Calle Portugal en obra y aparición de conexiones clandestinas

La pala levanta la tierra y emergen los caños que conectan con el pluvial que desemboca al final de calle donde un arroyo muestra el impacto ambiental.

Un grupo de vecinas solicita la intervención del Municipio que está presente en esa zona de Cuartel V certificando el avanza de una obra imprescindible: «Empezamos a organizarnos entre vecinos de la cuadra y empezamos a juntar plata para poder tirar nuestra agua de desagüe del lavarropas y lavado de cubiertos nada más, no para cloacas. Cuando empezamos a hacer nosotros, nos encontramos allá en el caño olor a cloacas. Es un olor horrible que no se puede aguantar y acá hay mucha gente, familias, viviendo en la zona», explica una vecina que vive sobre la calle 18 de julio a metros de la intersección de Portugal.

Cuando decís allá en la esquina, es casi cuando conecta esto con Portugal ¿decís?

Es conectado con Portugal y había también vecinos tirando su cloaca con un motorcito, tirando en pleno de día. Ya la gente está tirando sus cosas que no es para eso, necesitamos otro caño para esas cosas.

AUDIO 1 VECINA

Acá en la esquina es donde se siente más el olor

Sí, porque en el caño principal había personas que hicieron un agujero que se veía, hace mucho ya que estaban trabajando con eso y entonces, ya se vio a unos cuantos que estaban metiendo el caño cloacal, por eso se huele ya ahora porque ya están tirando, están sumando más gente.

AUDIO 2 VECINA

Las conexiones clandestinas se conectan al pluvial que recorre la obra de la calle Portugal. Estos descubrimientos o hallazgos se reproducen y llevan la materia fecal hasta el arroyo. A metros de ese pequeño curso de agua se levanta una huerta comunitario y una capilla: «El problema acá es que nosotros estamos, es pobre contra pobre, entonces nosotros no podemos manejar entre vecinos porque hay una cultura diferente, entonces se equivocaron algunos vecinos. Lo que nosotros tenemos es que el gobierno no nos solucionó el tema de la inundación, nosotros sufrimos casi todo el año inundaciones, por eso se optó por poner caños de mil para que no se inunde más los barrios y algunos vecinos malintencionados sin conocimiento pensaron que era para cloaca y es solamente para fluvial, para que nosotros no nos inundemos. Ahora es más grave porque está a cielo abierto, cloaca y nosotros estamos cerca del arroyo, tenemos iglesias, tenemos huerta comunitaria, entonces es un problema grave para nosotros. El problema es pobre contra pobre y yo no sé a quién acudir, porque somos nosotros mismos los que nos estamos haciendo daño uno a otro.

Tenemos que decir que es una conexión ilegal, pero además tiene una contaminación evidente y un riesgo sanitario, debería intervenir la Municipalidad entiendo a través de las áreas correspondientes, por eso le preguntaba recién si entre vecinos pudieron hablar porque los afectados son ustedes, además de pobres contra pobres, es que entre ustedes tienen que encontrar la solución, no se tira más, se hace un pozo hasta que llegue el momento de la cloaca, por lo pronto están haciendo la parte de Portugal que bastante tiempo esperaron para que no se inunde más

Sí, eso exactamente, no vino una solución y ahora tenemos el problema más grave que es la desembocadura de cloaca a la hidráulica. La verdad que deberían de estar acá presente personas que nos den una solución de inmediato porque esto a lo largo vamos a tener un arroyo contaminado como si fuese uno de cloaca.

AUDIO 3 VECINA

Cuando la pala apareció y empezó a romper se encontró con muchos caños y conexiones, esto daría cuenta que la Municipalidad a través de la empresa, está notificada de las conexiones ilegales

Sí eso está notificado porque estos trabajos los vecinos lo hicieron de noche, por eso nosotros nos sorprendimos cuando llegó la pala se vieron los caños, entonces, por eso son trabajos que se hicieron de noche, por eso nosotros no pudimos ver a qué hora hicieron. Anoche vi una hilera de tierra fresquita y dije acá anoche hicieron otra pinchadura de la hidráulica, por eso es que trabajan de noche. Inteligente digo yo, pero el tema es que nos perjudicamos nosotros porque el tema es que nosotros somos muchos barrios acá y el arroyo tiene una desembocadura que va a la base área, llega ahí donde está la hidráulica y el olor es insoportable.

AUDIO 4 VECINA