo los $1000 de conectividad) a partir de junio 2022 de las Becas Progresar son de aproximadamente:

Progresar Obligatorio: de $6.400

Progresar Superior Universitario: de $6.400

Progresar Superior Terciario: de $6.400 a $10.660

Progresar Trabajo: de $6.400

Progresar Enfermería: de $6.400 a $10.700

En principio, se realiza el pago de un 80% del monto de la beca durante la cursada y del 20% restante al certificar la regularidad a lo largo del año. En el caso de estudiantes avanzados de nivel superior se abona el 100%. En caso de abandonar la cursada, el monto dejará de acreditarse.

Respecto a la suba del salario mínimo, vital y móvil impacta en uno de los requisitos para acceder a la beca, en este caso es la condición socioeconómica. Al momento de evaluar el pago de este beneficio los y las postulantes deben aclarar los ingresos del hogar menores a 3 salarios mínimos. Las condiciones se aplican también al grupo familiar del postulante.

En Moreno, tenemos el ejemplo de los estudiantes de primer año del Instituto Superior de Formación Docente n°21 “Dr. Ricardo Rojas” que continúan a la espera de una respuesta, ya que no los aceptan ni los rechazan por lo tanto, no pueden cobrar todavía. Algunos sospechan que es porque deben presentar el formulario de escolaridad o por cambios y/o modificaciones en los requisitos mencionados anteriormente. Pero la realidad es que si no cumplirían con los mismos tendrían que haber sido denegados en un principio.

Pendientes: si al momento de consultar el estado de la solicitud en Mi Progresar figura el mensaje “Tu postulación está siendo evaluada” se debe a que todavía no está desaprobada ni aprobada. La aprobación de las becas puede tardar hasta seis meses en ser procesadas.

Por otra parte, quienes fueron rechazados en la inscripción por cuestiones académicas o errores en los datos personales deberán realizar el reclamo en la web (Progresar | Argentina.gob.ar). El reclamo debe hacerse dentro de los 20 días hábiles posteriores a conocer el estado de solicitud.

Ahora, la duda es ¿por qué el bono de IFE se aprobó y depositó de manera rápida y las Becas Progresar que necesitan muchos estudiantes como ayuda económica todavía siguen en proceso? ¿Cuáles son las políticas entre Becas Progresar y Anses? Ya está por terminar el primer cuatrimestre y hasta el momento quienes solicitaron el beneficio continúan esperando una respuesta a sus consultas y reclamos.