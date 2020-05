0 shares







Alex Campos de 16 años fue asesinado por el dueño de un campo mientras cazaba con una gomera. Una camioneta Dofge Ram embistió contra él sin mediar palabra. Sus dos hermanos lograron salvarse. El conductor se negó a llevarlo al hospital. Alex trabajaba como peón de albañil y ayudaba en un comedor del barrio. El caso está caratulado como homicidio con alevosía. Mañana se realizará una marcha en la rotonda de Cañuelas para exigir justicia. Por ANRed. –

Alex Juan Campos tenía 16 años y hace poco que había conseguido un trabajo. Trabajaba de peón de albañil de lunes a sábado. Los domingos salían con sus hermanos a cazar algún bicho con gomeras y con sus galgos, nunca con armas de fuego. Una practica habitual en la zona para hacerse de alguna presa para comer. Sus amigos del barrio Guzzetti cuentan que los jóvenes entran a los campos, a veces algún propietario los reprende y se van sin mas revuelvo.

Alex también participaba en la organización social del barrio, el MTL (Movimiento Territorial de Liberación) en donde ayudaba con el merendero del barrio donde comen unos 80 niños y cuando podía participaba en la murga.

Ayer por la mañana, mientras buscaban alguna liebre en con sus dos hermanos ingresaron a una propiedad en el kilómetro 72,5 de la ruta 205, cerca del paraje El Taladro. Alex tenía 16 años y José Luis y Agustín, 19 y 21. Los tres se asombraron cuando una camioneta negra Dodge Ram se acercaba a toda velocidad y pensaron que frenaría y que el dueño desde la ventanilla los retaría y saldrían del campo. Pero no fue así, José y Agustín se apartaron del camino y la Dodge envistió a Alex que se enredo con la cuerda que llevaba a los perros y solo logro liberarlos para que los galgos no sean atropellados.

Alex cayo inconsciente.Sus hermanos comenzaron a gritar y le pidieron que subiera a alex a la camioneta y que lo llevara a un hospital. El conductor, Pablo Rodolfo Sánchez, de 57 años se negó y dijo: “Voy a llamar a la Policía y que hagan lo que tengan que hacer. Ahora levántenlo y llévenselo”. Mientras tanto, Alex fallecía en el suelo. La Fiscal, Norma Pippo que lleva adelante la investigación pidió la detención del productor rural, Rodolfo Sánchez y el caso se caratulo de homicidio con alevosía. Mañana a las 10hs se realizará una movilización en la rotonda de Cañuelas para exigir justicia.

ANRed dialogo con vecinos y compañeros de Alex quienes contaron que la familia esta muy mal. “Son una familia trabajadora y nunca tuvieron problemas con el barrio . Todos trabajadores. Alex era un pibe muy sano y siempre nos reíamos porque no le había cambiado la voz parecía un nene de 13 años. También porque era menudito”, comentó una vecina.

Otra vecina del barrio Guzzetti escribió en su muro:

“Míralo…. míralo dos minutos más…esa carita de nene .. tenía 16 años, trabajaba y estudiaba,estaba juntando plata, para hacerce una pieza para el, le había dicho a mi hijo Máximo,…. negro cuando compré los materiales me das una mano??, una vez me preguntó, te ayuda Máximo cuando cobra?? y le respondí…. yo no le pido nada, además yo tengo obligación con el hasta los 18, pero ahora que trabaja que se compre sus cosas, y me dice…. no te tiene que ayudar, yo le doy plata a mi mamá…y le dije, cuando precise le pediré… se lamentaba xq con la cuarentena no podía entrenar… hacía unos meses se había comprado una motito usada…. y hará un mes me encontró cargada en la calle y me ayudó, le quise dar propina y no me la aceptóo… míralo, hoy lo mataron….y le quieren adjudicar un supuesto robo no tenía cuchillo, ni arma de fuego, solo los dos galgos… los otros dos chicos alcanzaron a disparar, el cuando quizo correr se enredo entre las sogas y se calló, alcanzóo a largar los perros que se quedaron con él…. míralo, ayer estuvo en mi casa con mi hijo… y le dijo, si no trabajas, anda a casa que vamos a cazar unas liebres… Máximo trabaja, él se fue a cazar y lo mataron… un adolescente que tenía sueños, que estudiaba, trabajaba, y cuando podía salía a cazar y pescar, no tenía antecedentes… lo único que solamente era un buen pibe… míralo un hombrecito que ayer estuvo en mi casa tomando mate y diciéndole a Máximo que el lunes volvía a trabajar que lo pasaba a buscar… te queremos mucho Alex … eras muy bueno para este mundo, tu amigo te llora, tu compañero de trabajo te va a extrañar la vuelta a casa cuando se quedaban boludeando tomando mate… mírenlo, él era Alex un pibe del barrio Guzzetti”.