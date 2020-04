0 shares







ESE DOLOR QUE TRANSITA –

Toma el micrófono del aparato portátil. Su voz en Moreno Sur tiene registro. Llora el crimen, uno más, y descarga la palabra posible. Carina de Casasco, del barrio atravesado por tantas violencias, injusticias y muertes, hace uso de su palabra: «Hoy recibimos la triste confirmación, ayer en las últimas horas se empezó a rumorear en los grupos del barrio y nosotras percibimos que si podía ser Cami. En el barrio se corre rápido el rumor y somos nosotras las que realmente sabemos lo que está pasando, como sabemos lo que pasa en cada casa y cada familia. Sabemos que hay muchos feminismos que no nos representan. Es una mezcla de emociones lo que sentimos, podemos decir tristes porque somos cada vez menos feminismos que representamos a las barriadas, las empobrecidas, las disidencias y no binaries, acá se encuentra toda una barbarie. Camila es una barbarie más. Camila son todas las mujeres de los barrios, son nuestras hijas, nietas y amigas. El Estado es responsable, a Camila no la encontraron los peritos de la Justicia ni los investigadores, la encontraron porque confesó un familiar del detenido,del femicida. Nosotras vamos a seguir levantando nuestra bandera de feminismo de barrio, que no tranza con el gobierno, un feminismo que va a seguir acá abajo derrotando al machismo, al patriarcado, al Estado opresor, machista y violador. Repudiamos La carta que hizo la intendenta diciendo entre comillas “ustedes las víctimas tienen permiso para salir a pedir ayuda”, cuando las víctimas están adentro de sus casas en un encierro obligatorio dictaminado por el Presidente de la Nación, cuando tenemos miedo a ser detenidas hasta cuando vamos a comprar porque nos persigue la policía y el Estado opresor. Vamos a seguir organizadas, queremos Justicia por Camila. Repudiamos el mal accionar del Estado en la investigación, como a esta intendenta nefasta, soberbia, sin perspectiva ni sensibilidad, como también el ninguneo, subestimación y estigmatización de las mujeres referentes de los barrios que no son funcionales a su gobierno. Resistimos porque existimos, existimos porque resistimos. Desde la Red de Mujeres vamos a seguir reinvindicando a las pibas, los pibes y las disidencias sexuales en las barriadas contra todo Estado opresor, machista y violador. Nos vemos en las calles«.