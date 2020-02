23 shares







LOS DESPIDOS Y LA BONIFICACIÓN DE HORAS EXTRAS –

Claves que en palabras del Secretario General de ATE Moreno «definen» el avance de la Intendenta sobre la planta de personal municipal: desinformación oficial, injusticias, diálogo.

A dos meses de andar el nuevo gobierno local gana el criterio de espera, tiempo y negociación. Walter Cravero entrega respuestas que tienen palabras que el gobierno decide no estampar en un acta oficial:

Lo que ocurre en el distrito en el plano laboral, con despidos y recorte de horas extras, ¿para ATE no es un ajuste?

Bueno, hay que hacer una lectura fina porque hay cuestiones que las venimos discutiendo en el ámbito de la Mesa Técnica y de diálogo donde tratamos de generar entendimientos pero encontramos muchas injusticias y queremos que se revean decisiones que son arbitrarias, hablo de compañeros que siempre desempañaron sus tareas y cuyos contratos no fueron renovados…

De aquel anuncio de la Intendencia de 400 personas despedidas, ¿se corrigió algo? ¿Hay una cifra de reincorporados? No hay información oficial al respecto

Así es, nosotros pedimos la provisión del listado y en las dos primeras reuniones aparecieron listados parciales de algunas áreas. Está siendo complicado el manejo de la información porque hay mucho celo sobre ese punto ya que aluden que de hacerlo luego se produce la desinformación o que no hay responsabilidad con el manejo de los datos. Por supuesto que es una decisión que repudiamos porque con la información se puede avanzar con lo que se discute en la Mesa Técnica y en cada paritaria…

Entonces ¿cómo saben cuántas personas fueron reincorporadas?

Según sus datos son 250 sobre 400 personas pero eso hay que contrastarlo con lo actual porque todos los días llegan a nuestro gremio entre cuatro o cinco compañeros /as que tienen la baja del contrato. Estos números es lo que el gobierno dice pero sin firmar ningún acta por lo que no podemos hacernos cargo de ese número, pero lo que sí sabemos es que hubo reincorporaciones porque nosotros como gremio reclamamos, al igual que las otras entidades sindicales, pero reitero que no tenemos un número exacto para transmitir.

Si hay un anuncio que no se pagarán más las horas extras al trabajador /a que tiene 40 horas semanales y que desempeña funciones en una oficina, ¿no es un ajuste?

Vemos que se avanza y hay muchos aspectos de un ajuste, pero se puede decir, como ocurre a nivel provincial y nacional, que están siendo muy cautelosos, incluso en la paritaria de docentes y estatales no trajo una oferta salarial aunque hubo algunos anuncios para reformar la carrera administrativa o un convenio colectivo para los estatales en la Provincia, pero lo concreto es que no se atiende el reclamo concreto de recomposición salarial. En Moreno hay un llamado para el día 20 de febrero de Paritaria Salarial y entendemos que tiene que ser reivindicativa, y en el medio definir cómo se reestructuran las áreas, pero decimos que cada recorte es ajuste y sabemos que lo que pasa tiene resistencias y que derivarán en medidas de acción porque no puede pasar gratuitamente que se recorten bonificaciones o salarios. Hasta que no aclaren las medidas que tomaron lo que se vive en el día a día los trabajadores es que están ajustando su salario.

¿Por qué ATE no va a la calle si esta es la situación? No hay información oficial, al gremio llegan trabajadores /as despedidos; se suma el recorte en las horas extras, ¿no son razones de peso para salir a la calle y manifestarse?

Son razones de peso para poder recorrer los sectores, convocar y debatir cuál sería la mejor medida. A nivel provincial hay un sector de nuestro gremio que plantea ir avivando las llamas para hacer una medida de fuerza, pero hay otro sector que ve esta cuestión de las tensiones que hay en el poder y no queremos ser los que hagan fracasar a los distintos gobiernos. Hay un debate de cómo moverse y planificar las acciones para recuperar derechos y conquistar otros, pero si sigue avanzando en el marco del ajuste creo que más temprano que tarde va a traer una reacción de los trabajadores e incluso superando a las propias organizaciones. Lo que tenemos hoy es un compás de quietud. La gestión comenzó hace dos meses, dijo que iban a reparar las medidas que estaban mal o equivocadas, y eso estamos esperando. Nos convocan mesa salarial para el día 20 y es un síntoma de que no se cortó el diálogo pero si no hay resultados concretos para los trabajadores /as municipales ATE va a definir los pasos y las acciones a seguir.