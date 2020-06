0 shares







EN PRIMERA PERSONA -Difundimos la carta de un habitante de Moreno obligado a transitar el aislamiento social a la intemperie.

Por medio de esta carta: Necesito expresar mi bronca y algo de mi historia de vida.

Soy Ariel Melani Y Armentano, parte de mi historia casi toda, trascurrió y trascurre en la calle. No es algo que haya podido elegir como muchxs de los que estamos en esa situación.

Nací en el año 1974. No conocí a mis padrxs biológicos, estuve internado en el instituto Riglos. Cuando era pequeño fui adoptado por un matrimonio, con ellxs conocí la felicidad por unos años, hasta que por causas de consumo y de la calle estuve detenido.Pagué por eso, con años de encierro. Mi madre de crianza murió mientras estaba detenido en el 2009. El servicio penitenciario no me dio la salida para poder despedirme de mi vieja. Del funeral se encargaron mis amigos y lxs vecinxs.

Cuando salí en el año 2013 regresé a mi casa y me encontré con que nuestra vivienda familiar en el Barrio 2000 estaba usurpada. Teniendo la vivienda de mi familia, llevando su apellido, hoy estoy viviendo en la calle, ya que unos punteros de droga, viven en mi vivienda. Aportando desde mi situación de calle toda la información, yendo y viniendo durante todos estos años a fiscalía y distintas instituciones. Sin que la justicia y el estado hagan algo, si no todo lo contrario.

Un vecino Oscar Flores (alias Huaca) le «vende” a punterxs de la zona, conocidos por policías y políticos de Moreno, la vivienda por unos días deshabitada.

En el 2014 ayudado por la TS del patronato de liberados, iniciamos una demanda en la fiscalía Nº 5 de Moreno por usurpación. Se llevan dos testigos y se otorgan mas datos de vecinos, que no fueron llamados, se presentan las pruebas que gracias a que había guardado algunas cosas con una familiar, tenia certificados de la vivienda y de mi familia

En el mismo año se realiza un petitorio en donde mas de 70 vecinos firman, principalmente dando cuenta que mi familia siempre vivió en esa casa, que son los legítimos dueños. Pero nada sirvió en todos estos años: la justicia de Moreno nunca investigó, la fiscalía no movió un solo papel. Lo que sí hicieron fue archivar la causa en varias oportunidades por falta de prueba. Primero te dicen que no necesitás abogado para estas causas, después que como no tenés abogado la causa se cierra por falta de demandas de un abogado privado.

La defensa pública nunca me otorgó el patrocinio legal, el colegio de Abogados tampoco. Diciendo “que al tener una propiedad, no me correspondía el patrocinio gratuito”. Después de mucho andar, conseguimos un abogado de Morón, que con toda la voluntad y con sus propios recursos, es el que nos ayuda hasta el momento, reclamando por ejemplo que declaren los usurpadores sin tener nunca contestación.

Durante todos estos años, me tocó también ver muchas personas, golpeadas, maltratadas, abusadas, principalmente mujeres, jóvenes, adultas, las vi en el mismo recorrido que yo, dando vueltas por instituciones pidiendo desesperadamente ayuda? ¿Cuánto y qué es lo que hay que esperar? ¿No tengo derecho a nada? ¿Nadie lo tiene? ¿Porque no tengo plata?

Del 2014 al 2020 Sin ninguna respuesta, yo en la calle los punterxs en mi casa, y con varios intentos de suicidio, en mi caso.

Ya no quiero vivir así, tuve o mis padres de crianza que laburaron, para tener un techo e intentaron darme lo mejor, criarme sin saber todo lo que nos esperaba.

Solo pido que se me devuelvan mi vivienda, por que es lo legítimo y justo



Saluda ATTE

Ariel Melani y Armentano