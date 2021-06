Campaña «Un abrigo para ir a la Escuela»

Todo vuelve o nunca se va lo que siempre tiene asignado lugares para las /os que observan, perciben y sienten. Las clases, seguras y cuidadas en la Provincia de Buenos Aires, el frío, los cuerpos que reciben el impacto, los niños, as, las niñeces. Como el Grito es de Corazón, esa agrupación busca solidaridades y abrigos para la escuela.

Maia Daer, referente nacional de un Grito de Corazón, habló de las búsquedas:

¿Como ves el nuevo retorno a clases presenciales?

Mi visión respecto al retorno de las clases, bueno las clases en la mayoría de los casos particulares no se cortaron porque se buscaron los medios para que esto sea así, de muchas maneras… tanto por plataformas, por correo o por WhatsApp se dio virtualmente y con el mínimo gesto de acercar un cuadernillo con tareas permitió esto. Sí creo que hay una necesidad de la pedagogía presencial, los pibes realmente necesitan el contacto presencial y conocer a sus compañeros. Si ya se habilitan los clubes y la posibilidad de reuniones, también se puede habilitar la presencialidad en las escuelas. Es preferible tenerlos en las escuelas, contenidos dentro de un aula. Los docentes ponen todo su empeño para garantizar que nuestros chicos se cuiden en las aulas, y es fundamental tener en claro la capacitación que han recibido… en cómo cuidar los protocolos, el distanciamiento, el barbijo. Por suerte ya hay una gran cantidad de la población vacunada, y aunque no hay que relajarse, si se empieza el camino a intentar volver a la normalidad con esto».

Presencialidad, aulas, escuelas en condiciones y los protocolos

Yo creo que los niños necesitan esa contención que genera estar dentro de un aula, aunque ahora sumamos todo lo que implica el tema del frío. La realidad es que, por los protocolos, las aulas están todas abiertas. A los chicos y chicas hoy les toca estar bajo temperaturas muy bajas y por sobre todo los que van en el turno mañana, en estas condiciones no se puede generar ni el calorcito humano del que a veces dependíamos para aguantar el frío, ya que están todos distanciados. Entonces lo único que queda como solución es ir abrigados.

Comentanos como fue el proceso para comenzar con esta campaña de conseguir abrigos para niños /as

Esta propuesta nace particularmente de este territorio, las compañeras que tenemos ahí en Moreno nos contaron que detectaron esta situación a través de Tere, nuestra referente local. Esto a su vez, fue charlado colectivamente con los demás distritos, fue replicado y sumado como tarea para visibilizar y abordar un hecho que obviamente sucede en todos los barrios humildes y vulnerables. Yo además de este rol, también soy dirigente en el Club Atlético Huracán y nosotros también estamos haciendo esta campaña de abrigos, esto es una realidad y hay que colaborar con los que menos tienen. Entonces la forma que tenés de hacer algo más también es pidiendo solidaridad a aquel al que, no te digo que le sobre, pero por ahí tiene alguno de más o en desuso, y para nosotros es un montón, hay muchos pibes y pibas que no tienen directamente acceso a tener un abrigo digno. Las compañeras nos contaban como los chicos van sin medias y la verdad, con el frío que hace… Creo que con esta campaña también podemos acompañar a las familias a que no tengan que terminar después en una guardia, por una gripe que no tiene nada que ver con el coronavirus a pasar un mal momento y un susto, la angustia que genera el solo hecho de tener que ir al hospital ya es terrible y mas en el contexto en el que estamos.

Cuidar a los niños /as, convocar a la solidaridad, combatir el frío y reconstruir la presencialidad educativa

Algo que tenemos que tener para mí muy en cuenta es que los chicos van a ir al colegio con frío, y eso no les va a permitir pensar, desarrollarse. Entonces una forma de acompañarlos en su educación es generándole el acceso a una buena bufanda, un par de guantes, una camperita, un gorrito, un par de medias… todo eso que no estamos usando, por el tema que sea, porque nuestros hijos crecen, es darle vida en otro niño para que tenga continuidad. Es ser conscientes que los chicos necesitan ir al colegio, no solo por su educación sino por su bienestar y necesitan ir abrigados. Solos no nos salvamos. La única forma de salir adelante es entre todos y todas, acompañándonos, siendo solidarios. Pensando en el otro, en el cómo vamos a salir de esto. Si no somos solidarios, nadie se salva solo.

Teléfono donde se pueden comunicar 1123594113, WhatsApp, donar un abrigo para la escuela. Las donaciones son retiradas por integrantes de la agrupación Grito de Corazón.