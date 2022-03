Brancato, el papelón de Juntos y el Agente 069

El lunes Don Carlos Brancato notifica su regreso al Concejo Deliberante, el fin de su licencia. El martes Don Carlos Brancato notifica que no vuelve al Concejo Deliberante porque sigue de licencia.

¿Cómo se llama la obra?

Más que una fábula, un hecho partidario «papelonesco» tiene una secuencia institucional. Y es aquí donde habita el acuerdo. Un acto de camaradería no se le niega a nadie. Ayudar a subsanar las torpezas tampoco, en tanto no se vulneren reglas BÁSICAS. Es de rigor periodístico afirmar que «la coincidencia en el desenlace» es patrimonio de muy pocos /as, integrantes de Juntos y el Frente de Todos.

El pensamiento, historia, experiencia y posición ideológica de Araceli Bellota, intelectual, escritora, feminista, cuadro del Instituto Patria, está en las antípodas pensamiento, historia, experiencia y posición ideológica del Dr. Aníbal Asseff, el exponente más caracterizado de Juntos o Cambiemos, el conductor político del señor Brancato. Pero entre ambos, y de forma separada, reproducen la misma respuesta: Brancato nunca presentó una nota, lo comunicó verbalmente.

Colocar el título periodístico, Brancato vuelve a su banca, de ninguna manera se nutrió de comentarios sueltos o charlas de café. Si así fuese, la noticia sería un acontecimiento potencial, especulativo y que repararía en el uso del tiempo verbal.

Titular que Brancato regresa al Concejo Deliberante responde a la existencia del esencial acto administrativo: una notita que ingresó en el HCD.

La interna que existe en un lado de la grieta, la subgrieta, poco puede interesarle a una sociedad que palpita y padece un agobio constante, realidad que no sincroniza la corporación política.

Convertimos en noticia algo que lo es naturalmente: un representante elegido por el voto popular, que acordó partidariamente una licencia y que el lunes 14 de marzo decidió políticamente regresar a su lugar de confort y responsabilidad institucional.

Por supuesto que antes de escribir el DATO POLÍTICO – PARTIDARIO – DE SUBGRIETA, nos comunicamos telefónicamente con CINCO (5) legisladores /as, que confirmaron la presentación de Brancato, aclarando que no vieron la nota ingresada.

Publicada la noticia, este medio no recibió ningún mensaje oficial que desmintiera la información. El martes, Desalambrar buscó establecer contacto con el legislador Brancato quien responde por mensaje que «estaba en la ruta, paró a cargar combustible, pero a la noche daría una respuesta al llamado». Algo que no ocurrió.

Sucedió siempre, porque es su real entender como hombre de la política, el Dr. Aníbal Asseff prometió una entrevista sobre el tema, sin dejar de aclarar que Brancato desistió de la vuelta y que nunca presentó algo formalmente.

Entre la tarde y noche del martes se hizo la luz, la claridad tomó cuerpo y forma, el entendimiento se rubricó y el concejal Brancato desistió de volver a su banca. Apagó su deseo republicano y entró en razón.

Esa versión, lejos de anular el PAPELÓN dirigencial de uno de los bloques de Juntos, materializaba el hecho. Sin embargo la forma de cierre abre una puerta innecesaria, habida cuenta que un acto administrativo se resuelve o corrige con otro acto administrativo. Araceli Bellota, presidenta del Honorable Concejo Deliberante, ofrece respuestas (por WhatsApp) ante una simple solicitud. Es de destacar que la Presidenta lo hizo de manera clara y sin ningún tipo de objeción:

La consulto por la presentación del concejal Brancato, si es posible obtener copia de la misma llevada por el edil el pasado día lunes

Contesta la señora Presidenta:

«No hay tal presentación. El concejal expresó su voluntad de incorporarse pero luego lo postergó porque debe hacer un viaje a China por su actividad particular. Eso fue lo que me dijo hoy en mi despacho».

Repregunta: «es decir que la presentación del lunes ¿fue de palabra?

Respuesta de la Presidenta:

«No hubo presentación, le expresó a la Secretaria legislativa su voluntad de reincorporarse y hoy postergó también verbalmente por su viaje a China que dijo era el 1 de abril y que le habían avisado hoy».

La autoridad central del Departamento Legislativo confirmaba que Brancato se presentó el lunes para, verbalmente, anunciar su regreso. Pero a las 24 horas el protagonista (de forma personal y verbal) anuncia que, por razones privadas y particulares no se vuelve a sentar en la banca del HCD.

La administración pública posee instrumentos básicos de uso cotidiano. La pregunta de buen sentido adquiere relieve: ¿cuál sería la razón para que, no solo Bellota, sino aquellos /as que están compenetrados con la cuestión del fin de la licencia, para volver en chancletas a la continuidad de la licencia, nieguen que Brancato presentó por Secretaría una nota que se transformó en un expediente, con fecha y número asignado?

¿Qué cambia en el PAPELÓN consumado que Brancato, luego de escuchar voces de su espacio político, llevara el día martes 15 de marzo una nota anunciando que desistía de volver a la banca para continuar con su licencia, acordada con el Dr. Aníbal Asseff, el hombre que lo conduce?

El interés periodístico es darle valor a la regla que tiene la función pública, en este caso legislativa: toda acción institucional, de gobierno, debe mostrar y demostrar el acto administrativo que la respalda.

Carlos Brancato no fue a comentar un deseo. Fue a informar una decisión tomada y por ese motivo dejó un escrito, dirigido como corresponde a la señora Presidenta:

Como aporte a la fábula, transmitimos datos que algunos /as que en verdad consideran que el HCD no es escribanía ni cofradía, podrán indagar en uso de sus facultades indelegables:

nota, lado derecho, margen superior: ORIGINAL (sello)

nota, lado izquierdo, margen superior: expediente 069/ 2022 (con lapicera de color azul)

Texto: dirigido a la señora Presidenta del Honorable Concejo Deliberante Araceli Bellota.

De mi mayor consideración: tengo el agrado de dirigirme a Ud a fin de solicitar mi reincorporación a mi banca de concejal período 2019 -2023 por Alianza Juntos por el Cambio.

Saludo a Ud. atentamente. Carlos Alfredo Brancato (con firma).

Para que no le falte detalles a la fábula:

ENTRÓ: 14 / 03 / 2022

HORA: 12:30

RECIBIÓ: Carina

Si toda la descripción es resultado de una construcción fantasiosa, este mismo medio publicará los actos administrativos que entierran la fábula.

Si es real y acreditado lo expuesto, quedará un expediente con número asignado donde Don Carlos vuelve, aunque no ocupe la banca… y no es un cuento chino.