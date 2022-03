Carta de Festa a Mariano West

CLARO APOYO A MÁXIMO KIRCHNER –

El día indicado donde la Cámara Baja del Congreso trataba el acuerdo con el FMI, Mariano West emite una carta pidiéndole a Máximo Kirchner acciones mínimas, conductas políticas que eviten la fractura, acompañamiento al Presidente de la Nación. Pero en la misiva están planteadas todas y cada una de las críticas, incluso que no está capacitado para presidir el PJ, que su postura no es peronista y advierte la inminente desafiliación.

Otro Intendente con mandato cumplido sale a responder en modo carta. Walter Festa cuestiona con dureza a West en términos personales – políticos, y sorprende dando un fuerte acompañamiento a Máximo Kirchner con el que mantuvo grandes desacuerdos cuando el Alcalde gestionó el Municipio de Moreno.

La carta lleva como título «Habló el Barón Mariano West«:

Un tipo egoísta, que no dió lugar a las juventudes, que se atornilló a la silla de la Intendencia durante más de 20 años y dejó el distrito totalmente destruido, desaprovechando la década ganada de Néstor y Cristina. Usted no entiende de construcción e ideología política, no me sorprende que una vez más se equivoque, y cuestione la conducción de un compañero como Máximo, conducción legitimada por miles de compañeros y compañeras para ocupar el cargo de presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, si hay algo de lo que estoy verdaderamente orgulloso es que junto al compañero al que hoy tanto criticás, pudimos sacarte de la Intendencia y dimos paso a nuevos aires para que nuestro querido Moreno pueda recuperar la esperanza y la confianza en la política como herramienta de transformación.

Si lo que Ud. busca es trabajo (sea claro) por qué nunca lo escuché hablar ni criticar al gobierno de Macri y Vidal.

A nosotros no nos queda ni la mínima duda que es con el PJ al Máximo.

Walter Festa.

Intendente M.C.