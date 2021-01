0 shares







CRÍTICAS DIRECTAS A LA BONAERENSE –

En la cuenta oficial de facebook, Bomberos Voluntarios de Moreno define el territorio, pero como dato central apela un tres conceptos notables: mentira, desprotección y desconfianza. La carta de la institución tiene un destinatario claro, tan explícito es el mensaje como las diferencias que toman relevancia después de los gravísimos hechos ocurridos en el nuevo barrio La Perla:

Durante la noche de ayer fuimos convocados por personal Policial de Radio Estación por un Incendio de Vehículo en el Barrio La Perla, que resultó ser el CPU (dependencia Policial) ubicada en las calles Tablada y México.La dotación concurrió al lugar, hacia donde fue guiada por distintos móviles policiales, incluyendo uno estacionado a 100 mts. del lugar, y al arribar se encontraron con la novedad del verdadero objeto siniestrado y dimos cuenta que nos mintieron. Una vez iniciado el ataque del incendio, el móvil policial mas cercano se movilizó hasta el lugar. Momentos mas tarde se acercó un grupo de personas y comenzó a agredir a nuestro personal y unidad, quienes debieron levantar los materiales y retirarse del lugar para protegerse de la agresión. El dato de color es que, al comenzar la agresión, el personal policial se fue del lugar dejando a nuestro personal desprotegido.El personal de Bomberos recibió varios piedrazos, que podrán observar en las imágenes, nuevamente nuestra autobomba fue seriamente dañada.UNA VEZ MAS FUIMOS ENGAÑADOS Y DESCUIDADOS POR EL PERSONAL POLICIAL!!!!!!NI RADIO ESTACION NI LOS MÓVILES DEL COMANDO DE PATRULLAS NOS ALERTARON SOBRE LOS INCIDENTES QUE SE SUCEDÍAN EN EL BARRIO.Lamentamos que quienes debían advertirnos y protegernos, una vez más, no lo hicieron y que NO PODAMOS CONFIAR en LOS POLICÍAS QUE ACTÚAN EN MORENO. Gracias a Dios el personal se encuentra bien, los médicos que los atendieron nos informaron que solo fueron golpes, pero nuevamente tenemos una autobomba deteriorada. Con solo ver el estado de los patrulleros podemos darnos cuenta que a los policías no les importa el estado de las unidades, pero a nosotros SI. Sabemos que todos NO somos iguales, esperamos un respuesta de la Jefatura Policial de Moreno, seguramente tendrán una explicación.