0 shares







IMPORTANTES DATOS SOBRE EL NUEVO ESQUEMA DE RECOLECCIÓN –

Lo político en primer orden en la palabra de la Intendenta de Moreno. Conferencia en la puerta del Municipio tras exhibir los nueve (9) camiones Okm que integran la flota propia (a pagar). Mariel Fernández expresó: «

Intendenta es un día histórico, se está iniciando un proceso que fueron pregonando hace tiempo, cuénteme de los camiones como se obtuvieron…

Estos 9 camiones es la primera etapa de todas las unidades que que necesitamos para poder garantizar la recolección, se obtuvieron por el leasing del Banco Provincia, queríamos celebrar una etapa nueva para Moreno y estamos muy contentos

Usted decía recién, en la charla que tuvo con los camioneros, que llevará un tiempo de adaptación para que todo funcione bien ¿cuál ese cálculo de tiempo que hace?

No, no me referia del tiempo porque se hará bien, los trabajadores son los mismos, hay una porción del territorio que lo va a seguir haciendo el Municipio, era en el sentido de que nosotros estamos esperando hacer un ahorro importante, mucho más de lo que estuvimos diciendo si teníamos que renovar el contrato con la empresa privada hubiera sido mucho mayor el porcentaje. Me refería porque en principio hasta que nos lleguen todos los camiones vamos a estar alquilando una parte, vamos a estar pagando los préstamos, de toda formas estamos ahorrando, pero el ahorro mayor se va a ver cuando tengamos todos los camiones. Que va a ser bueno, venimos trabajando desde principio de año para poder aumentar la frecuencia, que sea de lunes a sábado el sistema de recolección, para nosotros es bueno

Damián Falfán, Subsecretario de Desarrollo Sostenible, es quien explicó los detalles técnicos, uno todavía sin resolver:

El sistema actual tiene frecuencia 6

La realidad es que hay una frecuencia 6 con el pliego anterior, pero también había una cantidad de vicios que hay en el pliego, que no permitía que esas falencias se convirtieran en multas por lo cual había una falencia en el servicio, además el cobro de la facturación mensual era el mismo como si el servicio fuera perfecto, por eso ya tiene un ahorro. Después lo del porcentaje, en la última redeterminación de precios en la facturación se va a ir por encima de los 100 millones de pesos que todavía no se dio

¿El valor de cuadra cuál es?

Hoy en el Centro tenés una frecuencia 12, donde tenés un adicional, pero después tenés falencias en el resto del distrito. Hoy el valor cuadra está cerca de 300 pesos contando con esa frecuencia 12. El pliego actual tendrá un valor de 159,14 centavos la cuadra

¿Eso contemplando solo la mano de obra?

Eso contemplando la mano de obra, eso es el pago del servicio

Porque tenemos que tener en cuenta la amortización de los camiones, el pago de combustible

La amortización de los camiones sigue dando un 34% de ahorro con respeto al servicio actual de la empresa

Acá están los camiones ¿cuántos faltan para que el 9 de noviembre? ¿Le alquilan los camiones al Trébol?

Sí, pero ese es un error que aveces suena tendencioso, se le alquila al Trébol porque es una de las empresas que se presentó a licitación. Se presentaron 3 empresas, una era inviable por lo desprolijo de la presentación. Después hubo otra de Córdoba, que fue a la primera que le alquilamos los camiones (siete). Los 15 camiones que faltan se alquilan al Trébol. Se alquilarán 22 camiones cola de pato y seis roll on. En cantidad de camiones tenemos estos 9 que están en la puerta, después 3 más del leasing que todavía no llegaron, y 27 camiones más que llegarían en febrero/marzo que son los que aporta en Ministerio de medio ambiente de Nación.

¿El alquiler de camiones en cuanto incide?

La propuesta de Córdoba es de 600 mil pesos, no recuerdo el número exacto y la propuesta del Trébol fue por encima de eso, son 700 mil pesos por unidad.

El tema de planta de transferencia

Nosotros pensamos varias propuestas, una era el alquiler de la planta de transferencia del Trébol y la única que existe en el distrito, pero después manejamos otra opción que es ir directamente al CEAMSE dependiendo del valor que pedían en la transacción el Trébol y la realidad que hay una diferencia entre lo que nosotros tenemos con tasación oficial y lo que el Trébol pide como una propuesta de alquiler, así que eso todavía no está cerrado, pero si está la cerrado la posibilidad de que con la cantidad de camiones con lo que contamos podamos ir directo al CEAMSE y que el servicio se preste con una frecuencia 6

Hoy se inclinaría entonces por llevar los cola de pato al CEAMSE

Sí, dependiendo si en esta semana podemos cerrar y arrimar el precio del alquiler de la planta con lo que nosotros tenemos como tasación oficial y el año que viene, junto los 27 camiones que aporta en Ministerio de Medio Ambiente de Nación a través del BID aporta para la construcción de una planta de transferencia de unas 500 toneladas. El martes pasado vinieron todas las empresas que van a ofertar y visitar el predio donde se va a construir la planta y en enero se estarían poniendo los primeros ladrillos de esa planta, que sería una planta modelo a nivel provincial.