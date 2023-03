Brazos arriba, las trabajadoras de Niñez del Municipio luchan

Un día antes de una jornada histórica y emblemática las mujeres que prestan un servicio vital, humano e invisibilizado dan cuenta de una situación que carece de agenda política. Persecución y maltrato laboral, con filmaciones que en otro momento y con otro color político en el gobierno hubiese merecido, sin lugar a dudas, un repudio activo y condenatorio.

Sin espacios dignos para atender la vulnerabilidad de niños /as que no son privilegiados /as. Rechazo del gobierno de Mariel Fernández a la construcción de diálogo y consensos. Rotación de equipos cuando el vínculo humano y profesional debiera ser permanente. Sueldos magros y contratos precarizantes. Promesas a largo plazo de la Secretaria de Desarrollo Comunitario Noelia Saavedra.

El paro de este 7 de marzo de las trabajadores de Niñez de la Municipalidad de Moreno es mucho más que una simple medida de fuerza, es la señal o faro… la memoria de resistencia y lucha está viva: