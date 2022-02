Caminar los barrios, tarea social y mirando el 2023

Ismael Aguilar tiene todo guardado en su memoria. Regreso y recuperación de la democracia, las charlas con peronistas y también con correligionarios, aprendiendo la materia que hoy tiene poco uso: el diálogo.

Conduce la agrupación 25 de Febrero. Camina la localidad que muestra obras de una gestión que Aguilar acompaña, desde su rol como secretario del Secretario de Gobierno Alberto Conca (a quien conoció en los tiempos del menemismo). Aguilar transita los barrios de Moreno porque tiene metas y objetivos:

Si yo te digo, 2023, ¿qué me respondes vos?

Y yo estoy armando, viene un año muy corto y si acá no acomodamos un montón de cosas, no nos va a ir bien. Me parece que acá se necesita de todos, el que venga a sumar con buenas intenciones, yo estoy en ese sentido. Nosotros los compañeros de la agrupación estamos en ese sentido, hoy estamos acompañando en la gestión en la medida que vemos como se están haciendo cosas, que creo que están a la vista, nadie puede negar. No podemos asegurar nada que va a pasar porque eso es hacer futurología y menos en una política que parece ser tan cambiante, puede haber cambios de la mañana a la noche, de la noche a la mañana como lo ha habido. Nosotros tenemos nuestra identidad propia y veremos que pasa en el 2023.

¿Cuál es la identidad de la agrupación?

Principalmente lo social, la identidad nuestra es tratar de dar una respuesta, el fin de la cosa es sumar. Si tenemos que sentarnos con otros lo hacemos si en definitiva es para dar una respuesta a alguien, es eso. El trabajo, la herramienta política, política partidaria es necesaria, porque es necesario que nos abran una puerta en un lugar para conseguir cosas más fáciles, respuestas que a veces no la podemos conseguir. El fin nuestro, tenemos una asociación civil, es netamente social, metida en los barrios, no tanto de café. Caminamos, esa es la agrupación.

¿Cuál es la diferencia entre tener compromiso social y hacer de la voluntad social una acción clientelar?

La diferencia es que nosotros no vemos otra cosa que dar una respuesta, yo no cambio un voto por un bolso de mercadería. Siempre la vi a la política desde ese lado, la herramienta política de ese lado, sabés cuántas veces me pasa de que hemos dado una respuesta y te llaman, te agradecen, te dicen contá conmigo, sabés que eso vale más que tenerlos como clientes. Siempre tuve en contra del clientelismo político, para mí es una locura.

Si se construye el trabajo no hay tanto clientelismo, el trabajo otorga autonomía, sentidos, valor por sí y por otros, ¿no es eso lo que buscan ustedes?

Tal cual, es así. Yo dije hace años acá, en el año 1983 me acuerdo venía de trabajar y hacía las letras y salía a la noche a pintar con quienes hoy son archimillonarios y en el año 99 el primero que lo mete en el peronismo a un grupo, que su identidad era radical, no lo voy a nombrar, pero bueno, el primero que lo mete al peronismo a pintar fui yo en 1999 cuando encabece una lista de concejales. A partir de ahí me di cuenta que cuando se empezó a pagar se terminó la militancia, me di cuenta que hay una clase, que no debería ser una clase de política, no tendría que existir una clase política, ahí me di cuenta que ya está. Buscaban el clientelismo político.

Estás en contra del clientelismo. Mirando el 2023 vas a fortalecer el trabajo, ¿querés llegar al Concejo Deliberante?

Por supuesto. Todo el compañero, todo el vecino que se sume al espacio, que sea dueño de ese espacio. Yo me cansé de llevar candidatos, desde el 83 hasta acá puedo nombrar de llevar a los barrios, presentarlos, mirá, en el año 95, un candidato que caminaba un día por Moreno, en sandalias, una caminata que llevó 8 horas y me acuerdo que un amigo, un compañero, le dice a esta persona, ¿me va a votar no? Y le dice “no, yo no lo voy a votar a usted”, y yo me quede viste. “Voy a votar a Ismael dice, porque seguramente con usted no voy a hablar más si sos intendente” y al que veo, al que molesto siempre, al que está en la mañana es Ismael. Me cansé de acompañar candidatos, después te dejan de lado, ¿me entendes?, ¿por qué? Porque vos lo acompañaste, vos viviste, vos caminaste y te puedo nombrar gente que acompañó y ocupó un cargo a nivel provincial y todo, y te sacan de lado, ¿por qué? Porque vos caminaste barro, comiste un sándwich que no te alcanzaba la plata y lo compartiste, entonces, vos en parte sos dueño de ese espacio que se consiguió, y ya le servis. Entonces, toman empleados que vienen de última y no reclaman nada, hacen los deberes. Yo no quiero eso, yo estoy en contra, si hubiese querido eso, algo en la política en el 83, entonces, nosotros no queremos eso, queremos marcar una diferencia. Te digo, ¿puedo tener mi diferencia con la intendenta? Con Mariel no hablo, hablo por ahí con Emmanuel Fernández, hablo mucho porque trabajo con el secretario de gobierno. Puedo tener mi diferencia pero lo que yo veo en general, me pongo a comparar por atrás, se está gestionando para el vecino.

