Caso mozzarella: ultimando la denuncia penal

El artículo 240 atiende sobre la nulidad de los actos del Intendente /a, funcionarios /as, empleados /as que no están contenidos en las facultades y formas que fija la L.O.M. El queso decomisado y distribuido es un acto NULO, de acuerdo a la L.O.M porque hubo un exceso en la facultad del Departamento Ejecutivo al tiempo que anuló la real competencia y facultad de un Juez (en este caso el de Faltas).

Los artículos 241 y 242 refieren al resarcimiento y las responsabilidades, políticas, administrativas, civiles y penales.

El destino final de los 2800 kilos de mozzarella no tiene ningún documento que lo acredite la distribución en entidades comunitarias. «Se repartió en comedores populares» es la palabra de todos los funcionarios /as del Departamento Ejecutivo y del legislativo, que por supuesto no pueden desconocer que todo acto administrativo tiene un asiento, registro en PAPELES.

En dos ocasiones consecutivas, Dolores Fábregas en ejercicio de su función como concejal del bloque Ahora Juntos por el Cambio, propuso leer, interpretar y actuar por lo que expresa la Ley Orgánica de las Municipalidades. Como el bloque del Frente de Todos desaprobó en el recinto informar a dónde y quiénes recibieron la mozzarella, quedó abierto un paso casi inevitable: la denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público: «A mí no me sorprende la respuesta del oficialismo porque nosotros sabemos que cuando hay un pedido de informes es muy difícil que se obtenga una respuesta satisfactoria. Lo mencioné a Perón que decía «si no querés que se aclare nada formá una comisión». Otra cosa que manifesté el día que pedí el pase al cuarto intermedio fue que nos basáramos en los artículos del Código de Procedimiento Penal, el 287 que dice que «cualquier funcionario que sospeche o que conozca que se ha cometido un ilícito tiene la obligación de denunciarlo». El mismo Código pero en el artículo 277 inciso 1 dice que «si el funcionario no lo hace me transformo en encubridor». Eso fue lo que manifesté a los concejales, «miren que nos vamos a transformar en encubridores si la ley dice que esto fue un acto ilegal». ¿Cuáles son las razones por las cuales no podemos saber a dónde fue la mercadería? La verdad que las desconozco.

¿De qué depende que ustedes hagan la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos?

Depende la voluntad que tenemos nosotros para hacerla…

¿Y qué voluntad están teniendo?

Hasta ahora somos el bloque de Ahora Juntos por el Cambio, veremos si en algún momento otro concejal nos acompaña.

¿Me está diciendo que harán la presentación penal?

Sí.

