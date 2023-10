Bullrich: «Tenemos diferencias con Milei, pero tenemos la obligación de no ser neutrales»

La titular del PRO y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, planteó hoy que «hay que aunar fuerzas para un objetivo superior» aunque admitió que con el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, tienen «diferencias» que no ocultan.

«Estamos ante el dilema de cambio o continuidad mafiosa para la Argentina. Representamos parte de ese cambio y tenemos obligación de no ser neutrales», subrayó, no obstante, Bullrich en conferencia de prensa acompañada por Luis Petri, en la que aclaró que no se presentan «en representación de sus partidos».