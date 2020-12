0 shares







CUARTEL V, TRANSPORTES LA PERLITA-

Los vecinos del Barrio José C. Paz (Moreno) necesitan conectarse con el centro de su distrito tomando un solo servicio, sin pagar dos boletos. Extender el Recorrido N° 23 es una solicitud que remueve la historia, es bucear en los recuerdos cuando una Mutual, que desafió al neoliberalismo de los ’90, conectaba una localidad mientras La Perlita no era la gran empresa de Moreno.

El monopolio con el que batalló El Colmenar gana todo el territorio y en el año 2008 domina Cuartel V porque, en pleno kirchnerismo, la Mutual detiene su marcha.

Martín Figueroa es vecino del barrio José C. Paz (Moreno). Como otros /as tiene dos opciones que se presentan cada jornada: caminar quince cuadras para acceder al recorrido 23 (La Perlita) o tomar el servicio de una empresa provincial hasta el punto donde está la unidad roja que lo transporta a Moreno Centro: «No tenemos conexión con Moreno que es lo que necesitamos, desde que desapareció el recorrido de El Colmenar allá por el 2008 desde ahí no tenemos esa regularización, entonces tenemos que caminar entre 10 y 15 cuadras para poder viajar a Moreno, para ir a ANSES, PAMI, para ir a la Municipalidad a pagar los impuestos, ya sea cualquier cosa tenemos que caminar más de 15 cuadras. La idea que habíamos planteado nosotros era extender el recorrido 23 por esas quince cuadras, que podría ser por la Avenida Saavedra Lamas, es un boulevard esta pavimentado y no había drama en llegar hasta ahí

El 23 llega, va por Avenida Saavedra Lamas y dobla a la izquierda por Somellera

Si, si exacto desde donde dobla hasta la última cuadra del barrio son 15 cuadras. Por eso te decía que somos tres barrios afectados, José C. Paz, La Gloria y San Francisco que es el que más lejos está pero creo que es mucho mejor que pase por Lamas a que pase más de 20 cuadras que tienen ellos

En los últimos años hubo representación en el Concejo Deliberante hombres y mujeres de Cuartel V. Seguramente han llevado este reclamo no es que se hicieron ayer los barrios

Exacto, mismo el Concejo Deliberante cuando el Colmenar dejó de pasar la promesa fue que La Perlita, el recorrido 23, iba a tomar el recorrido del Colmenar que iba hasta San Atilio que es el límite con José C. Paz para no dejar a los vecinos sin el servicio pero hoy, más de 12 años después seguimos los vecinos sin el servicio y viajando igual, teniendo que viajar en dos colectivos para llegar a Moreno o caminar esas 15 cuadras

¿Qué colectivo tenes que tomar para no caminar esas 15 cuadras?

Para no caminar esas 15 cuadras la línea 365 que va hasta José C.Paz, tenemos que tomar un colectivo que va a otro municipio para recién ir al centro del municipio en el que vivimos

¿Juntaron firmas, llevaron petitorio al Concejo Deliberante?

Hace varios años atrás si, los vecinos juntaron firmas, llevaron a Mesa de entrada el Concejo Deliberante pero no hubo respuesta. Yo me comuniqué con Lucas Franco que es concejal del Frente de Todos, y quedó en avisarme que podía hacer pero esto fue a principio de año después vino la pandemia y la verdad que no me contestó nunca más los mensajes. Después, hace unos tres meses hablé con Karina Álvarez encargada de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante entonces pensé que ahí podía avanzar un poco más pero la verdad que en estos tres meses me viene diciendo que la comisión se junta los días lunes y que no había avances, me venía dando vueltas con el tema

Martín Osorio fue un concejal que trabajó mucho, es un hombre de Cuartel V ¿él tampoco pudo hacer nada?

No, él tampoco, no presentaron ningún proyecto ni nada y la verdad que estaría bueno que hagan cumplir porque si es verdad que salió en el 2018 lo que es la ampliación de La Perlita tendrían que hacer que se extienda lo que es el recorrido para garantizar el transporte que antes garantizaba el Colmenar.