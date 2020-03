1 shares







UN HECHO QUE ESTÁ REGISTRADO PERO NO TIENE COMPROBACIÓN EPIDEMIOLÓGICA –

No hay antecedentes de todo lo que hay que hacer y cómo no vulnerar derechos constitucionales. Una persona que ingresa a un centro de salud puede retirarse cuando quiere si está dentro de sus facultades de discernimiento. Incluso es parte de la oferta que recibe bajo la firma de total conformidad cuando el servicio no cubre las expectativas mínimas Pero ante la pandemia COVID -19 los protocolos son otros.

Alrededor de las 20:30 horas de hoy, un hombre y sus dos hijos, que estaban en vigilancia epidemiológica en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, dejaron el centro de salud. No existe certeza médica que diga que son casos positivos pero si sospechosos por estar relacionados con el ya famoso caso 2° o la fiesta de 15 años en la localidad de La Reja.

Además de las audios que piden ser viralizados para encontrar a los ¿prófugos? en forma urgente, como si se tratara de una cacería epidemiológica, fuentes del área de Seguridad afirman que «están registrados, identificados y custodiados en sus domicilios». Lo que continúa merece un informe oficial para frenar posibles hechos y calmar una curva que ya no es sólo sanitaria.