CONSTRUCCIÓN DE LA FRATERNIDAD / LA IGLESIA EN CUARTEL V-

La salida del Padre Farrell significó la llegada del Padre Juan. El primero dejó la localidad por que la caminó durante años tras recibir un conjunto de amenazas que salieron de las bandas narco. El sacerdote que asumió el compromiso pastoral nos recibe en la parroquia Sagrada Corazón. Bajo la sombra de un árbol, con un agradable viento de primavera, la palabra empeñada fluye lejos de cualquier ritual:

¿Qué resultó este año para vos, para la Iglesia en cercanía sabiendo que hay hambre, que hay crisis, que hay soledades y abismos? ¿Cómo pudiste trabajar y caminar eso?

Nosotros cuando iniciamos el proceso de la pandemia nos quedamos encerrados TRES días, así fue porque era la decisión de que había que quedarse adentro. Cuando tomamos conciencia de la situación enseguida nos convocamos como Iglesia y armamos un comité pequeño de Merlo- Moreno en torno a como podíamos ubicarnos en eso que se nos venía. Lo primero que trabajamos fue el eje alimentario, entonces fuimos a los dos distritos a hablar con las autoridades. Merlo tuvo como una respuesta más sólida, en el sentido que sabían por dónde querían andar y Moreno quedaba más librado a que se hagan acuerdos territoriales, entonces eso nos generó un poco de dificultad y ahí decidimos armar las ollas.

La Iglesia en la carta del mes abril argumenta el sentido de las ollas y no los bolsones, entre líneas una discusión de que no hagan clientelismo con esta crisis porque es bastante dolorosa.

Y desde nuestro lado nosotros veíamos la posibilidad de organizar la comunidad en un eje tan importante como garantizar la comida y hubo respuestas la verdad muy interesante, incluso pudimos pedir y recibir mucha ayuda para poder hacerla, incluso en el caso Cuartel V como en Moreno Sur tenemos el auxilio de los militares, de la policía militar

¿Hubo resistencia?

Desde nosotros como Iglesia no lo dudamos nunca porque necesitábamos garantizar, no sabíamos lo que se venía, así que necesitábamos garantizar que haya un cuerpo que sostenga lo alimentario pase lo que pase y eso lo podía garantizar la policía militar y desde esa perspectiva nos animamos a trasladarlos hasta acá, ellos vienen físicamente, cuando acordamos con el General nos hizo mención ‘vamos a Moreno de corazón no tenemos nada para llevar porque todo lo que teníamos lo desplegamos a otro lado así que la parada que hacemos acá es porque nos han invitado y de corazón no tenemos ni para hacer una papa’

Así de crudo

Así de crudo, pero nosotros en ese momento lo necesitábamos mucho

¿Y siguen estando?

Si, siguen estando

¿Qué es lo que hacen? ¿Trabajo de cocina?

Es cocina y llevan a los lugares

Es decir, la logística del Ejército

Y además colaborando permanentemente en lo que necesitamos desde el traslado de cosas, por ejemplo, con la llegada de las cajas de alimentos SEAMOS UNO el Ejército ha colaborado permanentemente en el traslado a las distintas parroquias, después de los palets que quedaron al barrio San Miguel que es conocido como la Laguna de los Muertos, todos los palets que nos quedaban acá fueron a parar allá para ayudar a la gente a fortalecer su vivienda

Eran ollas y terminan entregando estas cajas ¿qué explica esto?

Las cajas nosotros las conseguimos como una herramienta de diálogo con los vecinos, es decir, las cajas nos posibilitó organización territorial por barrio y que cada manzana tenga un referente y cada barrio tenga un referente. Eso generó un tiempo de conversación muy lindo que después nos habilitó para buscar quien estaba con Covid, quienes estaban más solos, eso se armó y que se sostiene hasta ahora, una dinámica de enorme diálogo que permite asistir al más pobre

¿Esto lo hizo la Iglesia o el Comité de Crisis?

