Carta abierta de Mariano West a Máximo Kirchner

Cada párrafo tiene fundamento y posicionamiento político – partidario. El conjunto de la carta que envía el ex intendente de Moreno al diputado nacional Máximo Kirchner, hijo de la Vicepresidenta de la Nación, es un mensaje cifrado en este presente y el futuro. Un pedido mínimo con alto voltaje que va de abajo hacia arriba y volverá… en la dirección señalada:

CARTA ABIERTA

«Actuar dentro del Bloque. Respetar a la mayoría. Olvidar el vedetismo de quedar bien parado, sin importarte debilitar al Presidente. Sé uno del conjunto. Aliviá a los compañeros que están sufriendo y buscá el abrazo»

Máximo, si no hacés la de mínima te pido otra: tenés que renunciar a la Presidencia del PJ de la Provincia de Buenos Aires. Te lo quedaste de arrebato. Ni siquiera tenés las condiciones para ser autoridad; pero te puedo asegurar algo: ninguna de las Mesas de conducción, a lo largo de nuestra historia contemporánea, hubiesen debilitado a el Presidente de Todos. Es más estarían llamando a una movilización, para darle y hacerle sentir todo el apoyo popular en un momento como éste. Si lo que querés es empezar una interna elegiste mal momento y el riesgo para nuestro Pueblo Inmenso.

Por último, Máximo, si no vas a hacer lo mínimo, y no vas a dar un paso al costado, contá con mi desafiliación inmediata. Lo qué haces no es Peronismo, y a mí no me conducís.-

Mariano West