«Bromatología me robó 2800 kilos de mozzarella»

Remito y factura con la fecha: 5 de agosto. Operativo de la Municipalidad de Moreno: 5 de agosto. Tránsito puede y debe proceder si el vehículo está en infracción. Retiene la unidad, el transporte no lo transportado. Interviene Bromatología a cargo de Véliz, militante y cuadro del Movimiento Evita. Allí comienza la película que aún no tiene género definido pero seguro no es comedia.

Si el operativo se realiza a las 8:30 de la mañana del día 5 de agosto el acta ¿bromatológica? cerca de las 16 horas de ese mismo día. El dueño de la carga que estaba refrigerada recibe el llamado de Maximiliano Benz (el transportista). Emiliano Moncayo busca la factura y el remito de los 2.830 kilos de mozzarella Damiatony.

Antes de las 10 horas estaba en Moreno para recuperar y distribuir la mercadería, pero en sesenta minutos la Municipalidad de Moreno a través de Bromatología, sin intervención del Juez de Faltas, dispuso de esa carga que tiene un valor exacto: $ 1.306.220

Emiliano Moncayo tiene una pequeña distribuidora. Es monotributista y cuenta con dos empleados:

EMILIANO MONCAYO

¿Te robaron 2.800 kg de mozzarella?

Si, me los robó Bromatología. Con el que hablo me dice ‘te lo robaron porque ya sabe cómo es la mano’. Nunca apareció la mercadería, nunca apareció.

¿Quién manejaba el camión? ¿Un chofer tuyo, un empleado?

Un empleado mío, uno de los chicos que trabaja conmigo. Ese día yo venía de Entre Ríos porque yo compro masa para hacer mozzarella. Le dije que vaya hasta la fábrica a sacar unos kilos de mozzarella porque me lo habían pedido que vayan temprano. Y lo mandé en el camioncito, en un 350, lo pararon y le pidieron la documentación del camión, Tránsito. Firmó que no tenía seguro, no tenía la VTV que es lo que te piden. Estaban los de Bromatología, le preguntan de dónde viene la mercadería, le comenta que recién salí, hace media hora. La fábrica queda en Tablada y le pidieron los remitos y no tenía porque a la hora que salió, la chica de administración no estaba. La administración entra a las 8 de la mañana. Incluso el camión dice Damiatony, la misma marca de la mozzarella. Como yo estaba yendo a la fábrica a descargar la masa que traía, todo esto fue 8: 30 horas, yo estaba en Vergara, en Morón. Voy a la fábrica de mozzarella donde ya estaba preparado un camión para recuperar la mozzarella. El pibe que trabaja conmigo me iba diciendo que «lo estaban haciendo manejar el camión hasta un playón donde quedaba secuestrado por falta de documentación, de hecho así firmó el acta, pero en ninguna parte está escrito o detallado que nos sacaban la mercadería. Cuando llegué a Moreno mi empleado cuenta que «a playón de Tránsito ingresó otro camión y ahí cargaron la mozzarella, los 2.800 kilos de mozzarella. En total era un millón trescientos mil mangos, a todo esto, me hago de la boleta, la chica de la administración me da la boleta y el remito, porque ellos habían dicho que si yo presentaba el remito y la boleta me lo daban. Y cuando llegué no había nadie.

Del playón de Tránsito, con el nuevo camión, remito y factura, hacia dónde vas a recuperar el lote de mercadería

De ahí lo levanté al chico que trabaja conmigo, nos fuimos a Bromatología con el acta de Tránsito que le habían hecho. Ahí en la puerta me atajó uno de los pibes y me dice que tenía que ir al Juzgado de Faltas, le respondo que quería retirar mi mercadería, tengo boleta y remito. Insisten que tengo que presentarme en el Juzgado, le respondo que me hacían perder tiempo porque el acta llega a las 48 o 72 horas. Fui hasta el Juzgado, regresé a Bromatología otra vez, con toda la documentación. Habían pasado menos de dos horas desde que hicieron el operativo hasta que yo llegué con todos los papeles, pero nadie sabía dónde estaba la mercadería.

Tu empleado Emiliano ¿vio cómo sacaban la mozzarella del camión tuyo a otro camión?

Si, él estaba ahí. El camión estaba adentro, unos treinta metros para adentro. Él vio y el camión no decía Municipalidad de nada, no tenía descripción de municipalidad.

¿El camión no tenía ningún tipo de logo, nada?

Nada, nada… había una chica que manejaba. Supuestamente una mujer que tenía una campera o una remera de la municipalidad.

¿Qué estás haciendo para recuperar lo que te pertenece, una carga de mozzarella de 1.300.00 pesos?

El abogado que yo tengo lo está intimando al juez para que resuelva, porque se echa a perder la mercadería y la está estirando el juez. Si sigue con esa tesitura lo tengo que denunciar al juez también. Estamos tratando de que me devuelvan la mercadería, porque no está la mercadería, nunca estuvo. Desde el momento en que se la llevaron del camión, la vendieron. Ellos dicen que la mercadería está en la Yunta (depósito municipal).

Es un alimento fresco, estamos hablando de mozzarella…

Esto tiene que estar bajo frío. Me estaban esperando para devolverme la mercadería, incluso hasta en la misma acta dice que me esperaban un tiempo prudencial hasta que yo llegara. O sea, en ningún lado decía que la mercadería estaba mal. No sé por qué desapareció y no apareció nunca más…

Lo que tiene que ocurrir ahora es que la Municipalidad te tiene que pagar a vos, resarcirte en un millón y medio de pesos.

Sí, me tiene que resarcir con un millón y medio de pesos. O sea que le tengo que hacer juicio.

En la presentación que hacés puntualizás que el acta es nula de nulidad absoluta, ¿por qué?

El acta es un formulario, que lo llenan, no es tipeada, la tenían que hacer en el lugar del hecho. No detallan los 2800 kilos de mozzarella, es un acta que la hicieron para cubrirse porque ellos pensaron que uno se iba a entregar, pero con lo que me están sacando y no es una mercadería robada la voy a pelear a muerte. Aunque me caguen a tiros el depósito, lo voy a seguir a muerte. Tienen que terminar mal ellos, eso es robar lo que me hicieron a mí.

¿Sos el dueño de la empresa?

Yo tengo reparto de mozzarella, no es que la fabrico yo. Yo tengo un reparto, tengo chicos que se quedaron un montón de días sin laburar por esto. No soy una super empresa, soy monotributista y tengo un repartito con dos empleados.