¿Hoy estás trabajando con Conca, sos su Secretario?

Sí, a partir de diciembre, con Beto, veníamos haciendo un acercamiento, veníamos charlando, acompañando algunas cosas. Lo fui conociendo mucho más.

Vos lo conocías de antes a Beto

Yo lo conocí en la época de Menem, no éramos amigos ni tampoco, pero él me dice que somos amigos y siempre lo vi como una persona que interpreta la política. Ojalá que el día hasta que me muera siga pensando lo mismo. Lo veo como un hombre que interpreta la política para eso, para decir dar una mano, ayudar, y bueno. Cuando me llamó para que lo ayude, yo trabajaba en otra área, me propuso que lo acompañe ahí y no dudé, no dudé porque me parece que interpreta la política de esa forma, lo veo que está porque ve que Mariel gestiona, seguramente con errores como lo tenemos todo pero te dice, yo mientras gestionen y se hagan las cosas, voy a seguir estando. Y bueno, en diciembre me propuso para acompañarlo, con nuestro compañero que nos alternamos, Marcelo Olivera, cumplimos esa función, de secretario, de asesor, estamos en esa posición.

Los viejos ya fueron y los jóvenes refundan el peronismo. Caminaste con tantos, como me dijiste, ¿qué hay en esa tensión sobre jubilar a los que estuvieron en puestos de gobierno y darle todo el poder a quienes hoy ejercen las funciones públicas?

Arrancaste la pregunta hablándome de refundar no, el peronismo es uno solo, como yo lo interpreto es uno solo. Con esto del sí, no, yo creo que la intención fue basta de lo viejo, tirarlo por la ventana, bueno tuvieron que recurrir a los viejos porque yo tengo 58 años y me ofrecieron un lugar para venir. Me parece que se hace con todos, tenemos que aprender, yo tengo hijos jóvenes, aprendo cosas que la modernidad trajo, y bueno, lo acepto. Yo soy de aceptar muchas cosas de las personas jóvenes, porque de hecho mis hijos son jóvenes, pero también tienen que reconocer mucho de la experiencia, los melones se acomodan solos en el carro, cada uno ocupando un lugar, mientras sea para sumar bienvenido sea. Me parece que yo no me voy a prestar. Me parece buena la intención cuando he charlado por ahí en su momento con Emmanuel, he charlado y vi la intención de decir, darle otra importa al Consejo del partido. Hay muchos que se afiliaron hace poquito, bueno yo estoy afiliado desde 1983, así que han necesitado de un afiliado viejo. En la política todos sabemos que puede dar cada uno. No pretendo ser secretario de economía porque no entiendo nada, cada uno se va a saber ocupar. Yo no tengo miedo que nadie me saque nada, esa mezquindad es la persona que tiene miedo que le saquen un lugar, que se siente incapaz. Yo no tengo miedo que nadie me ocupe el lugar porque yo sé de lo que soy capaz. Yo creo por un lado esto y a veces, le echan la culpa, que se yo, a la oposición porque perdimos, no muchachos, tenemos la culpa nosotros, hagamos autocrítica porque hay descontento de la gente. Si ocurrió el 2015 fue por culpa nuestra, porque abandonamos. Los dirigentes que hemos tenido se han encargado de desarmar el vínculo, eso que había de la unidad básica en el barrio. Yo me acuerdo en el ‘84, ‘85, nos encargábamos los vecinos, juntábamos madera, pintura, encargaban los vecinos, colaboraban con eso, pero luego se encargaron de hacer el negocio de la política y es lógico que la gente ve, los millonarios están viviendo en los country. El peronismo no tiene nada que ver con eso. Yo pienso que en el peronismo cambiaron un montón de cosas, la modernidad, de andar en carro, después los autos, el celular, esas cosas sí, pero en la esencia no la podés cambiar.

¿Se cortó esto de quienes llegan al poder aspiran a ser millonarios?, ¿Se cortó con esta nueva generación?

Es futurología también esto.

