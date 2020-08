0 shares







Por Red Eco Alternativo –

A una semana de sostener los bloqueos de carreteras de modo pacífico, el pueblo sigue firme a pesar de las permanentes falsas acusaciones, amenazas y represiones sufridas. Esta nueva lucha que encarna el pueblo boliviano, se da a raíz de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió cambiar por cuarta vez la fecha de elecciones. Así llegó el hartazgo de la ciudadanía, ya muy afectada por la crisis económica, consecuencia del manejo corrupto y saqueador de la economía boliviana. Red Eco Alternativo

“Yo quiero preguntar, preguntar estito, ¿cuál es nuestro enemigo principal? La burguesía. La oligarquía. El Ejército. La tecnocracia. No compañeros, nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos adentro”, cuenta Eduardo Galeano sobre la participación de Domitila Barrios de Chungara en una asamblea de mineros, donde era la única mujer presente.

(Noelia Carrazana – Red Eco ) Bolivia – Desde el lunes 3 de agosto comenzó el plan de bloqueo de carreteras en todo el territorio boliviano por parte de varias organizaciones sociales, a la cabeza la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Ayer Jeanine Añez convocó al dialogo, pero momentos más tarde las fuerzas del orden reprimieron y hay denuncias de heridos y torturados en Santa Cruz de la Sierra, zona Samaipata.

A seis días de sostener los bloqueos de carreteras de modo pacífico, el pueblo sigue firme a pesar de la permanente amenaza del Ministro Arturo Murillo quien declaró en julio pasado, “me fascinan las armas y tenemos gases para «darles» por 6 meses”, así como también el Ministro de Defensa y de Salud Fernando López quien indicó el jueves último, que “se acabó, la paciencia se acabó, vamos a empezar a actuar como corresponde…se acabaron los desmanes”.

Esta nueva lucha que encarna el pueblo boliviano, se da a raíz de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió nuevamente cambiar la fecha de elecciones, aduciendo que el seis de septiembre Bolivia estaría en el pico del COVID-19. Esta es la cuarta vez que se posponen las elecciones, ya que por ley el gobierno transitorio solo debía estar 120 días en el poder, es decir debían ser en el mes de enero, pero se adujo que no había tiempo por lo cual se estipuló fecha de elecciones para el mes de mayo. En marzo llegó el COVID-19 a Bolivia, por lo cual el TSE decidió que las elecciones serían el seis de septiembre, y finalmente en julio nuevamente cambió la fecha para que se realicen el 18 de octubre y ahí llegó el hartazgo de la ciudadanía, ya muy afectada por la crisis económica que se da como consecuencia del manejo corrupto y saqueador de la economía boliviana.

Ante las amenazas, más fuerte y radical la movilización para la recuperación de la democracia

Diariamente en los grupos de whatssap y en las redes sociales se publicaron los comunicados de las variadas comunidades campesinas e indígenas de los nueve departamentos. Los pronunciamientos pedían en un principio #EleccionesYa, pero en los últimos días – luego que el gobierno de facto se mofara de la mayoría indígena y campesina posesionando a Branko Marinkovic Jovićevic – los comunicados comenzaron a exigir #FueraAñez.

Marinkovic fue el principal instigador de un racismo separatista entre territorios ricos y blancos y la zona andina e india, a través del Comité Cívico Pro Santa Cruz, donde fue presidente desde el año 2007 hasta 2009.

Este empresario de origen croata, fue acusado de sedición y separatismo por el Gobierno de Evo Molares Ayma al intentar dividir Bolivia con la entonces «Media Luna» del Oriente, esto tras una escalada extrema de violencia racista propiciada por grupos de oposición en el año 2008, es decir intentó balcanizar Bolivia.

Desde el fin de semana, antes de comenzar los bloqueos varias comunidades y organizaciones sociales que no son afines al Movimiento al Socialismo (MAS), como el histórico líder aymara Felipe Quispe Huanca y otros, se plegaron a estos llamados, entendiendo que “este gobierno quiere robar nuestros recursos…es un gobierno de extranjeros, que se vayan a Europa”, fue la consigna que salió de la voz de Quispe.

En las últimas horas se sumaron las organizaciones que lucharon en la guerra del Agua de Cochabamba: la Federación Departamental de Regantes (FEDECOR), organizaciones del Chaco Tarijeño y Ayopaya, los Ponchos Rojos de Achacachi, La Fejuve de El Alto, organizaciones sociales de Parotani donde se encuentran sectores mineros, todos “piden la renuncia de Jeanine Añez”.

Desde el sector Parotani, un dirigente social indicó hoy en el programa Fe de Radio “que las movilizaciones se masifican, día que pasan siguen llegando nuestros hermanos para poder defender a Bolivia de la dictadura. Nos están queriendo callar, reprimir, este gobierno de facto. Sin embargo nosotros estamos unidos por el pacto de unidad, más de cien bloqueos en las carreteras, por lo tanto no vamos a retractarnos para nada. Aurita nos están llamando con una convocatoria, pero sabemos muy bien que la derecha boliviana o los payasos de Norteamérica que nos han gobernado, siempre nos han tratado de engañar, por lo tanto, estamos evaluando; por lo tanto que se alisten los ministros sus maletas para abandonar el país”.

El viernes, el pueblo boliviano que se manifiesta también recibió la amenaza por redes sociales desde la Organización de las Naciones Unidas (OEA) que le dio micrófono y transmisión por Facebook Live a la Canciller de facto Karen Longaric, para que denuncie “la supuesta vulneración a los derechos Humanos que estaban realizando los bloqueadores al indicar que no dejaban pasar los camiones de oxígeno y por lo tanto ya había 31 muertos por esta circunstancia”. Luego un despeinado Luis Almagro sostuvo que «La Secretaría General (de la OEA) ha sido testigo de los esfuerzos de la nueva autoridad electoral para propiciar que la próxima elección general sea justa. Buscar imponer no es el camino de la democracia, no es el camino del estado de derecho”

En la línea de seguir deslegitimando estas movilizaciones pacíficas indicó: «La bajeza de pretender obtener réditos políticos del sufrimiento del pueblo ante esta situación de salud es inadmisible. Reiteramos que es inmoral e indigno jugar a la política con la vida de la gente».

Todas estas acusaciones respecto de que los bloqueadores no dejaban pasar los camiones de oxígeno o que “se robaron toneladas de pollos de un camión” fueron rebatidas por las redes sociales que mostraron innumerables videos donde se veía cómo se dejaba transitar a los camiones con oxígeno, también se encontraban videos donde el dueño de los pollos indicó que la gente se los compró.

La empresa Praxair salió a desmentir que la gente no dejaba pasar los camiones, indicaron que sí están enviando normalmente el oxígeno a los lugares donde se requiere.

Al parecer todas estas Faje News son una operación de prensa del gobierno de facto junto a los medios hegemónicos de Bolivia.

Hoy sábado todos esos argumentos quedaron deslegitimados y es evidente la pérdida de poder del gobierno de facto ante la gran movilización de la ciudadanía que exige su renuncia, quizás esta semana de lucha pueda devolver a Bolivia al camino del Vivir Bien, a su Sumaq Kawsay.

Fotos: comunarios de Parotani