No, esto es obra con los vecinos de los 22 barrios que tenemos acá, lo que sería desde ruta 24 hasta el barrio Primero de Mayo, así que fue una tarea muy interesante y lo último que sumamos fue el tema de huertas en las casas, así que nos prestaron plata, compramos semillas y distribuimos en las casas, no sé cuantas huertas hay pero hay muchas

¿Qué estas viendo en términos de hambre? No hablo solo del plato

Mi mirada llega hasta acá, donde estamos nosotros en Cuartel V y lo que entiendo es que necesitamos seguir organizándonos, te voy a poner un ejemplo, el tema de la leche, la leche no llega, no alcanza, no hay, así que no hay que agudizar la creatividad para ver como vamos hacer

Tiene que aparecer la leche

Si, pero como viene no parece que va aparecer entonces ahí cabe la pregunta ¿será que tenemos que conseguir unas vacas? Si vos me vas a decir este tipo enloqueció, retrocede 30 pasos para atrás, 50 años para atrás, pero sin embargo la gente con la que vivimos acá es del campo así que no sería ningún inconveniente que tengamos 5 vacas y busquemos el modo de que esta leche le llegue a los niños y que no sea una dádiva sino un trabajo, así que creo que eso es lo que se nos viene a nosotros en clave de la organización territorial acá en el barrio

Nos asentamos mejor en la tierra. Hablando de esto y como pregunta final, el municipio ha planteado como lema ‘Moreno libre de tomas’, está gobernado el municipio por una estructura que es el Movimiento Evita que acompañó muchas tomas incluso acá en Cuartel V ¿qué te genera esto?

A mí ese título me gusta porque si se está libre de tomas es decir que cada familia que vive en Moreno tiene su tierra, tierra propia hacia ahí tenemos que ir, yo lo leo así y nuestra práctica territorial es si hay un barrio, sea toma, sea un barrio popular, necesita organizarse que se organice, que se armen las comisiones, que se generen las instancias de diálogo. Nuestra tarea como Iglesia es esa, que está la gente del IDUAR sentado ahí, la gente de la Municipalidad, la gente de Madre tierra, los vecinos, ese es el modo de ir generando un nuevo hábitat y entiendo que hacia ahí vamos con actores que a veces están medios invisibles, otras veces aparecen. Lo que no quisiera yo es que siembre el miedo, el miedo del desalojo porque eso ya lo conocemos y es durísimo para las familias

Por eso en la charla que estoy teniendo contigo me acordé lo que fue La Gloria II, un ejército de policías derribando casas de material, después pasó el tiempo el titular no era titular, volvieron las familias y ahí está el barrio consolidado y muchas de esas familias en Los Horno ¿Cuartel V para vos qué es? Estuviste en Moreno Norte y hace un par de años cuando se fue el Padre Farrell

Te voy a citar a un hermano que vive en medio del barrio, se llama Mario y él tiene el sueño de la tierra sin males, entonces es como el deseo de construir la fraternidad pero no desde lo ingenuo sino fraternidad que permita ir al espacio, donde tus pies pisan, te pertenezca, donde los barrios sean lugar de recibimiento. La gente que vive acá tiene una trayectoria anterior en sus espalda de enorme, así que me sumo a ese sueño de construir una tierra sin males que va implicar superar estas dificultades que hoy tenemos, que la gente está insegura porque no sabe si se va a quedar o no, que la gente está insegura porque no tiene el alimento, que no tiene como llevar a los chicos a la escuela, es un tiempo muy difícil así que nosotros apostamos que la organización barrial vaya conteniendo estas angustias, pero siempre como objetivo último en cuanto quede un poquitito de margen levantar la mano para decir será que esta tierra donde está mi familia me va a poder pertenecer porque para eso estamos, porque tanto la comida, la salud, las huertas todo está en función a que la gente que está viviendo ahí pueda ser propietaria en algún momento.