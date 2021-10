Caso Mozzarella: «La única víctima es un trabajador y acá hay culpables y responsables»

Mirko García, concejal de FAP (Fuerza de Acción Peronista) en Juntos por el Cambio, sabe desplegar la crítica y denuncia al oficialismo gobernante haciendo uso de la palabra, en el recinto. Movió el bisturí sin que nadie sangre pero mostrando la herida abierta. El decomiso y distribución de 2800 kilos de mozzarella tiene para el legislador a UNA SOLA VÍCTIMA: el trabajador Emiliano Moncayo, el dueño de esa mercadería: «Si el señor Moncayo nos estuviera mirando, escribiría una zamba y diría todos son mis amigos pero el queso no aparece. Yo creo que hay algo que urge, en primer lugar, restituir a este trabajador en forma urgente su mercadería con la que da trabajo y que se la han quitado ilegalmente. Porque quiero ser respetuoso, le sacaron su mercadería que paga con su trabajo, en momentos difíciles se la apropiaron ilegalmente, esto está clarísimo. Y vuelvo a repetir, si éste señor nos estuviera mirando y nosotros seguimos debatiendo, se sigue debatiendo en los medios, él escribiría una zamba: son todos mis amigos pero mi queso no aparece. Si yo digo que esto, y no quiero herir la susceptibilidad de nadie, esto fue una animalada. ¡Una animalada! Y no lo voy a poner en ningún término político, lo voy a poner en el término de la calle, de un trabajador que lo paran, que está en infracción y que reconoce estar en infracción. Vienen y se le llevan el sacrificio de él, de su familia, y de sus trabajadores. Yo digo en este tema, voy a acompañar el pedido de informe, por supuesto. En este tema hay una víctima, hay culpables y hay responsables. Acá se rompieron todas las reglas, todas las normativas o en su gran mayoría de cuál debe ser el procedimiento de un funcionario público. Ahí están los culpables. Pero indudablemente, el Ejecutivo municipal, quienes encabezan, van a tener que tener una responsabilidad. Y la responsabilidad en primer lugar, creo que es cómo solucionamos éste tema con este señor, con este trabajador. Que debe tener su empresa parada y que esto puede derivar en algo mucho más grande todavía. Puede derivar en un inmenso juicio, eso por un lado, el tema de la víctima. Sería bueno que este pedido de informe también incluya cuál va a hacer el accionar del Ejecutivo, sería bueno que este pedido de informe también incluya, cuál es la actitud que van a tomar las autoridades del Juzgado de Faltas. Siempre es malo atropellar los derechos del otro, sea quien sea, pero ahora sí voy a poner mi ideología sobre la mesa, mucho peor es cuando se lo hacen a un trabajador que no tiene las herramientas para defenderse, porque a una multinacional esto no se lo hubiesen hecho».

