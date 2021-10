Caso Mozzarella: «El gobierno evita los procesos administrativos y romantiza con la pobreza»

El pedido de informes que presentó el nuevo oficialismo, que fue acompañado por el bloque Juntos por el Cambio, excepto Juan Fernández (NdR: la oposición tiene otro bloque Ahora Juntos por el Cambio que propuso citar a los funcionarios y evaluar llevar el caso a la justicia ordinaria), tiene siete días, una ganancia de tiempo para responder todo el procedimiento y nombres de las entidades de bien público que recibieron los 2.800 kilos de mozzarella, propiedad de Emiliano Moncayo que acreditó rápidamente con factura y remito que él había comprado el lote por 1.300.000 pesos.

La sesión del jueves expuso la importancia real de una acción de gobierno ejecutada el 5 de agosto y que desconoció por completo la facultad indelegable del Juez de Faltas. En su exposición Gisele Agostinelli, concejala de Ahora Juntos por el Cambio, recorrió todos los artículos del Código de Faltas que demuestran la irregularidad cometida por el Director de Bromatología, la Secretaria de Seguridad Alimentaria y la Secretaria de Desarrollo Comunitaria, que es ni más ni menos que la primera candidata de la lista del Frente de Todos.

Agostinelli también se refirió al relato del nuevo oficialismo, con la carga medida: «Este grado de romanticismo que muchos han puesto en esta idea de Robin Hood, robándole a los ricos para darle a los pobres. Lamentablemente sucedió, y hoy nos tenemos que enfrentar a esa realidad. Salió en los medios locales como también salió en los medios nacionales. Entonces, hay que hacerse cargo de esa situación. La verdad que a mí me preocupa tremendamente ese grado de romanticismo, la verdad que algo que podría llegar a ser ilegal como bien se dijo, o poner sospechas sobre personas, también está mal. Pero nosotros tenemos una situación y ante esa situaciones es donde nosotros debemos actuar. También aclarar que Emiliano Moncayo representa una pyme, y para aquellos que sabemos el sacrificio que es tener una pequeña fábrica, el tener que afrontarla en el día tras día, sabemos que no hay nada de riquezas sino subsistencia total en el día tras día. Si a eso le sumamos una pandemia, si a eso le sumamos una crisis económica que hay en el país que la afrontaron todos los comerciantes, todos los vecinos de Moreno, todos los argentinos y hasta mundialmente, es increíble tener a una persona durante más de un mes sin saber dónde está su mercadería, me parece que tampoco es correcto. La verdad que un millón trescientos mil pesos representa para esa persona el sacrificio de muchos años, que hasta lo pueden llevar a la quiebra y pueden dejar a muchas personas sin trabajo, que por supuesto atrás de ellas están sus familias. Con esto no estoy queriendo victimizar a Emiliano, Emiliano salió a reconocer públicamente eran sus fallas, cuáles eran las faltas que había tenido respecto a la situación y se hizo cargo. Inclusive se acercó al municipio, reconoció, firmó el acta de comprobación, y con eso vuelvo a insistir que no quiero ni victimizarlo, ni romantizarlo, ni llevar el romanticismo de Robin Hood porque la verdad que hay que eliminar esa idea. Ahora bien, no es la primera vez desde esta banca que remarco que esta gestión se caracteriza por evitar los procesos administrativos olvidando que hoy es gobierno y que representa una institución gubernamental, y como tal debe asegurar ser el primer garante de las leyes, de las normas, de la división de poder y sobre todo de los derechos.

