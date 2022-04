«Carlos Ward es un corrupto y se enriquece gracias a los 150 hombres que trabajan en Bomberos Voluntarios»

Horacio Raúl Fernández, bombero voluntario desde muy joven, alcanzó su edad jubilatoria lo que no le impidió ser socio activo con derechos y obligaciones. Se encuentra legitimado para realizar la denuncia. La misma tiene asiento judicial en la fiscalía a cargo del Dr. Ventricelli.

«Por estar abocado a tareas de gestión y administración, desde hace un tiempo importante he observado el accionar malicioso, fuera del marco administrativo y legal, contrario a la ley del señor Carlos Ward, quien mediante el uso, abuso y disposición discrecional incorrecto del capital económico de Bomberos Voluntarios de Moreno, se enriqueció y benefició de forma personal, perjudicando y menoscabando el patrimonio de la institución. Dicho comportamiento se encuadra en el delito de estafa», expuso Fernández.

El 15 de abril de 2021 Horacio Fernández presta declaración testimonial ante el auxiliar letrado de la UFI N° 1, Martín Buccino. El denunciante ostenta la jerarquía de Comandante General. Pasó a reserva activa del Cuartel de Bomberos de Moreno. Aclara que la institución se divide entre cuerpo activo y comisión directiva, ésta última la integra un grupo de vecinos y la preside Carlos Ward (desde hace 26 años la preside). La Comisión tiene poder sobre todo y su presidente es la máxima autoridad.

Carlos Ward, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, es denunciado por la venta de un motor de lancha marca HONDA más el tanque de combustible, que sería de la institución Bomberos Voluntarios. Denuncia por irregularidades administrativas, asamblea del año 2010 por contener y aprobar tres (3) balances anuales en el mismo día. Privación al ingreso de nuevos socios. Denuncia por violencia de género contra Carlos Ward que se radicó ante el INADI y en la fiscalía N° 5 del Departamento Judicial de Moreno. El hecho habría ocurrido en marzo de este año siendo víctima una trabajadora municipal del área de Tránsito.

Irregularidades impositivas y trabajo de personal no registrado; facturación de un local de venta al público de venta y recarga de matafuegos, facturando a nombre de la institución evadiendo todo tipo de impuestos.

La causa judicial avanzó. El 24 de septiembre Carlos Ward es notificado de la imputación de «defraudación por administración fraudulenta, prevista y reglada en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal de la Nación. El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Moreno ya había presentado la solicitud de eximición de prisión. Se le fija una caución real de 300.000 pesos.

El 12 de noviembre de 2021 se presenta ante el fiscal Leandro Ventricelli y presta una DECLARACIÓN INFORMATIVA.

La investigación penal fue archivada con velocidad. El Dr. Lucas Oyhanarte, Fiscal General del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez «ordenó» la reapertura. La semana pasadA se presentó a declarar en calidad de testigo Jorge López, acompañando la denuncia de Fernández. Al día siguiente, por segunda vez, el fiscal Ventricelli toma la medida de «archivar la causa de defraudación por administración fraudulenta en contra de Ward».

Horacio Fernández le pide públicamente al fiscal que «por favor investigue», que solicite las medidas de prueba (extractos bancarios). También hace un llamado a las autoridades políticas a no desconocer la gravedad del hecho que golpea a la «institución».

¿Se enriqueció Carlos Ward con la institución?

No tengas ninguna duda, es un corrupto con la institución de bomberos, con la federación también se enriqueció, federación que hasta ahora no la pudieron formar, una federación que estuvo en el aire y recibiendo mucho dinero durante varios años hasta que ahora la justicia les dijo “que eso no una federación”, tuvieron que volver a la federación de la Provincia. Hay muchas cosas atrás de esto y alguien tiene que hacer algo, no por Horacio Fernández que denunció, a mí no me tienen que defenderme de nada, quiero que se limpie la institución de Bomberos, que es mi institución y es la institución de los 150 hombres que trabajan ahí. Ward se enriquece gracias a 150 bomberos que trabajan ahí adentro porque puso móvil de la institución las 24 horas del día para uso personal y para uso familiar. Están todas las pruebas, yo no sé qué más se puede pedir. Él en su declaración argumenta que realmente si él la usa, yo en una oportunidad la pedí y es verdad, fue una sola vez en 50 años. Ward hace más de tres años que está usando las 24 horas del día el vehículo para llevar a su hija a la universidad, para uso personal, ¿y el combustible quién lo paga? Lo pagás vos, el camarógrafo, yo, los que pagamos los impuestos. Yo quisiera también que la parte política tome un poquito de cartas en este asunto porque el Municipio da un subsidio a los bomberos.

¿Qué hace con ese subsidio?

Debería ser para mantener la institución y demás. Se hacen cosas, se hacen obras y uno va y ve que el cuartel avanza, que se compran unidades, pero hacer no te da derecho a enriquecerte con lo que hacés o tomar dinero que no te corresponde, creo que alguien de la política tiene que tomar cartas en el asunto.