Bioceres: La empresa argentina que se codea con las grandes y modifica la biotecnología

EL DIA.- La empresa que viene a revolucionar el tratamiento de los cultivos y la alimentación sustentable no es de Estados Unidos o algún país de la Unión Europea. Es Argentina, con cuna en Santa Fe y con un vínculo estrecho con la universidad pública. Además, tiene otra particularidad: nació en el tumultuoso 2001, año de feroz crisis económica y en el que hubo nada menos que cinco presidentes. La compañía rosarina de biotecnología aplicada al sector agropecuario, Bioceres Crop Solutions Corp. llegó hace una semana atrás a que su CEO de Bioceres, Federico Trucco, tocara la campana en forma virtual para que se inicien las operaciones en el mismísimo Wall Street, la meca de todas las empresas del mundo.

Allí, donde están gigantes argentinos -algunos «unicornios»- como Mercado Libre, Ternium, Tenaris, Cresud y Globant, se metió Bioceres Crop Solutions ($Biox), que opera en el Nasdaq, el panel en el que cotizan las empresas tecnológicas, tras escalar 124,4 por ciento en menos de cuatro meses.

Federico Trucco habló con EL DÍA sobre la actualidad de la compañía que revoluciona el tratamiento de semillas, en especial las de trigo y soja, para hacerlos más resistentes a las sequías y que puedan capturar carbono como un mecanismo de mejora en el rinde y un horizonte de sustentabilidad agroalimentaria que se encarga de remarcar en cada párrafo que enuncia.

La empresa, dicen los expertos, se encamina a convertirse en el nuevo unicornio argentino, las firmas que tienen una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de dólares, como Mercado Libre o la platense Globant.

«Es difícil de predecir si vamos a ser o no un unicornio. Si lo tomamos como objetivo principal perdemos nuestro foco, que es la industria biotecnológica nacional con impacto mundial. Para nosotros es importante crecer, pero más lo es mejorar la productividad de nuestros cultivos siendo ambientalmente sostenibles y sustentables, teniendo en cuenta la reducción de emisiones de CO2, la frontera agrícola, la sequía, con un desarrollo en conjunto con la Universidad del Litoral. Lo lindo de la ciencia es que es muy democrática, no necesariamente el que más tiene es el que llega a lograr algo disruptivo. Esto se alcanza después de un trabajo de 20 años. Es lo bueno de unir lo privado y lo público, dos escenarios que no tienen que estar enfrentados sino dispuestos a colaborar y complementarse. Hoy producimos semillas de trigo y soja que mejoran su productividad un 15 por ciento en condiciones de sequía y permiten trabajar en esquemas de producción ya implantados», le explica Trucco a este diario.

«Si bien la gran mayoría de los cultivos de soja y maíz del mundo ya son transgénicos, estos se alimentan al ganado. El trigo biotecnológico, por otro lado, sería consumido directamente por los humanos en pan y pasta, algo que los consumidores y reguladores han rechazado rotundamente en el pasado. Actualmente, solo Argentina, donde tiene su sede Bioceres, ha aprobado un trigo transgénico», señaló días atrás la agencia Bloomberg.

«Nuestro desarrollo permite mantener más estable el precio de los alimentos por ser una producción más sustentable, con fertilización biológica en lugar de química, y al no ser una agricultura de nicho o alto costo, apunta a mejorar la productividad de referencia de los ecosistemas agrícolas, ayudando a mantener los alimentos a precios accesibles y favoreciendo la acción climática con los objetivos de desarrollo sostenible de hambre cero», explica el joven rosarino.

Con respecto al «campanazo» en Wall Street, Trucco explica que viene de la mano de la presentación de un nuevo producto, «el HB4, una tecnología única de tolerancia a la sequía que aumenta el secuestro de CO2 en los sistemas de cultivo de soja y trigo. Y llegó en un momento apropiado para reforzar nuestro horizonte de sostenibilidad en el tratamiento de la agricultura».

