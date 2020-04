0 shares







Es la presidente del bloque del Frente de Todos y quien está como presidenta de la Comisión de Salud del HCD. La Dra. Patricia Rosemberg califica a Juntos por el Cambio y cuatro concejales del Frente de Todos como artífices del uso político «llamar al recinto a la Secretaria de Salud Ana Cabaña«, intento que justifica, según su análisis, no concurrir al debate:

¿Por qué no fueron a debatir en una sesión ordinaria y resolver si la citan o no a la Secretaria de Salud?

Porque no era en ese ámbito. Nosotros estuvimos debatiendo eso en la Comisión de Salud, en los Comités de Crisis generales y locales. Lo que entendimos que esa sesión, cuyo único tema y finalidad era llevar a la Secretaria de Salud al Concejo Deliberante no respondía únicamente a esa situación sino al oportunismo político. Por eso decidimos no ir.

¿Usted cree que las preguntas que se pueden hacer ya están respondidas en los partes oficiales o en las intervenciones que tuvo la Secretaría de Salud?

Creo que los partes oficiales responden muchas de las preguntas, pero por otro lado hay ámbitos que los mismos concejales que piden la citación no los toman como ocurrió en el último Comité de Crisis. El problema es, ¿la desinformación, la búsqueda de respuestas o hacer de esto un rédito político? A esto último no pienso prestarme.

El Concejo Deliberante debe controlar al Ejecutivo, esto usted lo sabe, y el Comité de Crisis no reemplaza la función del HCD

En absoluto, estamos en el marco de una pandemia y ese Comité no tiene como función reemplazar al HCD es al revés, porque el HCD integra el Comité de Crisis (Emergencia COVID -19) para acompañar, apoyar, deliberar y poner en discusión cómo se lleva adelante una crisis como ésta. Pero ese pedido (la citación) no tenía que ver con el control sino con un pedido de búsqueda de información y me parece que en el marco de la pandemia, como está el país, la Provincia y Moreno, la citación a una funcionaria no respondía a un pedido de control e información sino a otros intereses.

Dentro de las notas que puede realizar está lo ocurrido en el geriátrico La Nona y lo que desprende de allí, los que están habilitados y los que no. Para que funcione el control tiene que haber información sin ésta no es posible controlar

Estoy absolutamente de acuerdo, con el pedido al geriátrico La Nona y con tantos otros geriátricos porque es un tema que está más a la luz no sólo por lo que sucede acá, teniendo en cuenta que son lugares donde debe existir muchísimo cuidado, habilitados o no, porque los adultos mayores no tienen la responsabilidad de saber si el lugar tiene una habilitación en el marco de lo comercial y lo sanitario. Creo que es el momento de relevar, de ver las condiciones sanitarias, de ver cómo hacemos para que las personas no se contagien. En los informes epidemiológicos de estos días vemos como uno de los puntos de los casos confirmados es a raíz de ese geriátrico, por lo tanto hay que actuar igual, si está habilitado o no.

Sí, el Municipio tiene intervención comercial y sanitaria, más aún en esos lugares precisamente por la pandemia. ¿Cuántos geriátricos existen en Moreno? ¿Son 13? Lo formulo porque es lo expresó la responsable del Programa de Inmunización al indicar cantidad de geriátricos donde se aplicó la vacuna antigripal

Yo no puedo responder cuántos hay, ni yo ni nadie puede responderte porque si vemos lo de La Nona, hasta el momento en que nos enteramos del fallecimiento de una mujer nadie sabía que funcionaba. Como ese debe haber otros geriátricos en Moreno, en la Provincia y en el país que no están registrados ni habilitados y que tienen adultos mayores que debemos cuidarlos.

Trabajamos en Moreno, usted es funcionaria pública, y cuando digo 13 lugares, que no sé si están habilitados o no, es porque la Municipalidad concurrió el 27 o 28 de marzo a realizar el operativo de vacunación antigripal

Me parece muy bien porque hay que ir a todos y vacunar a los adultos mayores, pero me parece que es una mezcla de cosas. Si me preguntás desde lo estrictamente sanitario hay que vacunar a todos los adultos mayores estén donde estén, por otro lado el Municipio, la Provincia y los organismos de control tiene que controlar si están habilitados, si cumplen los criterios o no, pero eso no resta que haya que ir y vacunar…

