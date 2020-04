0 shares







MENSAJE DE LA INTENDENTA MARIEL FERNÁNDEZ-

Apareció Camila sin vida, y una tristeza enorme nos invade. Luego de los últimos rastrillajes teníamos la esperanza de encontrarla con vida. Una vez más no fue un desconocido, fue su ex pareja y padre de sus hijos. Las mujeres son consideradas, un objeto, una cosa, un bien material y por lo tanto propiedad de alguien.

La vida de la mujer no tiene dueño. Las mujeres no somos propiedad de nadie. Camila tenía derecho a rehacer su vida. Camila tenía derecho a buscar y construir una relación más sana. La violencia machista mata.

En este momento hay muchas mujeres en situación de violencia cumpliendo el aislamiento social debido a la pandemia. Sepan mujeres, que ustedes sí pueden salir a buscar ayuda. Ustedes no tienen por qué soportar ni un minuto más de violencia. Pueden venir al Municipio, a la Dirección de Géneros, pueden acercarse a alguna vecina que acompañe situaciones de violencia. No es normal y no está bien. La violencia contra la mujer es un delito. El asesinato de Camila es un FEMICIDIO. *Camila fue asesinada por el solo hecho de ser Mujer*.



Acompaño profundamente el dolor de su mamá y de sus familiares.

Quiero reconocer el trabajo profesional de los bomberos de Moreno, de la Policía, los equipos de investigación, y agradecer el acompañamiento del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.



No es el final que queríamos, pero gracias por encontrarla.



Gracias Claudia por permitirnos acompañarte en este momento tan difícil.

*Mariel Fernández*