LA INTENDENTA COMANDA LA RECUPERACIÓN DEL MUSEO FLORENCIO MOLINA CAMPOS

La marca inmobiliaria no tiene su cartel en el frente del sitio histórico y cultural. Dambolena no ¿vende? la propiedad de Florencio Molina Campos y su esposa Elvirita. Esta mañana se produjo una importante reunión en el Salón Latinoamericano donde Mariel Fernández, junto a sus funcionarios, estableció parámetros inequívocos para recuperar la propiedad y las obras, tal como ocurrió en noviembre del año pasado, pero esta vez daría la impresión que las medidas no esperan el tiempo de los integrantes de la Fundación que en este miércoles 3 de marzo hablaron con la Intendenta pero escucharon la decisión de la máxima autoridad política del distrito. Ampliaremos.