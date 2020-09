0 shares







LAS MÁQUINAS TRABAJAN PARA LA CANCHA –

Plaza histórica de Mariló, con un playón construido a fines de los ’90, también una especie de anfiteatro y juegos. Esa geografía está en proceso de transformación porque un grupo de personas, vecinos /as, llevaron la iniciativa de convertir esa manzana y media en una cancha de fútbol. De este modo, el Municipio a través de la Secretaría de Obras Públicas puso en marcha los trabajos valorando la propuesta.

Matilde Herrera, vecina histórica del lugar, registra el cambio de uso y eleva su crítica al gobierno: «Recién llego de Moreno y ya veo que están levantando todo lo que rompieron»

¿Y qué es lo que rompieron?

Rompieron un playón, la parte de una vereda y otro lugar donde va la gente

Eso que era una plaza se convierte en una cancha de fútbol

Exactamente, lo quieren hacer club cuando hay siete acá en la zona

¿Y qué explicación le dieron a usted?

Nada, que es para diversión de los chicos

Ese playón ¿recuerda cuándo se construyó?

Lo construimos en el año 1997, y hace 27 años que tenemos la plaza.

¿Y lo hicieron los vecinos?

Lo hicimos a través de la gestión de Mariano West, quien firmó todos los papeles, está todo en regla no es improvisado

¿Qué hace el resto de los vecinos? ¿Están de acuerdo, hay diferencias?

Sabe lo que pasa, sin plata sin nada y más con la pandemia la gente está indignada, pero estamos para la convocatoria. Ayer hicimos la reunión.

¿Y participaron todos los vecinos?

Participa la gente.

¿Hay alguien que está de acuerdo con esto, que se haga una cancha de fútbol donde antes era un espacio más recreativo?

Es un individuo que siempre estuvo metido en la política y siempre fue tránsfuga, de los clubs de acá de Mariló lo echaron por malversación, es para lucrar

¿Entonces es esta persona quién se acercó al municipio?

Claro y se juntó con un tal Galeano y no es santo de mi devoción porque me dijeron y yo anduve averiguando y no es buena persona, busca conveniencia

Cuénteme cuantas canchas de futbol hay en la zona

En total hay 7

¿Y cuántas plazas hay?

Hay una que es la de San Jorge y la plaza Mariló que está al frente de la salita.