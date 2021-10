Caso Mozzarella: «Queremos saber qué organizaciones sociales recibieron el queso»

Juan Fernández, concejal del bloque Juntos por el Cambio, pidió que se incorpore en la solicitud de informes una pregunta al Juez de Faltas: si realizó o no la denuncia por la sustracción de los 2.800 kilos de alimentos frescos.

En el recinto, el hombre de la UCR, recordó cómo que semanas atrás el oficialismo defendió la contratación de una cooperativa (2 de Septiembre del Movimiento Evita) a pesar que en el expediente no estaba certificada el acta constitutiva por parte del INAES. Pero a un trabajador que tiene una distribuidora de quesos, aún cuando presentó remito y factura de esa compra, el Municipio decomisó y habría distribuido en comedores todo el queso: «Más allá del pedido de informe, es la violación de dos cuestiones elementales. Una tiene que ver con claramente la división de poderes, claramente con la disolución de la posibilidad de la defensa. Porque quien ha sido víctima de esta situación, independientemente de las cuestiones que tendrá que hacerse cargo y de hecho lo ha hecho de manera pública, no ha tenido ni siquiera la posibilidad de defenderse en el ámbito que corresponde. Por otro lado, me llama la atención también que el oficialismo, porque en definitiva quien produce esta situación es el gobierno municipal, tenga una doble vara siempre. Hace poco tiempo en este recinto estuvimos varias horas discutiendo acerca de un papel que nos indicaba quiénes eran las autoridades de una cooperativa que, iba a conveniar con este municipio y que a su vez iba a recibir del estado nacional 111 millones de pesos y varios millones de parte de este municipio. Para eso había una vara, que traigan los papeles cuando puedan, cuando quieran o vaya a saber cuándo. Ni siquiera sé si aún los han traído. Para éste monotributista con dos empleados que seguramente reniega bastante con todo lo que tiene que pasar cualquier empresario pequeño, mediano en la Argentina, la vara es distinta. No se pudo esperar ni siquiera una hora por lo que dice el comunicado oficial, no lo digo yo, para que venga con su documentación y que, responda por la mercadería que le fue de alguna forma, no quiero utilizar palabras grandilocuentes pero, la mercadería desapareció. También es muy raro que en el propio comunicado oficial se diga que esa mercadería era un atentado a la salud pública y, un rato después a las dos de la tarde ya había sido repartida entre las organizaciones sociales que evidentemente, también queremos saber cuáles son, pero evidentemente tienen alguna situación particular respecto a la salud pública. Porque cómo le vamos a dar una mercadería que en principio estaría en mal estado. En definitiva, sino hubiera sido por el comunicado oficial yo estaría esperando lo que suceda en términos del pedido de informe. Pero el comunicado oficial trae más dudas que certezas».

