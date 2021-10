Caso Mozzarella: «Se plantea el robo y eso no sucedió ni en este Municipio, ni en esta gestión ni con ninguno de los compañeros que son parte del gobierno»

La pelota está en su cancha y la papa quema.

La concejal del bloque Ahora Juntos por el Cambio, Dolores Fábregas (UCR), hizo dos consideraciones: Hemos tomado conocimiento de una acción que puede ser un delito, hablo de la desaparición de la mercadería que le fue decomisada al señor Emiliano Moncayo. El artículo 287 del Código de Procedimiento Penal dice que es obligación de los funcionarios hacer la denuncia, de lo contrario nos transformaríamos en encubridores, según lo que dice el artículo 277 del Código Penal en su inciso 1°. Como representante de los vecinos/as de Moreno me veo en la obligación de proponer una moción de orden: pasar a un cuarto intermedio y decidir citar a los funcionarios /as que están en la denuncia del señor Emiliano Moncayo. Que estos funcionarios concurran en 48 horas a este recinto y expliquen cuál fue el destino de la mercadería que desapareció. Los funcionarios son Carlos Véliz (Director de Bromatología), Analía Cabaña (Secretaria de Desarrollo Sostenible) y Noelia Saavedra (Secretaria de Desarrollo Comunitario). Además de citar a los funcionarios, otra obligación que tenemos es denunciar a la fiscalía lo que pasó con el camión y la carga. También está dentro de nuestras atribuciones citar al Juzgado de Faltas para que explique por qué desde el mes de agosto no hay respuesta».

La moción de cuarto intermedio para decidir llamar a los funcionarios /as a que den explicaciones sobre el destino del QUESO fue rechazada por todo el bloque del Frente de Todos, incluido Juan Cíccolo y Carola Hernández, más el bloque que conduce Claudia Asseff (presentes en esa sesión Roxana Ricart y Mirko García). La excepción de ese espacio fue Juan Fernández que acompañó la iniciativa de Fábregas.

Así, por amplia mayoría, ganó el rechazo y no se cita a los funcionarios /as.

La mejor defensa es un buen ataque. Josefina Díaz Ciarlo mostró y demostró que tiene la camiseta puesta de la gestión porque la integra. Lejos de buscar frágiles artilugios, Josefina Díaz Ciarlo, presidenta de la Comisión de Legales, agradece a la presidenta del bloque opositor Claudia Asseff por reconocer que es el Frente de Todos quien busca saber como fue el procedimiento que decomisó y luego distribuyó en comedores los 2.800 kilos de mozzarella.

La «Jose» levantó (desde esa plataforma de ser «ellos /as» los primeros que quieren saber), la advertencia a aquellos /as que sin pruebas condenan a la gestión y a los trabajadores /as que realizaron el procedimiento porque considera que DE NINGÚN MODO O FORMA SE ROBÓ el lote de QUESO que pertenece a un MONOTRIBUSTISTA: «Somos muy claros en proponer desde el oficialismo el pedido de informes en la Comisión (Legales), lo que si no vamos a permitir desde ningún punto de vista que acá se hable de Robin Hood o de otro tipo de persona que haya actuado en función de un delito. Acá parece que se plantea que alguien hubiese robado y eso no sucedió, ni en este Municipio, ni en esta gestión ni con ninguno de los compañeros /as que son parte de la gestión municipal. Queremos saber cómo fue el procedimiento y también de las irregularidades de Emiliano Moncayo (NdR: dueño de los 2.800 kilos de mozzarella valuados en 1.300.000 pesos) o su empleado, en función de lo sucedido, y porqué ambas direcciones (Nd: Bromatología y Desarrollo Sostenible) actuaron en ese sentido (NdR: decomiso y distribución de la mercadería el mismo día del procedimiento, 5 de agosto), por eso solicitamos el pedido de informes porque eso clarifica la situación. Ahora, bajo ningún punto de vista, ni en este recinto ni en ningún lugar, vamos a permitir que se esté diciendo que acá hubo alguien de tener intenciones y ser Robin Hood y que robó para alguna situación. Si alguien tiene pruebas de eso, no es AQUÍ ni con un cuarto intermedio, el lugar donde debe hacerse. La fiscalía queda cerca, allí si quieren pueden hacerlo, pero como en otros debates que tuvimos en la Comisión, decimos que no somos ni jueces ni fiscales ni policías, somos concejales /as y nos tenemos que limitar a nuestras facultades y obligaciones, En función de eso si lo que solicitamos es que se sea lo suficientemente prudente a la hora de hablar de terceros, porque justamente como dijo la concejal Asseff, a quien le agradezco que reconozca que fue el Frente de Todos el que propuso el pedido de informes. No somos responsable de la actitud de terceros pero tampoco vamos a permitir que se digan barbaridades de terceros».

