Caída del techo en la Primaria N° 1: «La empresa ya está trabajando»

LA PRESIDENTA QUE CONDUCE EL CONSEJO ESCOLAR –

Esa estructura de falso techo habría cedido ante la lluvia caída el día domingo, lo que obliga a encontrar la fisura en el techo real para resolver el problema. Un grupo de madres y padres habla de obras precarias que tienen resultados previsibles. En una entrevista a Canal 6 de Moreno, la Presidenta del Consejo Escolar Sonia Beltrán explicó con gran seguridad que el desprendimiento del cielo raso en la Escuela Primaria N° 1 tuvo una rápida respuesta, pero aclaró que la institución educativa no presentó ninguna nota antes de la caída del techo: «Ya está la empresa trabajando ahí, no teníamos nota de esto. Lo primero que hice fue hablar con la Directora porque se comunicó conmigo y con María, la consejera escolar (María González, consejera escolar del área de Infraestructura). También vino un papá y se fue muy conforme con la respuesta porque la empresa ya está trabajando. Repito, no había una nota previa dando cuenta que había un problema, y hubo un problema que surgió con la lluvia del fin de semana, pero la empresa está trabajando en este momento».

