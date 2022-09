Carta abierta a las autoridades del Colegio de Abogados de Moreno- Gral Rodríguez

Con la firma de dos abogadas que integran la institución, se lanza una carta pidiendo el apartamiento del Dr. Gastón Marano, abogado de la persona señalada (hasta aquí) por la investigación judicial, como el Jefe de la Banda de los copitos que llevó adelante el atentando contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación.

Las doctoras Anahí Sanchetta y Laura Muñoz, escriben: «Lxs abogadxs que conformamos Justicia 21 exigimos el apartamiento de oficio, de cualquier cargo directivo del abogado Gastón Marano, actual defensor particular de Gabriel Carrizo. Este último se encuentra involucrado directamente en el intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

En el entendimiento que la profesión le otorga el derecho de asumir la defensa en juicio de cualquier ciudadano imputado de un delito, consideramos que la gravedad de lo sucedido no resulta una mera cuestión de derecho sino que se corresponde a intereses y armados políticos que afectan directamente a las instituciones democráticas de nuestro país.

En ese sentido rechazamos el silencio y la complicidad de las autoridades del CAMGR que ante los hechos de público conocimiento sostienen en sus cargos a una persona vinculada a sectores políticos de la extrema derecha y a la embajada de Estados Unidos. Como matriculadxs consideramos que nuestro colegio debe retomar la coherencia que caracterizó su trayectoria y ejercer su representación desde la ética, en las ideas y las acciones, propios del sentir republicano de un Estado Constitucional de Derecho, en defensa de los DDHH. No se puede por un lado repudiar tibiamente el atentando contra la Vicepresidenta y por el otro avalar comportamientos que ponen en seria contradicción esos elevados principios»

Moreno, 19 de septiembre de 2022

Dra. Laura Muñoz

Dra. Anahi Sanchetta