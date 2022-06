Cambiar estufas por aire acondicionado frío – calor, el increíble plan final

Afirmó la Secretaria de Infraestructura del Consejo Escolar que la «Provincia no autoriza más obras de gas», al tiempo que aseguró que «se le está pidiendo al gobierno de Kicillof más recursos resolver los problemas en las escuelas». Anular todo el sistema de gas y pasar a una super electro dependencia: aire acondicionado frío – calor.

María González, consejera escolar del Frente de Todos, respondió que durante la pandemia no se «podía ingresar a los edificios a realizar los trabajos, se priorizó lo sanitario, ahora se necesitan recursos para seguir reconstruyendo Moreno»

Cada acción o paso tiene un estudio previo. En el Instituto Rojas, charlas, asambleas, propuestas de medidas porque la ola polar no tiene calefactores por delante. Ayer por la tarde y en muy buena cantidad, la convocatoria tuvo eco. Autoridades del Consejo Escolar e inspección, convocadas al encuentro con el equipo directivo, docentes y alumnos /as.

María González (histórica militante de la CCC) consejera escolar a cargo de Infraestructura, mano derecha de la Presidenta Sonia Beltrán, explicó la situación oficial y la solución posible:

¿Cuál es la propuesta que ofrece el Consejo Escolar, el ministerio y el Municipio?

Nosotros desde el lunes que estuvimos hablando con la Intendenta y ha tomado la decisión política de que veamos cómo podemos resolver las emergencias que tiene el Rojas. Si bien ya se estuvo trabajando en la reconstrucción de la Casona, nosotros tomamos tareas desde el Consejo Escolar como ponerle el agua nuevamente, la iluminación. Está el tema más candente como la calefacción del Rojas, por lo tanto, el proyecto es muy oneroso, por eso hemos pedido como emergencia a la provincia. Y acá definió Obras Públicas que lo van a tratar de calefaccionar de una manera u otra, ya sea nuevamente haciendo una hermeticidad más dentro de las mediciones, de toda la cañería. Más exhaustiva para ver cuál es el problema, pero si hay una decisión que no es solamente para el Rojas sino para todas las escuelas, que es de ir transformando lo que se denomina proyecto térmico y empezar a disminuir la cantidad de gas en las instalaciones y poner aires frío/calor para la calefacción y en verano para la refrigeración donde tengan que estudiar, tanto de aulas como de dependencias de cada uno de los establecimientos.

¿Y en otros establecimientos de Moreno se está haciendo el mismo trabajo?

Nosotros la prueba piloto en Moreno es con la Escuela 504 que se le sacaron esas benditas calderas y pudimos ponerle, y hoy están calefaccionados. Los nenes de las escuelas especiales que vamos ir transformando, porque se tomó como prioridad por una cuestión justamente de la necesidad que tienen, de las temperaturas que necesitan los niños y niñas, pero como dije recién tienen que ser aires que tengan otro tipo de oxigenación por la cuestión de la pandemia porque seguimos con el Covid.

¿Hay muchas escuelas de Moreno al igual que el Rojas que tienen problemas de calefacción o que están sin gas?

Solamente tenemos ocho (8), que ya van a empezar la obra. Se le citaron justamente esta semana y que a partir de la semana que viene lo que se adjudiquen estas obras que tienen que están esperando que se abran los sobres, y van a empezar. Son las últimas que autorizó autorizó la Provincia. Obras de gas no se pueden hacer más, es más, el Consejo Escolar este año ya por definición no recibió ninguna partida para la compra de calefactores que el año pasado si lo pudimos hacer.

Pasaron dos años de pandemia con los institutos cerrados ¿qué ocurrió durante todo eso tiempo para que, de regreso a la presencialidad, haya tantas escuelas en estas condiciones?

Nosotros a pesar de esos dos años que hubo de pandemia, las escuelas estaban cerradas y nosotros no podíamos acceder a poder hacer los arreglos pertinentes. Y también hubo cosas, ejemplo, lo que fue el Rojas, el costo de lo que significan las obras son muy onerosas cosa que, nosotros desde el Consejo Escolar no lo podíamos abordar. Es más, por eso hemos hablado con la Intendenta, con obras públicas, porque es muy oneroso hacer eso. También le pedimos a la provincia que viendo esta situación se bajen los recursos necesarios para poder hacer las obras que necesita Moreno. Porque nosotros si bien hicimos un montón de cosas, nada alcanza, porque a Moreno hay que rehacerlo. Debido a la no inversión en el gobierno pasado, sufrimos las consecuencias. Cuando el Instituto estuvo cerrado no podíamos acceder a hacer obras, no lo pudo hacer el Municipio y eso que la obra era de ellos, entonces lo mismo nos pasó a nosotros con muchas escuelas del distrito. Una era la cuestión de algunas escuelas cerradas, aunque atendimos esa emergencia y la otra fue también la falta de presupuesto en su momento, porque entendíamos que la emergencia dada a la cuestión sanitaria era lo primordial. Pero ahora que no decimos que estamos fuera de la pandemia, porque seguimos, pero ahora también es necesario que se bajen las partidas presupuestarias para poder cumplir con todo lo que nos demanda el distrito.

Pregunta hoy, ¿las cocinas serán eléctricas, a gas, a leña o habrá una notable mejora en el Listo Consumo?