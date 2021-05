«Catalogamos como éxito en la administración financiera haber ordenado las cuentas municipales»

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 –

La construcción de años ubica a Lucas Franco en uno de los sitios por que el bregó desde afuera del poder. Ubicado en tiempo y espacio, el presidente del bloque Frente de Todos es el miembro informante del análisis, números, cifras y prioridades alcanzadas por la Intendenta Mariel Fernández en todo el año 2020. Su explicación y discurso no careció en ningún momento de reconocer y realzar el papel de las comunidades. Por la pandemia y restricciones no hay público en la tribuna, lugar que ocupó Franco en varias ocasiones antes de ser el Capitán del oficialismo legislativo.

Seguro y empoderado, puso de relieve que a pesar del impacto que produjo (y lo sigue haciendo el virus COVID), el gobierno de Mariel Fernández alcanzó, sin lugar a dudas, un «éxito económico y financiero» que permitió, según su real interpretación política, un equilibrio en las cuentas públicas, no requerir de recursos afectados (de programas) para cubrir gastos corrientes; cinco meses (en 2020) sin déficit mensual, pago en término a los trabajadores municipales sin necesidad de solicitar (a la gobernación) la autorización de giro en descubierto (NdR: por la pandemia el gobierno de Kicillof asistió a todos los municipios con fondos para cubrir salarios), además de alcanzar un objetivo central: ampliar la base de recaudación de las tasas municipales sin la participación de una empresa privada. Destacó en todo su ponencia el «enorme apoyo que ha brindado a Moreno el gobierno provincial y nacional», que permitió la instalación del HOSPITAL MODULAR en Cuartel V pensado en esta coyuntura solo para pacientes COVID.

Van las placas oficiales de la Secretaría de Economía sobre el éxito administrativo y financiero:

Pero en el ejercicio de mostrar y demostrar las razones de la aprobación del ejercicio 2020, Franco les recordó a los desmemoriados u olvidadizos, que el titulado exitoso modelo económico y financiero permitió otro éxito: la capitalización del Estado municipal en dos servicios que ya no cuentan con la mácula privada: Recolección de residuos domiciliarios y Estacionamiento Medido. Sobre el gran primer eje, el «real ahorro» estará en la Rendición de Cuentas del año 2012, aunque se sostiene la proyección de un ahorro de 44 por ciento tomando como base de comparación lo que debía pagar el Municipio si otorgaba un nuevo contrato a la empresa sin imponer ninguna condición.

Con relación a Estacionamiento Medido, la compra directa del software y equipamiento por un monto cercano a los 8 millones de pesos, ya estaría cubierta con lo recaudado en tres meses de funcionamiento del servicio municipalizado.