Pero estoy de acuerdo, pero a partir que el Municipio fue a esos lugares debe detectar si la asistencia y atención es la adecuada, precisamente para evitar lo que ocurrió en el geriátrico La Nona. Esa es la pregunta que no tiene que ver únicamente con la vacunación antigripal que se aplicó en trece lugares (geriátricos)

Trece lugares donde se fue y creo que hay más lugares…

Estoy totalmente de acuerdo con usted, por eso mismo la pregunta

Me parece que sí, que está perfecto, pero si vos me preguntás si es función del Concejo Deliberante llevar a la funcionaria de Salud, que no tiene que ver con la habilitación de los geriátricos, por eso insisto que el pedido de citación era por un rédito político y no de la búsqueda de información. ¿Es la Secretaria de Salud quien debe informar cuántos geriátricos habilitados hay en el distrito?

No, la Secretaria de Salud tiene que informar si los 13 geriátricos o 40, están en condiciones sanitarias para enfrentar esta pandemia. Lo realizó el Dr. Varani, Subsecretario de Salud, quien tuvo que pedir a la Provincia de Buenos Aires si La Nona estaba habilitada como geriátrico

Sí, pero el Dr. Varani antes de saber si estaba habilitado actuó en consecuencia, aislaron a los abuelos, trató de cumplir con toda la normativa vigente en Provincia, actuó porque las condiciones sanitarias, a partir que una persona falleció por coronavirus y quienes vivían ahí y quienes los cuidaban tenían posibilidad de contagio. Me parece que eso es mezclar las cosas, no creo que citaban a la Secretaria de Salud para saber cuántos geriátricos hay, que considero que es función del Concejo saber pero no de esa forma. Citar a una funcionaria marca cuales son las prioridades, que debería ser trabajar para que la pandemia cause la menor cantidad de dolor posible, y eso no se logra citando a la Secretaria de Salud al recinto sino acompañándola, asistiéndola, poniéndonos a disposición, ayudando en lo que nos toca. Quiero recordar que antes había una serie de proyectos con relación a la pandemia que no pudieron tratarse porque los mismos concejales que fueron al recinto no dieron quórum en las comisiones previas…

¿En la Comisión de Salud no dieron quórum?

En la de Asuntos Legales que para ese momento era importante, pero en la Comisión de Salud no había un pedido respecto a la cantidad de geriátricos, sólo se discutieron dos proyectos de dos bloques diferentes que eran exactamente iguales, donde solo se pedía la citación de la Secretaria (Ana Cabaña), por lo tanto buscaban un uso político de la pandemia y de lo ocurrido en el geriátrico La Nona…

Sigo su análisis, es el Dr. Varani quien pide a la Provincia si el geriátrico estaba habilitado. No se trata de confundir sino de HACER, más aún, el Subsecretario explicó a este medio que concurrió el 11 de abril (un día después de la confirmación de COVID -19 y fallecimiento de Carmen Brites) a revisó a los abuelos y abuelas de ese geriátrico, un día después pide a Provincia los informes del geriátrico y el 13 de abril se clausura, con los adultos mayores en el interior. Pregunta, sobre ese procedimiento que excede al Dr. Varani, ¿se hizo bien o mal?

Clausurar con adultos adentro no tiene ningún sentido. Después hubo un uso del pseudo periodismo ya que todos fuimos testigos de lo que pasó con Crónica TV, que no quería escuchar respuestas, que no quería ayudar, lo único que quería era generar tensión. La clausura no tiene que ver con las consecuencias sanitarias sino porque no estaba habilitado y eso no le corresponde al Dr. Varani ni a la Secretaria de Salud. Acciones que debieron hacer las personas del geriátrico, el control de los sintomáticos por ejemplo, porque cuando hay un caso positivo lo que se busca no es trasladar sino asistir y contenerlos en el lugar, eso no se pudo hacer porque la gente del geriátrico no actuó en forma adecuada y abandonaron a los adultos mayores, y eso es responsabilidad de la dueña del geriátrico, del médico a cargo, no es responsabilidad del Municipio.

Un informe de la OMS dice que más del 50% de los fallecidos en Europa eran personas que estaban en geriátricos, por lo tanto no es solo saber la habilitación comercial sino si cumplen con las reglas establecidas tanto a nivel Municipal, Provincial y Nacional, esa es la pregunta.

