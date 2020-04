0 shares







Sucedió en la región de Riberalta, en el estado boliviano de Beni, cuando una muchedumbre provenida en su mayoría de sectores informales y precarizados de la sociedad decidió ayer manifestarse a partir de la magra y dramática situación que recae sobre el sector desde las restricciones en la circulación pública determinadas por las medidas precautorias ante la pandemia del coronavirus y la falta de ayuda prometida desde el Ejecutivo nacional. A su vez, el gremio de los mototaxistas reclamó la apertura de las restricciones para trabajar, por lo menos hasta el medio día. «El gobierno nos encierra, el hambre nos va a matar», expresó uno de los carteles que custodió la nutrida marcha. Por Máximo Paz / Fuente: ANRed.-

Aquellos sectores más pobres de la clase obrera, residentes de las localidades de Riberalta y Trinidad del departamento boliviano de Beni, portando en su mayoría cacerolas vacías a modo simbólico, rompieron la cuarentena ordenada y convergieron en una manifestación pública para reclamar por el reparto generalizado de un paquete de alimentos que había sido propuesta por autoridades del gobierno nacional, promesa que no se está llevando a cabo a pesar de la acentuada mala situación de los numerosos habitantes de la zona quienes, al llevar adelante el encierro domiciliario, se ven perjudicados formidablemente en la reproducción de su vida diaria.

La gran cantidad de vecinos que decidió salir de sus casas en busca de respuestas pudieron romper el dispositivo ordenado por las fuerzas públicas para que se cumplan los aislamientos al superar de forma contundente los controles tanto de la policía como del cuerpo militar.

“Quiero decirle a la presidenta que no se olvide de su pueblo, porque su pueblo la apoyó. Ahora no tenemos qué comer, no nos dejan trabajar y nuestros hijos nos piden todos los días pan”, expresó una vecina de Trinidad al borde del llanto, en el mensaje dirigido a la mandataria Jeanine Añez, que llegó al poder luego de un golpe de Estado.

“No tenemos qué comer, nuestras familias viven al día, necesitamos una solución. Los niños no saben que hay decreto, ellos piden qué comer”, agregó uno de los vecinos cuyo video circula por redes sociales.

A su vez, trabajadores de mototaxis – pequeños cuentapropistas dedicados al servicio del transporte – irrumpieron con sus vehículos sobre una de las arterias principales de la localidad, en dirección al centro de Trinidad, mientras accionaban sus bocinas. La policía, ante el hecho, solo tuvo un gesto pasivo de impotencia.

“El pueblo nos llama y nos pide que hagamos algo por ellos. Estamos en marcha y ahora ellos deben apoyarnos”, señaló para medios locales un referente de los transportistas moteros. En sintonía con lo expuesto, el trabajador agregó la intención de los mototaxistas de negociar con la policía y el ejército con el objetivo de “que se le permita trabajar aunque sea medio día”, ya que ellos viven de sus ingresos diarios.

La movilización desembocó frente a la alcaldía de Trinidad. «El gobierno nos encierra, el hambre nos va a matar», indicaba uno de los carteles. Enzo Roca, alcalde de la región, optó por hacerse presente en la manifestación. El punto álgido se concretó cuando el funcionario tuvo la intensión de aproximarse a los vecinos que protestaban. Ante la intensión de rodearlo, mientras los insultos crecían, la policía realizó un cordón improvisado de seguridad.

A resguardo, Roca pudo hacer declaraciones a medios, donde se comprometió a impartir desde mañana raciones de alimentos a la comunidad demandante por iniciativa de la propia gobernación y con ayuda del Gobierno Municipal. «Precisamente ahora funcionarios de defensa civil con los del COED están visitando diferentes barrios para ir viendo sus listas e ir definiendo recién el tema de las raciones», expresó ante los micrófonos.

Por la cuestión de la canasta familiar ofrecida por el Gobierno Nacional y que no llegó hasta el día de la fecha, Roca aseveró que la información oficial aclara que tales raciones comenzarán a repartirse entre el jueves y viernes. «Los ministros nos pidieron un poco de paciencia y dijeron que a más tardar el viernes estarían entregando la canasta del gobierno», dijo.

A su vez, Roca, ante el pedido de los trabajadores precarizados y changuistas, cuyo vector principal estuvo capitalizado por los mototaxistas, expresó que él no cuenta con la autoridad de modificar las disposiciones de aislamiento y cuarentena. «Esa no es potestad mía, es potestad de los militares, ellos son los que hacen cumplir el decreto», afirmó.

Según trascendió, la Federación de Mototaxis pudo concertar una audiencia para hoy miércoles a las 8 de la mañana.

La cuarenta nacional en el país vecino de Bolivia rige desde el 22 de marzo. Entre las principales medidas, la disposición restringe la circulación en la vía pública ajustada según permisos a partir de limitaciones como la edad y la terminación del número de carnet (documento). En la nación andina cuenta, hasta el día de la fecha, 107 casos de personas infectadas, 6 fallecidos y ningún recuperado. En el departamento de Beni, no se registra ningún contagiado producto de la pandemia.