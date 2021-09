Bomba judicial

POR EL ATAQUE A LA ASOCIACIÓN SINDICAL ¿PUEDEN LLOVER DETENCIONES? –

El 6 de noviembre del año pasado la sede de la entidad gremial fue blanco de un ataque con disparos de arma de fuego, quema de un vehículo y agresión física y amenaza de muerte al Secretario General Marcelo Espíndola.

Con la investigación penal abierta, el Dr. Federico Soñora pudo reconstruir el accionar ilícito hasta configurar el hecho con una carátula durísima contra los imputados, todos ex integrantes del gremio y empleados municipales en funciones. Son acusados por lesiones leves, amenazas agravadas, robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo y por su comisión en poblado y en banda y daños. El próximo día jueves 16 de septiembre deberán comparecer y, atento a los elementos suficientes y vehementes que acredita el señor fiscal, los delitos no son excarcelables, aunque siempre está abierta la colocación de una fianza en la medida que los imputados no entorpezcan la investigación: Juan Domingo López, Oscar Alfredo Marrelli, Sergio Pascual Cóppola, José Luis Amadori, Raúl Alberto Costas, Alejandro Mauricio Sosa y Cristian Gabriel Marrelli.

Por la magnitud del caso, ahora habrá que esperar si el gobierno de Mariel Fernández, a través de su Secretario de Gobierno, Alberto Conca, dispone o no alguna medida administrativa contra los trabajadores municipales imputados.