Completamente de acuerdo, si me preguntás si es necesario saber cuántos geriátricos hay en Moreno sí, es absolutamente necesario. ¿Cómo se accede a esa información? Que geriátricos habilitados en Provincia te va a dar información de los habilitados. ¿Cómo se accede a la otra información que son los geriátricos que están en funcionamiento y no habilitados? Es mucho más complejo, tenemos el ejemplo de La Nona. ¿Quién sabía que ese geriátrico estaba en funcionamiento antes de este episodio? Los familiares, los que trabajaban ahí, la dueña. Es imposible saber si en cualquier hogar o quinta de Moreno funciona un geriátrico si no está habilitado, si no hicieron las tramitaciones correspondientes, si no tienen cartel o no hicieron una denuncia de usuarios, familiares, trabajadores sobre cómo trabajan esos lugares, de la misma forma que cualquier otra situación. En este momento lo que tiene que haber es un ámbito de cuidado porque las cifras que revelás de Europa son absolutamente reales y preocupantes, de la misma forma en que los dos focos de mayor riesgo de contagio son los geriátricos por la posibilidad de contagio y fallecimiento por las edades que tienen, y los trabajadores/as de salud por el contacto que tienen. Por supuesto que hay que ver, no solo los geriátricos, sino lugares que estén funcionando áreas vinculadas a la asistencia o lo sanitario.

En el caso de La Nona, fíjese que el nexo epidemiológico vino de afuera

Claro, el nexo epidemiológico que se está estudiando, pero la realidad es que lo que pasó es que probablemente hayan ingresado personas por fuera del momento del aislamiento, lo que hizo que llevaran el virus y se contagien quienes allí vivían o trabajaban.

Está al tanto si la Municipalidad a partir de la aparición de este geriátrico clandestino, ilegal, irregular porque no estaba habilitado ni en Provincia ni en Municipio que si tiene competencia, ¿está en marcha un trabajo para saber si además de los 13 donde fueron a vacunar hay otros?

Eso es un trabajo de prevención donde además se necesita mancomunar los esfuerzos con la sociedad. No hay forma de saber dónde funcionan los geriátricos si no están habilitados, no tienen un cartel en la puerta, si toda la sociedad no se compromete a realizar las consultas, ni siquiera digo la denuncia. Creo que hay que preguntarse una cosa bastante más profunda que es ¿cuál es el rol de la sociedad en el cuidado de los adultos mayores? Hace unos años en Francia, las personas que se murieron por deshidratación eran adultos mayores que estaban solos o en geriátricos. Hubo un enorme cuestionamiento sobre quienes asistían, acompañaban y cuidaban a los adultos mayores, ese es un tema social mucho más profundo y sin juicios de valor, cada familia se organiza como le parece mejor, como puede y quiere en relación al cuidado de su familia, sus niños, adultos con discapacidad, adultos mayores. ¿Cómo nos enteramos si no están habilitados si no tienen un cartel en la puerta? Es imposible, no vas casa por casa a preguntar si hay un geriátrico. Se necesita un compromiso mayor de la sociedad, estoy segura que aquel que deja a un adulto mayor en los cuidados de un geriátrico también está ocupado en que lo cuiden bien, todas esas personas que viven en Moreno y tienen sus adultos mayores acá, necesitan poder consultar como son las condiciones y si están o no habilitados. También entiendo la situación de una familia que necesita recurrir al cuidado de un geriátrico para su adulto mayor y quizás no pregunta si está habilitado, cuantos médicos tienen, cuántos cuidadores hay por adulto, cómo se hacen los cuidados. Este es momento de sacarlo a la luz, de preguntar y consultar.

Eso está bien, coincido, pero el Municipio fue a 13 lugares y debería explicar urgentemente si están las condiciones sanitarias para que funcionen como tal.

Absolutamente de acuerdo.

Este informe ya debería estar emitido

No estaba puesto en el pedido a la Secretaria de Salud, por eso insisto en que esa sesión era solamente para hacer uso político.

Cuando haya sesión, en el primer tema del orden del día vuelve a estar la citación a Ana Cabañas, eso es así

No, la Orden del Día se hace por cada una de las sesiones que corresponden, cuando se caen no es que se vuelve a poner automáticamente, de hecho no dar quórum es una herramienta democrática.

Que se caiga por falta de quórum no significa que deja de estar el tema no tratado

No, lo conversamos la semana que viene cuando haya siguiente orden del día.