El desarrollo, junto a investigadores del Conicet, de cultivos transgénicos tolerantes a sequía y salinidad y la reciente introducción del gen HB4 en soja y trigo consolida a la empresa argentina en el podio mercado global de biotecnología aplicada a alimentos.

«Wall Street nos da acceso a otro tipo de capital, porque nos da una serie de opciones para tomar decisiones y encarar un crecimiento mayor. Me imaginaba llegando a esa instancia porque son muy optimista, aunque todo toma su tiempo, pero todo lo que nos cuesta más nos hace mejores como compañía. Esto va a estimular a otros a tomar un camino similar, el mundo es enorme y necesita solucionar problemas de la humanidad, no importa de dónde lleguen esas soluciones. Por ahí parece que por estar en Argentina hay cosas vedadas, puede ser más difícil el camino, pero está claro que es posible», explica el CEO

«Queremos avanzar en nuestro objetivo de ayudar a la agricultura en la transición hacia la neutralidad de carbono, regenerar los ecosistemas agrícolas a la vez que mejoramos la productividad de nuestros sistemas, ayudando a mantener la disponibilidad de alimentos para la comunidad global. Por eso no trabajamos en cultivos intensivos sino en los grandes commodities, en la agricultura extensiva. Hay dos razones por las cuales somos reconocidos a nivel internacional: la nutrición biológica de la soja, para evitar la nutrición química, porque nosotros utilizamos bacterias que se ponen en la semilla y eso permite que la soja neutralice el carbono y que nuestra predecesora es Rizobacter (una compañía de larga trayectoria en el sector agrícola). Además, el desarrollo del gen HB4 en soja y trigo para tener cultivos más estables, con mejores rindes y sustentables», agregó el CEO de Bioceres.

La empresa fue creada en 2001 por 23 productores agropecuarios y encabezada por Víctor Trucco, el padre de Federico. Hoy cuenta con varios accionistas, entre ellos los empresarios Hugo Sygman (Grupo Insud) y Gustavo Grobocopatel (Los Grobo), el llamado «Rey de la soja» en el mundo de los negocios. La empresa tiene otra particularidad: es una de las pocas que basa su negocio en la ciencia y la biotecnología. El paquete accionario está dividido de la siguiente manera: el 56 por ciento está en manos de la empresa; y el resto es propiedad de fondos de inversión nacionales e internacionales, entre ellos CaixaBank y JPMorgan Chase.

«Creo que se puede hacer una gran empresa en Argentina y en cualquier lugar del mundo. Hay que comprender las ventajas y desventajas que cada lugar nos plantea. Nuestro país es muy competitivo en la construcción de propiedad intelectual y activos intangibles, donde el principal insumo es la creatividad y el recurso humano», sostiene Trucco.

Desde 2019 la empresa cotizaba en el New York Stock Exchange (Nyse) y luego de adquirir el mes pasado el 6 por ciento de Moolec Science -una empresa de agricultura molecular que le permitió ingresar al mercado de alimentos alternativos de rápido crecimiento- trepó más cuando el banco Lake Street Capital recomendara sus acciones, por los buenos resultados que mostraron sus semillas de maíz y soja resistentes a la sequía. Ahora, esperan la aprobación de Brasil para ingresar con su trigo modificado y China para la soja, los dos principales mercados mundiales. Por eso la gran apuesta s es la comercialización a escala mundial de su tecnología HB4 para estos dos cultivos con mayor tolerancia a sequía y salinidad, que pueden revolucionar la producción agrícola tan dependiente de lluvias en períodos críticos. Ahora espera del visto bueno de las autoridades de los países importadores de los granos. En el caso de la soja, ya se produce en la Argentina y se espera su aprobación en China, principal comprador del cultivo.

Aún son pocas las empresas que integran el selecto grupo de unicornios. Bioceres, parece, va a camino a serlo en un mercado muy competitivo.