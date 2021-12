Cara a cara y sin chicanas ni golpes políticos

En el programa televisivo Quórum de hoy a las 21 horas por este medio (Desalambrar) y Canal 6 de Moreno, dos jóvenes valores que ya cuentan con sus bancas en el Concejo Deliberante, analizaron varios temas y dieron sus miradas políticas. Gastón «El Comandante» Fraga del Frente de Todos, y Demián «El Soldado PRO» por Juntos.

A modo de adelanto (con algo más), se habló del trabajo, el asistencialismo y la precarización. Sorprendió Naya al considera que el «modelo de Mariel Fernández no hace culto al pobrismo» y que es mucho mejor que la gestión de Festa a la que calificó como la peor de la historia:

NAYA: «Estoy muy en contra de todo sistema de precarización, sistema de contratación indirecta, contratos de locación de servicios, todo ese esquema que se ha utilizado en muchos estados y en muchos municipios, en muchos lugares de la Argentina durante mucho tiempo. En este caso las cooperativas, la cooperativa hay que tomarla con pinzas, a veces las cooperativas son un esfuerzo colectivo que puede dar buenos resultados siempre y cuando se las controle por parte del municipio».

¿Las controlan?

Yo veo mayor control con respecto a gobiernos anteriores, si lo veo.

¿Estás destacando lo de Mariel?

Esto hay que reconocerlo, uno no puede ser necio. Hay un nivel mayor de control, obviamente hay que perfeccionarlo. Me parece que hay que controlar un poquito más y si, una cuestión más de planificación de obra más calificada. Yo creo que hay muchas obras que se han hecho con buena voluntad, con buena fe que hemos visto, de asfalto, con la asfaltera municipal…

El gobierno de Macri le dio mucho a los movimientos ¿o no?

Nosotros no somos detractores…

Carolina Stanley tuvo un vínculo extraordinario con Barrios de Pie y con el Evita

Lo que pasa es que si vos entendés a los movimientos sociales como un canal que te permite surfear una situación de crisis y no de modo permanente, y le pones un lapso en el tiempo me parece que está bien. Lo que nos ocurrió a nosotros es que no estuvo ese lapso en el tiempo, sino que se extendió y creo que fue uno de los errores más grandes de nuestro gobierno no haberlo podido solucionar. No pudimos solucionar la cuestión macroeconómica y ese surfeo de la situación de crisis económica que se volvió permanente hasta el final de nuestro gobierno nos hizo sostener el esquema de planes sociales.

FRAGA:

Vos como peronista y la 125, ¿los planes son la transición al trabajo formal?

Si, por supuesto. Como peronista creemos en el trabajo registrado, convenios colectivos de trabajo, en las paritarias, todos esos derechos y consagraciones peronistas. Estamos a pocos días de cobrar el aguinaldo aquellos trabajadores en relación de dependencia que es una de nuestros emblemas. Pero siempre hay que circunstanciar los momentos, estamos saliendo de una situación económica muy compleja en un marco de negociaciones con el Fondo. Y yo si veo esa voluntad, me parece importante que lo señale acá mi colega de banca, respecto de que hay un control de las cooperativas, hay una reciprocidad. Siempre hay una contraprestación de trabajo físico o de otra índole, sino además una formación permanente. Eso está, se desarrolla, obviamente tuvimos las escuelas de formación cerradas por la pandemia, la virtualidad siempre es una complejidad también, pero ese espíritu también está permanentemente visto. En ese sentido hay que destacar lo hace el IMDEL aquí en el municipio, pero que forma parte de la lógica de la Intendenta y de nosotros, hasta hace un poco atrás como funcionarios, hoy desde el Concejo Deliberante, pero desde nuestras organizaciones de siempre ir generando ámbitos de capacitación porque lo que queremos es la persona que se realiza y una comunidad que se realiza también. Yo celebro escucharlo acá a Demián y la verdad que celebro ese cambio generacional que señalaba en el inicio de la nota. Somos hombres y mujeres de la política, que hemos nacido en democracia, que la práctica democrática se ha ido internalizando en nuestras conductas, y de los debates y del ida y vuelta creo que salen las mejores ideas y las mejores políticas públicas para los morenenses y las morenenses. Me parece que eso es muy interesante, no realmente porque uno crea que la cuestión de edad defina algo, sino porque se notan las prácticas en esa posibilidad de diálogo, de charla. Y que es lo mejor. Gente de Moreno, somos todos de Moreno, vivimos acá. Queremos mucho a nuestro distrito, y nos hacemos cargo también de un montón de circunstancias que realmente requieren de un consenso político para poder salir adelante. Celebro también profundamente que se note la gestión que está haciendo el municipio de Moreno, es algo que estábamos necesitando. Una forma de gestionar la cuestión pública que viene resolviendo los problemas de los vecinos y las vecinas, obviamente falta un montón también, pero celebro que haya una responsabilidad política a la hora de ocupar los lugares y de esa manera ir surcando las dificultades que tenemos que vamos pasándolas día a día.