Cuando terminó la sesión especial, Franco dejó sus declaraciones (a prensa del HCD) que sintetizan el éxito económico, financiero y político: «La Rendición de Cuentas es una de las sesiones más importantes que tiene el cuerpo legislativo este espacio de debate tiene tres instancias que son muy importantes que son las de Presupuesto, la Tributaria, Tarifaria y Fiscal y la Rendición de Cuentas que es donde se analiza la ejecución del gasto que se presupuesta, uno hace un presupuesto para un año y el año siguiente analiza si el Departamento Ejecutivo lo ejecutó correctamente. Lo que nosotros planteamos y lo que finalmente aprobó la mayoría del cuerpo (NdR. 12 votos), es que esa ejecución del gasto fue correcta porque la interpretación que hace cada concejal o cada concejala, o cada bloque, cada sector de la política es una interpretación, valga la redundancia, política sobre la ejecución del gasto, y yo he resaltado algunas de las que nosotros creemos que son elementos y variables que demuestran un éxito en la gestión financiera y económica, se ha reducido el déficit, nosotros partimos de un déficit promedio mensual de 43 millones de pesos y eso se ha reducido a menos de la mitad. Hemos tenido períodos de 5 meses para ser exactos del 2020 sin déficit mensual; no se han tocado los fondos afectados, no se han usado los fondos afectados para afrontar gastos corrientes, esto permite que los fondos afectados se utilicen en el destino para el que fueron creados. No se ha incurrido en la solicitud de giros al descubierto a las entidades financieras lo que genera después eso, otra deuda y el gasto en intereses por parte del Municipio y esto permitió regularizar el pago de los trabajadores municipales que hoy cobran el primer día de cada mes. Hemos tenido la posibilidad de cumplir con otra de las metas que es levantar la recaudación municipal ampliando la base tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando discutíamos la base tributaria en el año 2019 para el 2020 decíamos, tenemos que lograr que más vecinos y vecinas de Moreno paguen sus tasas municipales, no que levantemos la recaudación porque subimos lo que tiene que pagar cada uno de los que pagan y eso se ha logrado. Hemos llegado al final del 2020 con un 65% de cobrabilidad, levantamos 15 puntos en relación de enero y todo eso en un año de pandemia en el que han caído las recaudaciones provinciales, municipales y nacional. Todo el contexto de absoluta dificultad, emergencia y urgencia permanente y constante no hizo que frenara el orden de la economía municipal y eso es un elemento a valorar y es el que nosotros pusimos en valor a la hora de solicitarle al cuerpo que nos apruebe la Rendición de Cuentas de nuestra Intendenta. Por ende, catalogamos como éxito en la administración financiera haber ordenado las cuentas municipales, tener un municipio que hoy puede disponer de sus fondos afectados para el destino para el que fueron pensados. Tenemos un municipio que ha levantado la cobrabilidad aún cuando este mismo cuerpo el año pasado votó una eximición para que aquellas actividades que tuvieron que cerrar en clave de pandemia porque el Municipio entendió y entendemos los concejales y concejalas también que hay que acompañar a esos sectores, todas las dificultades que son de público conocimiento no impidieron que el municipio cumpla con una de sus metas que era ordenar los números y también, después, se plantea ante un debate alrededor del nuevo servicio de recolección de residuos. El nuevo servicio de recolección de residuos, vamos a evaluar el real ahorro, lo que sucede con la administración de servicio con una fuerte y mucha mayor presencia del Estado Municipal en su administración, lo vamos a evaluar en el 2022 porque el servicio con la nueva modalidad arrancó en noviembre, tenemos unos días de noviembre y diciembre, por lo tanto, yo creo que como siempre la rendición de cuentas es una sesión muy larga, hoy no fue la excepción, discutimos cada concejal y concejala y cada bloque, cada expresión política contenida en el concejo dio su punto de vista y llegamos al objetivo que nos habíamos trazado como oficialismo y al que nos convidó nuestra intendenta que es a convalidar la administración de los recursos municipales, tanto del departamento ejecutivo como de los institutos descentralizados el INDEL y el I.D.U.A.R.

La retórica del jefe del bloque oficialista abonó a encuadrar lo que algunos llaman debate. Marcó la cancha con inteligencia al decir que la Rendición de Cuentas (uno de los dos momentos más importantes en el trabajo del Concejo Deliberante), supone escuchar las opiniones políticas de cada representación. Es un poco más que eso, los dictámenes viajan al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. órgano que en ciertas ocasiones emite fallos que trascienden los errores administrativos y contables que PUEDE DETECTAR.

El éxito de haber alcanzado aprobar la Rendición de Cuentas debe consignar el voto o sufragio positivo de Marcelo Cosme. Una señal política significativa porque la historia siempre reproduce un ejercicio: el primer año de gobierno no muestra fisuras en el oficialismo pero 2020 fue la excepción. Sin Cosme en la banca había empate (desempataba la Presidenta), pero con Cosme votando en forma negativa el oficialismo más alineado perdía en la primer Rendición de Cuentas de Mariel Fernández.