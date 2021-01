4 shares







Por Eli Báez. / Fuente: ANRed-. La municipalidad de Almirante Brown despidió en la primera semana de enero de 2021 a trabajadores y trabajadoras del Programa Envión. En un contexto de pandemia, donde la crisis social y económica se agudiza, los responsables políticos tienen nombre y apellido. Los reclamos apuntan contra el intendente Mariano Cascallares y a las responsables del programa; Iris Balmaceda y Barbara Miñan, que decidieron despedir para recortar gastos destinados a la atención de jóvenes sin que nadie reclame o ponga en evidencia.

Estuvimos conversando con una de las personas despedidas y nos cuenta cual es la situación actual.

¿Qué es el programa Envión?

El Programa Envión tiene financiamiento provincial, pero su administración y ejecución depende del arco municipal. En términos claros la contratación es de manera directa con el municipio, pero los trabajadores y trabajadoras contratadxs deben estar inscriptos como contribuyentes monotributistas.

¿Qué tipo de trabajos sociales se realizan dentro del programa?

T: Nuestro rol como trabajadoras y operadores sociales en los barrios es generar todo tipo de actividades de contención, espacios de recreación, promover derechos con la perspectiva de que les pibes puedan pensar con un presente más sólido y un futuro mejor.

Irregularidades del Programa

¿Cómo se justifican estos despidos por parte de la Municipalidad?

T: Las trabajadoras y trabajadores venimos denunciando hace algunos años el estado de precarización laboral, bajo la modalidad de ser contribuyentes monotributistas.Con este tipo de regulación, tenemos empleador para decirnos que hacer y como trabajar pero no quien responda a nuestras demandas y derechos laborales.

El modus operandi de desvinculación fue por medio de una llamada telefónica, nos desvinculan por reclamar aumentos, derechos laborales y promover la organización independiente de las y los trabajadores.

En un contexto donde se agudiza la crisis económica y social dispusieron desde el estado nacional un instrumento reglamentado por el Decreto Nro 891/20 que extiende la prohibición de despedir hasta enero 2021.

Lo que nos viene sucediendo hace años es un fraude laboral, el contrato se renueva cada algunos meses y pasado años jamás podría considerarse que es una locación de servicios. Es una relación de dependencia encubierta. Un fraude.

¿Por qué es un fraude Laboral?

T: La contraprestación dentro de la relación laboral desde su óptica no consideran despidos porque es un contrato que se renueva año tras año. Consideramos que existe fraude porque la tarea que realizamos dentro del programa por su propia naturaleza es intrínseca a éste. Las tareas sostienen el programa no se podrían tomar como locación de servicios porque tiene una actividad específica y un tiempo de ejecución ya reiterado año tras año, es decir lo que hacemos en ENVIÓN es una tarea esencial no puede vencerse el plazo de ejecución.

Esto significa que estamos frente a modalidades de trabajo que faltan a la ley de contrato de trabajo y otras legislaciones laborales, al estar encuadrados y encuadradas como monotributistas es un fraude laboral que tiene como continuidad un despido sin justificación, lo cual hace más clara la persecución gremial.

¿Qué paso en estos meses más crudos de pandemia?

Cuidados Preventivos en contexto pandémico

T: Para la pandemia nos enviaron una botella de alcohol en gel y un barbijo, considerando que el equipo está conformado por seis personas, fue más que nada simbólico. Ni termometro ni protocolos ni nada.

Considerando estas cuestiones, nuestro salario ronda entre $7.000 a $ 9.000 mensuales, cuando el año 2020 cierra con una canasta básica de 42,3% de incremento, por lo que estaríamos bajo la línea de indigencia.

A este correlato queremos hacer un paréntesis en cuanto a las becas que perciben las y los jóvenes, hasta el presente hubo un incremento gracias a la insistencia y la lucha que venimos dando de manera colectiva (trabajadores y trabajadoras junto a las familias), esto significa que vamos a seguir reclamando aumentos progresivos para los y las becadas.

Vamos a seguir exigiendo aumentos en los montos de las becas para los y las jóvenes, mejores condiciones en la relación laboral para las trabajadoras y los trabajadores y salario genuino.