¿Vos consideras Naya que el gobierno de Mariel es favorecedor del pobrismo o no? Porque es una crítica de Juntos hacia la propuesta de Mariel o el modelo de Mariel

NAYA: Yo lo diferenciaría, la verdad a mí me gusta diferenciar. Yo puedo tener una posición sobre el gobierno provincial que quizás sí lo veo más orientado en ese sentido. Si creo que el gobierno nacional es absolutamente pobrista, absolutamente. Creo que el gobierno de Mariel Fernández a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados y creo que esto vos lo has remarcado muchas veces, el cambio de generación, la renovación política local viene aparejado de una forma de conducta distinta. Nosotros creemos una forma de conducta más pro activa y de poder colaborar y poder desarrollar proyectos que hagan que los morenenses podamos estar mejor sin ser oposición por oposición misma. La verdad es que no veo un esquema pobrista, entiendo que Moreno es una localidad muy pobre

Las críticas que le van a hacer a Naya por decir esto…

No, es un distrito muy pobre. Hace mucho tiempo que no es el Moreno ese que mi abuelo podía recordar, mi madre puede recordar con mucho aprecio. Y creo que lo tenemos que levantar entre todos. Si nosotros empezamos entre la criticas y acusamos de pobrismo a una gestión que a diferencia de la inmediatamente anterior es muy superior. Esto hay que dejarlo en claro, la gestión de Festa ha sido desastrosa, la peor de la historia de Moreno. Ha dejado la vara absolutamente por el piso, me parece que hay que reconocer lo que se hace bien y corregir lo que se hace mal. Que hay cosas que uno puede corregir y orientar que podrían mejorar. Me parece que tenemos que ser responsables en el momento de crisis que estamos y los dos años que se vienen que son aún más complicados.

Vamos al tema de Seguridad, ¿cómo está Moreno que suele aparecer en los medios nacionales?

NAYA: Yo veo la seguridad y estamos cada día peor. No veo que el plan integral de seguridad logre realmente mejorar la situación, me parece que cuando uno recorre los barrios te das cuenta como el narco ha avanzado, como ha ganado territorialidad y es muy difícil. Sobre todo, cuando estás atado a una gestión provincial, y vuelvo a lo mismo, vos estás atado absolutamente a una decisión de la provincia de Buenos Aires y decisiones que la verdad que no se ven.

¿Entonces Festa estaba atado a Ritondo y a Vidal?

Y mejoró la situación, bajamos el delito.

¿Es decir, en la época de Festa, Ritondo y Vidal era mejor la seguridad en Moreno?

Sí, sin ninguna duda

FRAGA: «Hay un plan integral de seguridad que viene de la mano de ese 1% de coparticipación, que fue remitido de la Capital Federal a través de la jefatura de gabinete a los municipios. Eso nos permitió quintuplicar la cantidad de móviles en Moreno, arrancamos con entre 8 y 10 móviles, una cuestión realmente insignificante para los 168 kilómetros cuadrados que tenemos. Y con no más de 200 cámaras funcionando, ya estamos cerca de las 1.100 cámaras instaladas que seguramente con el lamentable hecho que vimos todos que sufrió este vecino de Trujui y nos duele profundamente. Y ahí difiero un poco de lo que dice DemiÁn, porque nosotros hemos reducido en un 30% la cantidad de homicidios violentos aquí en Moreno en los interanuales del 2019 hasta la fecha. Obviamente que querríamos que sea un 0% por supuesto, sabemos que eso tampoco ocurre ni en las ciudades con mayores presupuestos del mundo, pero esa reducción se corresponde necesariamente con la mayor cantidad de móviles, porque el móvil al llegar rápido A los conflictos intravecinales o intrafamiliares reducen necesariamente esos homicidios, y nos permiten también por ejemplo algo muy importante que ha sido superar un 40% la cantidad de armamento incautado. Menos armas sabemos que son menos violencias en nuestros territorios y la labor también, destacar del área de Abordaje Territorial. Nosotros hoy en cada barrio tenemos un grupo de vecinos que tienen un contacto directo con la Secretaría de Seguridad y eso nos permite también un abordaje más rápido y recurrir a esos puntos de venta de estupefacientes que sabemos que son el gran mal que le provoca a nuestros barrios, pero hemos realizado una enorme cantidad de allanamientos que han logrado desbaratar un montón de esos puntos.