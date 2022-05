Caso mozzarella: promesa de pago al dueño del lote valuado hoy en casi 2 millones de pesos

¿Puede una circunstancia periodística abrir la puerta para que el gobierno de Mariel Fernández devuelva el dinero al propietario de la mozzarella decomisada de forma irregular en agosto del año pasado?

Emiliano Moncayo llevó su reclamo a la justicia cuando la administración de MF cerró la causa, justificando un procedimiento que vulneró la competencia del Juez de Faltas y el Código vigente.

Emiliano Moncayo presentó su denuncia penal cuando verificó que el expediente en el Juzgado de Faltas iba en carreta, lento, sin indicios de resolución que le permitiera recuperar el dinero que aún le debe a la firma Damiatony.

El día miércoles 11 de mayo está pautada una entrevista con Emiliano Moncayo. Un medio nacional reconstruirá lo sucedido hace nueve meses atrás. Antes de ese material que saldrá al aire en el momento que la productora decida, queda abierta una posibilidad para el damnificado. El asesor del Secretario de Justicia del Municipio de Moreno tiene un encuentro presencial (breve) con Emiliano y le informa que se está evaluando pagarle en dinero la mozzarella sustraída por el gobierno comunal.

En diálogo con Desalambrar, Moncayo confirma esa posibilidad oficial, que se produce por una cobertura periodística: «La posibilidad está, se comprometieron ha hablar conmigo, le aclaré que lo tienen que hablar con mi abogado para definir lo que tienen que terminar pagando. Me dijeron que hacia el fin de la próxima semana me van a atender».

La reunión y el diálogo ¿se produce por una nota o informe que saldrá al aire en un programa nacional? ¿Antes te llamó alguien del gobierno?

No. Yo me iba a presentar en el Juzgado de Faltas y en la fiscalía. El medio me dijo que quería hablar conmigo, que también querían hacerlo con la Intendenta, y así fue que salieron a dar la cara (no ante las cámaras).

El probable pago de la mozzarella, ¿está relacionado a la salida o no de una nota o informe periodístico?

No, lo que le expliqué al funcionario (NdR: Iván Stoikoff, asesor personal del Secretario de Justicia Nahuel Berguier), es que cada uno hace su trabajo, que no le puedo decir al periodismo que hago o no una nota. Si no fuera por los medios que hicieron público y que le dieron fuerza, seguiría dando vueltas, peloteándome. Le expliqué (al funcionario) que no puedo detener a nadie para que me haga nota porque los periodistas no son empleados míos. Ellos querían (el gobierno municipal) que no se haga la nota, pero eso no corre por cuenta mía porque lo único que quiero es que me devuelvan lo que me sacaron. Ahora me deben plata porque la mercadería ya no está…

¿Quién es la persona o funcionario del gobierno que habló con vos?

Se presentó como Iván, de la Secretaria de Justicia.

Fuiste bien atendido

Sí, hablamos bien. Lo que le dije fue que me devuelvan lo mío. No quiero nada más. Todavía tengo que devolver esa mercadería, hace nueve meses que le debo a la fábrica la mercadería que ellos me sacaron…

Es una deuda que tiene que ser actualizada, a los precios o valores de hoy

Claro, quiero que me actualicen el valor de la mercadería que me sacaron…

Eran 1.200.000 pesos, ¿hoy cuánto es?

Cerca de 2 millones de pesos.

