Campamento y expandir el peronismo en el territorio de Moreno

Mar del Plata recibió a un contingente de jóvenes de Moreno al cumplirse 103 años del natalicio de Eva. El Peronismo de Moreno puso en relieve la memoria histórica sin perder de vista que el viaje lo convoca al presente, a tomar mejor posición en los barrios y construir desde las herramientas que tienen hombres y mujeres que son parte del Estado.

Andrés Destéfano, concejal morenense, hombre del Frente Renovador, habló del encuentro juvenil en la Costa y de las fronteras que tiene la patria chica: «Arrancamos que queríamos hacer algo para 100 chicos, terminamos siendo más de 200 en el final de la anotación. Queríamos ser un campamento que no sea un adoctrinamiento de charla y charla, sino de formación política de cómo es hoy, a los pibes les gusta pasear. Estuvimos en el Museo Evita, en Chapadmalal, al Museo del Faro y visitamos el Centro Clandestino de Detención, entonces, todos esos lugares fueron dando la posición política a los pibes /as. Del día cero disfrutamos la primer noche en Moreno, que es la nueva casa del Peronismo de Moreno dándole continuidad y actividad todos los días, entonces, la primera noche decidimos hacerla ahí como inicio del campamento porque nos teníamos que ir temprano, los colectivos nos venían a buscar a las 5 de la mañana. Bueno, más de 200 pibes se acercaron a pasar la noche en ese lugar, a compartir, disfrutamos la cena y la formación política que era la charla, conocernos, lo que es el inicio de un campamento. Colectivo, Constitución, Constitución, tren, más de 200 pibes disfrutando del tren que nos puso Trenes Argentinos».

¿Qué sienten los pibes al hacer el campamento con esta marca del peronismo? ¿Qué pudiste escuchar de eso?

Estuve desde el primer momento con los pibes y las pibas, la alegría. Creo que es un hecho histórico después de tantos años un campamento de la Juventud Peronista. Lo que vos decías, algo viejo que los pibes vinieron alucinados, entonces no es tan viejo. Es algo que se perdió, porque si fuera viejo los pibes no le dan bola.

Por qué los jóvenes se sienten seducidos por la política cuando hoy está tan bastardeada por la propia dirigencia política

Los pibes se sintieron, yo los veía en Mar del Plata, compartimos algunas rondas de discusión con Carola Hernández que fue una compañera que coordinó el viaje, la alegría de poder irnos con los pibes en el micro y el tren, poder recibir el primer pibe y entregar al último pibe en Moreno a su papá, la necesidad de escuchar política. Pero política de historia, la política de bien, de sentir el peronismo, comprenderlo, del por qué, la política del barrio, no de la grieta, de vos, él, la política de los comienzos de la militancia. Me mandaron un mensaje, una señora que me dijo “mi nieta me dijo que se vino llena de historias, vino feliz de un campamento que no había hecho nunca«

Si se viene de esto que es muy lindo, que ustedes lo pueden contar, no es un acontecimiento partidario, tiene una raíz partidaria que es el peronismo claro, pero no estaba enfocado ahí. Se vuelve al barrio, se vuelve al territorio, cargados con la historia de Eva o de Perón, o del ascenso social, el trabajo, la educación y ¿cómo sigue acá?

Tenés que continuar con lo que hicimos allá, lo que hablamos pero hay que seguirlo al pibe, hay seguir acompañando a esos pibes que nos acompañaron en el campamento.

El Estado tiene la respuesta

No sé si el Estado, podemos serlo nosotros, pueden ser los mismos jóvenes por como se formaron, grupos de jóvenes pensando en mejorar la calidad de vida, en sus barrios, con otros pibes de otros barrios, porque ahí había otros barrios de Moreno, entonces, vamos a empezar a trabajar con estos jóvenes yendo a esos barrios. Desde el Peronismo de Moreno, que concentra a diferentes actores políticos y muchos referentes que hoy cumplen funciones en el Estado, nacional y provincial, eso hay que ponerlo a disposición de los pibes, ahí tiene que estar el Estado presente.

Hay que ponerlo más a disposición de los pibes, hay que profundizar eso

Correcto, que sepan que tienen los recursos del Estado para ayudar a su vecino, de eso se trata el peronismo. El Peronismo de Moreno tiene que empezar a trabajar con los pibes, con los adultos mayores usando las herramientas del Estado. Hay funcionarios del Peronismo de Moreno que ponen a disposición las políticas de Estado para llevarlas al barrio que es lo que vos decís.

¿Y la política de Mariel Fernández pone a disposición a los pibes?

No lo sé.

¿Siendo concejal no lo sabes?

Tiene política de Estado seguramente.

¿El gobierno municipal tiene rasgos o identidad peronista?

Sí tiene políticas que son referentes al peronismo, no podemos negar que tiene un sistema de desarrollo social que atiende a la gente, se hizo cargo de una pandemia, las obras públicas que reflejan la calidad de vida y eso es peronismo también. Ahora, como lo dijiste vos, con obras nunca vistas financiadas desde Nación y Provincia, estamos primeros en la agenda de ellos para la mejor calidad de vida y, la que la gestiona también a esas obras es la Intendenta. No sé, nadie puede decir quién es más o buen peronista que otro, está claro que Mariel no es de un pensamiento de derecha. Pero a ver, los que venimos del peronismo estamos acostumbrados al diálogo, la unidad, si vos me preguntás eso te digo que no, falta la apertura de diálogo, de convivencia.

Me parece muy honesta tu respuesta y está bien destacarlo, si existe el peronismo de Moreno es porque no hay diálogo con la estructura de gobierno

No malinterpretemos lo que uno dice, ella hace política peronista, no tengas dudas de eso. Si vos me hablás de peronismo en forma política con los demás sectores de la política y yo te digo que NO o que falta. Falta, no digo que no. Cada uno tiene su forma de ser, si ella considera que es ese el camino, que hasta ahí el diálogo, es la decisión de la Intendenta y hay que respetarla.